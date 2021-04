Google Middle East a marqué mercredi ce qui aurait été le 75e anniversaire de l’acteur égyptien Nour El-Sherif, décédé en 2015, par un doodle spécial.

Google célèbre le 75e anniversaire de l'acteur égyptien Nour El-Sherif avec un doodle 1

L’acteur égyptien emblématique est né le 28 avril 1946 et est décédé le 11 août 2015.

Le doodle a été illustré par l’artiste invité Maged El Sokkary, basé au Caire.

Qui était Nour El-Sherif ?

El-Sherif est né Mohamed Geber Abd Allah au Caire le 28 avril 1946. Dans son enfance, il aimait le football, mais avait une passion pour le théâtre, ce qui était évident dans les petits rôles qu’il jouait au début de sa carrière, selon sa biographie sur Google.

Après avoir attiré l’attention du réalisateur égyptien Hassan Iman, El-Sherif a joué dans son premier film, Kasr El Shawk (Le Palais du désir), en 1967.

C’est le début d’une carrière prolifique qui s’étend sur plus de cinq décennies sur le grand écran égyptien, au cours desquelles il a joué dans de nombreux films – il a 127 rôles à son actif sur IMDb.

Les critiques et ses collègues ont souvent noté son dévouement aux rôles dans lesquels il lisait l’intégralité du scénario d’un projet plutôt que les seules répliques de son personnage.

Parmi ses rôles les plus importants, citons le rôle principal dans Hadduta Misriya (Une histoire égyptienne) de 1982, Nagui Al-Ali de 1991, dans lequel il jouait un dessinateur palestinien, et Omaret Yakobean (L’immeuble Yacoubian) de 2006, l’un des films égyptiens au budget le plus élevé de l’histoire.

El-Sherif n’était pas seulement un acteur, puisqu’il est également passé derrière la caméra pour ses débuts de réalisateur en 2001 avec Al-Asheqari (Les amants).

Pour l’ensemble de son travail dans le secteur, il a été honoré du Lifetime Achievement Award du Festival international du film d’Alexandrie en 2014.

En 2015, El-Sherif est décédé à l’âge de 69 ans après une longue lutte contre le cancer du poumon.

Google célèbre le 75e anniversaire de l'acteur égyptien Nour El-Sherif avec un doodle 2

Qui est Maged El Sokkary ?

L’illustrateur cairote à l’origine de ce doodle est un directeur artistique senior et un artiste visuel.

“Je me suis senti tellement honoré et fier d’être candidat pour peindre une personnalité publique aussi inspirante que [El-Sherif]”, dit-il dans une interview accordée à Google. “Je savais que c’était une énorme responsabilité”.

Si El Sokkary connaissait l’héritage d’El-Sherif, il a regardé un certain nombre de ses films pour la première fois alors qu’il se préparait à créer cette illustration. “C’était impressionnant d’apprendre sa carrière, comment il a commencé et s’est développé”, dit-il. “C’est inspirant de voir un artiste avec une telle diversité dans les rôles.

“Lorsqu’une personne est dévouée à son art et se démène dans son travail, elle se réserve une place permanente dans le cœur de millions de personnes à jamais.

“Regardez les choses positives dans votre vie – c’était le message de Nour El-Sherif.”

Qu’est ce que le Doodle Google ?

Qu’est-ce qu’un Doodle Google ? Les Google Doodles apparaissent sporadiquement tout au long de l’année, transformant le logo traditionnel de Google en une animation pour rendre hommage à un personnage ou à un moment important de l’histoire. Les doodles peuvent également marquer des événements saisonniers ou des célébrations, comme la Journée internationale de la femme, par exemple.