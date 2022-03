Une nouvelle alliance entre Spotify et le FC Barcelone

Spotify, le service de streaming musical le plus populaire au monde, a annoncé un partenariat avec le FC Barcelone. Le logo de l’entreprise suédoise apparaîtra désormais sur les maillots des équipes masculine et féminine.

Spotify et le FC Barcelone s’associent (Photo : Courtesy Spotify)

Spotify a été annoncé comme le partenaire principal et le partenaire officiel de streaming audio du club via un communiqué de presse. Les nouvelles tenues seront utilisées sur le terrain à partir de 2022/23 et pour une durée de quatre saisons. Spotify sponsorisera également les maillots d’entraînement pour les trois saisons suivantes, à partir de la saison 2022/23.

En outre, en reconnaissance de cette collaboration, le stade sera baptisé Spotify Camp Nou pour la première fois dans l’histoire du club. Les droits de propriété indéfinis débuteront en juillet ; dans l’intervalle, une rénovation aura lieu dans le cadre du projet » Espai Barça « , qui modernisera les installations et les environs du Barça Club.

« L’objectif du partenariat est de construire une nouvelle plateforme permettant aux artistes de se connecter au réseau mondial de fans du Barça », a ajouté Spotify.

Les deux organisations ont déclaré qu’elles collaboreraient pour faire en sorte que le maillot « devienne un lieu de rencontre pour les artistes du monde entier » tout en créant de nouvelles opportunités.

L’accord a été signé le 15 mars et autorisé par le conseil d’administration du FC Barcelone, mais il doit être ratifié par l’assemblée des membres le 3 avril.

« De plus, le FC Barcelone et Spotify travailleront ensemble pour promouvoir et magnifier le travail des artistes auprès de l’audience télévisée mondiale des Blaugrana via les surfaces commerciales du stade du Club. Spotify devient une partie de l’avenir du club avec le développement de l’Espai Barça. »

L’engagement avec le service de streaming s’inscrit dans la stratégie du FC de collaborer avec des entreprises qui partagent ses valeurs et sa philosophie tout en conservant sa position de référence mondiale.

Selon les responsables des deux entreprises, cette combinaison les remplit de fierté et de bonheur car elle crée de nouvelles chances pour eux et leurs clients tout en maintenant leur esprit inventif.

« Cette alliance nous permettra de continuer à rapprocher le Club de ses fans et de faire en sorte qu’ils se sentent encore plus membres de la famille azulgrana grâce à des expériences uniques qui combinent deux activités telles que le divertissement et le football, ce qui nous permettra de nous connecter avec de nouveaux publics dans le monde entier », a écrit le président du FC Barcelone, Joan Laporta, dans la missive.

Alex Norström, directeur commercial de Spotify pour le freemium, a déclaré que la société est heureuse d’aider les artistes qui peuvent se connecter avec des milliers de followers et continuera à utiliser leurs efforts marketing.

« L’objectif de Spotify est de libérer le potentiel créatif des humains en aidant les artistes à gagner leur vie grâce à leur travail et en les mettant en relation avec leurs fans. Cette coopération, selon nous, présente plusieurs chances de réaliser cet objectif de manière créative, imaginative et significative. »

Selon EFE, des sources proches des négociations ont déclaré que l’arrangement vaut 70 millions d’euros chaque année pendant quatre ans, lorsque des critères de performance sont inclus.

Spotify prendra le relais de Rakuten en tant que sponsor principal du Club Barça le 1er juillet 2022, selon les termes de l’accord.