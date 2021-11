Amazon et Apple ont été condamnés à une amende de plus de 225 millions USD en Italie pour cette raison

Un régulateur italien du commerce a infligé aux géants de la technologie Amazon et Apple une amende de plus de 225 millions USD pour s’être livrés à une coopération anticoncurrentielle en empêchant certains revendeurs de mettre les produits Apple et Beats sur la plateforme fondée par Jeff Bezos.

Apple et Amazon condamnés à des millions d’euros d’amende (Photo : Apple – Amazon/Agences)

Les deux entreprises ont été réprimandées par les autorités italiennes de réglementation du commerce.

Ainsi, l’agence « a appliqué une sanction de 68,7 millions d’euros aux entreprises du groupe Amazon et de 134,5 millions d’euros à celles du groupe Apple ».

A travers une déclaration recueillie par Reuters, il a été rapporté que l’institution italienne a établi, grâce à une enquête, que certaines des clauses du contrat signé le 31 octobre 2018, violaient l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en n’autorisant pas les revendeurs sur la plateforme.

« Elle a interdit aux revendeurs officiels et non officiels d’Apple et de Beats d’utiliser la plateforme Amazon.it et a autorisé la vente de produits Apple et Beats sur cette place de marché uniquement à Amazon et à quelques vendeurs choisis individuellement et de manière discriminatoire », note la missive.

L’enquête a également révélé que la « volonté » des deux sociétés américaines était d’introduire des restrictions quantitatives sur le nombre de revendeurs afin d’augmenter leurs bénéfices.

Cela serait extrêmement grave, car en Italie, environ 70 % des achats de produits électroniques sont effectués sur Amazon. Ainsi, la justice européenne établit que les systèmes de distribution en matière de concurrence doivent être fondés sur des critères qualitatifs et non discriminatoires et être les mêmes pour tous les revendeurs potentiels.

De son côté, Apple a nié tout acte répréhensible dans ses actions, affirmant qu’elle travaille en étroite collaboration avec ses partenaires revendeurs.

« Nous avons des équipes d’experts dédiées dans le monde entier qui travaillent avec les forces de l’ordre, les douanes et les détaillants pour s’assurer que seuls les produits authentiques sont vendus », a déclaré Apple dans une lettre consultée par RT.

La firme de Jeff Bezos a elle aussi fait remarquer qu’elle n’avait aucun intérêt à exclure certains vendeurs de sa boutique, car son modèle économique dépend de leurs succès. « Grâce à l’accord [avec Apple], les clients italiens peuvent trouver les derniers produits Apple et Beats dans notre boutique, en profitant d’un catalogue qui a doublé, avec de meilleures offres et une expédition plus rapide. »

L’autorité italienne, quant à elle, a déclaré qu’Amazon et Apple devront permettre un accès égal à tous les vendeurs de produits originaux sur Amazon.it. Les deux entreprises prévoient de faire appel, considérant que l’amende d’un million de dollars est « disproportionnée et injustifiée ».

Contrairement aux entreprises américaines, l’association de consommateurs Codacons considère que la mesure prise par les autorités italiennes est positive.

« Toute limitation de l’accès des opérateurs aux plateformes de commerce électronique est préjudiciable aux consommateurs », a déclaré Carlo Rienzi, président de Codacons, cité par l’agence AGI à Reuters.

Il a déclaré qu’après les restrictions imposées aux revendeurs Apple, les consommateurs avaient un choix limité de produits et moins de chances de bénéficier de remises.

Ce ne serait pas la première fois que l’autorité italienne inflige des amendes de plusieurs millions de dollars à des entreprises technologiques, puisqu’en mai dernier, elle a infligé une pénalité de 114 millions de dollars à Google pour abus de position dominante.

L’amende découle du refus de la société d’accepter sur Google Play une application tierce permettant de trouver des stations de recharge pour véhicules électriques.