Android Auto : Google supprime l’application au profit de Google Assistant

Android Auto a accompagné les conducteurs pendant de nombreuses années, permettant de dupliquer sur l’écran du véhicule certaines fonctionnalités du smartphone. Il est maintenant temps de lui dire au revoir. À la suite de la décision de Google, lors de la mise à jour d’Android 12, l’application va en effet disparaître et laisser place au mode conduite de Google Assistant.

L’application Android Auto s’est vite rendue indispensable pour les automobilistes. Avoir Waze, Maps ou encore Spotify sur son écran de voiture rend la conduite bien moins risquée et plus confortable. Cependant, il faut avoir un véhicule compatible. C’est justement ce qui a repoussé la suppression d’Android Auto, puisque peu de voitures proposaient une compatibilité avec le système de Google.

Que les conducteurs ne paniquent pas, Android Auto reste accessible depuis les anciennes versions du système d’exploitation, soit avant la douzième version. Elle risque de disparaître au fur et à mesure des années, et pour cause, les mises à jour se succédant, le service Android Auto ne sera finalement plus utilisé. Les conducteurs vont devoir plébisciter Google Assistant dorénavant, qui a la même utilité.

En revanche, les automobilistes qui utilisent le logiciel à bord d’un véhicule y auront toujours accès. C’est un atout qui va sans aucun doute ravir ceux qui possèdent une voiture compatible avec l’application. Android Auto ne disparaît pas totalement, mais va être bien moins accessible. Le mode conduite de Google Assistant à un mode de fonctionnement très semblable avec, semble-t-il, une interface améliorée.

En soi, rien ne va vraiment changer dans l’utilisation. Le mode conduite du Google Assistant remplace simplement Android Auto. Tous les propriétaires de smartphones Android pourront utiliser l’application tout au long du trajet avec un forfait 4G ou bien en mode hors connexion s’ils n’ont plus de réseau. Les usagers conserveront par ailleurs la possibilité de dupliquer leur écran. Il sera toujours possible d’envoyer sa musique sur l’écran du véhicule ou encore de remplacer le GPS par Maps.

Les mobiles Android ont souvent le bouton Google Assistant intégré à la page d’accueil. Toutefois, les automobilistes y ont également accès depuis Google Maps. En se rendant dans les réglages, il suffit d’activer Google Assistant pour que ce soit envoyé vers l’écran de contrôle du véhicule.

Malgré ce changement de direction de la part de Google, cela a un impact moindre sur les utilisateurs de l’application Android Auto. Ceux qui ne souhaitent pas passer sur le mode conduite de Google Assistant peuvent toujours suivre Waze depuis leur smartphone. La taille de l’écran ne rend pas forcément la conduite plus désagréable. D’autant plus que les usagers utilisent leurs smartphones habituellement sans avoir à dupliquer sur un écran plus grand dans la vie quotidienne.

Il faut noter que le mode voiture de Google Assistant n’est pas encore totalement développé. En effet, toutes les autres fonctions d’Android Auto ne sont pas accessibles. Google n’a encore rien annoncé, mais il n’est pas impossible de voir apparaître les mois, ou années, suivants des améliorations sur le Google Assistant.