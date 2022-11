L’Angklung indonésien est à l’honneur sur le Google Doodle d’aujourd’hui

L’Angklung, un instrument en bambou unique en Indonésie, est à l’honneur dans le Google Doodle d’aujourd’hui, qui n’est diffusé que dans certaines régions.

La proclamation par l’UNESCO de l’Angklung comme site du patrimoine mondial en 2010 en fait un sujet approprié pour le Doodle d’aujourd’hui sur la page d’accueil de l’organisation. Bien qu’il soit une pierre angulaire de la culture indonésienne, cet instrument est joué dans le monde entier sous de nombreux noms différents.

Généralement composé de deux tubes et d’une base, cet instrument est accordé par des maîtres artisans qui utilisent des tubes de bambou de différents diamètres pour produire une large gamme de sons et de hauteurs. Malheureusement, cela signifie que chaque Angklung ne peut jouer qu’une seule note. Lorsqu’un joueur secoue ou tape sur la base en bambou, le son qui en résulte est unique à cet Angklung.

De nombreuses sources situent l’origine de l’instrument à Java Ouest, en Indonésie, il y a environ 400 ans. Il est utilisé pour invoquer Déwi Sri dans l’ancien rituel sundanais du keris. En entendant l’instrument, la « déesse de la fertilité » est censée accorder ses faveurs aux riziculteurs et à leurs récoltes. Les membres des tribus Baduy et Kanekes continuent de pratiquer cette cérémonie à ce jour.

Il existe de nombreux types d’Angklung, chacun ayant sa propre histoire et sa propre fonction. Un Angklung arumba moderne est un ensemble d’instruments en bambou comprenant des xylophones, des tambours traditionnels et d’autres instruments utilisés lors de rituels et de célébrations.

En l’honneur de l’événement original, l’UNESCO a produit un court documentaire explorant l’importance culturelle de l’Angklung pour le peuple indonésien.