Anonymous : Michael Jackson a parlé de sa peur d’être tué

Anonymous publie un prétendu enregistrement audio de Michael Jackson révélant qu’il craignait d’être tué.

Un audio est apparu sur Twitter après sa fuite par Anonymous où Michael Jackson a déclaré qu’il craignait pour sa vie à cause de l’affaire d’exploitation d’enfants impliquant le millionnaire Jeffrey Epstein.

« Ils veulent se débarrasser de moi » est entendu dans l’appel présumé qui a été diffusé sur les réseaux sociaux.

La vie et la mort de Michael Jackson ont toujours été entourées de grands mystères, qui ont pris de l’ampleur avec le temps et surtout maintenant qu’une prétendue fuite audio a eu lieu, dans laquelle le « King of Pop » parlait d’un « groupe de personnes dont ils voulaient se débarrasser de lui ».

Le groupe hacktiviste Anonymous est en train de divulguer certains des secrets les mieux gardés au monde. Récemment, ils ont publié un enregistrement audio, considéré comme un appel téléphonique de Michael Jackson. Auparavant, l’organisation de piratage informatique a révélé plusieurs noms associés à Jeffrey Epstein.

Dans le prétendu enregistrement de l’appel, on peut entendre une personne dire : « ils veulent se débarrasser de moi ». Il a été diffusé sur presque tous les réseaux sociaux à l’heure actuelle.

Et, maintenant, il a dépassé un tout nouveau niveau, car dans la fuite audio, Michael Jackson dit qu’un groupe de personnes veut se débarrasser de lui. L’organisation de piratage informatique Anonymous est à nouveau sous les feux de la rampe. Il semble que la mort de George Floyd les ait fait revenir et découvrir les secrets cachés du passé.

Le groupe d’hacktivistes a commencé à divulguer des informations en commençant par le gouvernement américain. Puis, il a entrepris de dévoiler les noms liés à l’homme d’affaires millionnaire Jeffrey Epstein. Il a été accusé de plusieurs cas d’abus d’enfants, de viols et de trafic d’êtres humains. La liste comprenait des personnes comme Donald Trump, Naomi Campbell, la famille royale du Royaume-Uni qui aurait assassiné la princesse Diana, et d’autres.

L’appel de Michael Jackson a eu lieu un jour avant sa mort. Si c’est vrai, il révèle qu’il savait ce qui pouvait lui arriver. L’audio publié est disponible ci-dessous. Vous pouvez les entendre tous les deux parler.

Dans le prétendu appel téléphonique, on peut entendre Michael Jackson dit qu’ils pourraient lui tirer dessus, le poignarder, ou même faire croire qu’il a fait une overdose de drogue.

« Je ne sais pas si je dois dire ça, je ne sais pas qui pourrait écouter. Il y a peut-être un groupe de personnes qui… veulent se débarrasser de moi. Ils ne veulent plus de moi ici, « peut être entendu dans l’audio publié, qui fait référence au fait que l’interprète de » Billie Jean « aurait su pour le réseau de pédophilie et pour les personnes impliquées.

« Ils pourraient me tirer dessus, me poignarder, faire croire que j’ai fait une overdose de drogue » est entendu dans le prétendu appel téléphonique. »

Cela suggère également que l’interprète de Billie Jean serait tombé sur le réseau de pédophilie et sur ceux qui y étaient impliqués. En outre, les Anonymous ont déclaré que des célébrités comme la princesse Diana, Kurt Cobain, Paul Walker, Chester Bennington, Avicii, Marilyn Monroe, MJ, et Chris Cornell ont découvert ce réseau criminel et sont morts par suicide ou accident juste avant de le signaler.

Entre-temps, le cas de George Floyd s’est compliqué après le dernier rapport d’autopsie de l’équipe d’un médecin légiste. Il indique que l’Afro-Américain est mort par asphyxie. Cela s’est produit parce que Chauvin a maintenu le genou de Floyd contre le sol pendant près de neuf minutes.

Ce rapport contredit la version officielle du rapport établi par les autorités. Selon ce rapport, l’homme de 44 ans est mort à cause de la consommation de fentaline. Ses pathologies antérieures l’auraient confirmé, mais le nouveau rapport établi par l’examinateur engagé par sa famille raconte une tout autre histoire.