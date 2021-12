Ariane 5 lance le télescope spatial James Webb de la NASA

Une Ariane 5 a décollé du port spatial européen de Kourou, en Guyane française, à 7h20 (heure de l’Est). Le télescope spatial James Webb s’est séparé de l’étage supérieur de la fusée 27 minutes après le lancement.

Une Ariane 5 décolle le 25 décembre avec à son bord le télescope spatial James Webb de la NASA. Crédit : ESA/CNES/Arianespace

Après un lancement très attendu le 25 décembre, un télescope spatial qui verra plus loin dans le cosmos que n’importe quel autre est en route vers son objectif au-delà de la lune.

À 7h20 (heure de l’Est), une Ariane 5 a décollé du port spatial européen de Kourou, en Guyane française. 27 minutes après le lancement, le télescope spatial James Webb s’est détaché de l’étage supérieur de la fusée.

Quelques minutes plus tard, les contrôleurs ont signalé que l’engin spatial de 6 160 kg avait déployé son panneau solaire, le premier d’une longue série de déploiements du JWST. Les panneaux solaires sont cruciaux car ils permettent au vaisseau spatial de produire de l’électricité.

« Ce que nous savons aujourd’hui, c’est que l’injection a été absolument excellente », a déclaré Stéphane Isral, PDG d’Arianespace, lors de la conférence de presse qui a suivi le lancement de JWST. Il a précisé que les données complètes sur les performances de la fusée seront publiées après une étude, mais a souligné que les performances de la fusée permettraient d’optimiser la durée de vie de JWST en minimisant la quantité de carburant nécessaire pour ajuster sa trajectoire.

Toutefois, le lancement n’est que le début d’une longue procédure de déploiement et de mise en service du télescope, plusieurs tâches critiques restant à accomplir. « En général, le lancement représente environ 80 % du risque d’une mission. « Je suggérerais que, sur la base de notre étude et des différentes méthodes d’analyse, ici, cela peut représenter 20% du danger, peut-être 30% », a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la NASA pour les sciences, lors de la conférence post-lancement. « Nous avons éliminé une quantité importante de danger, mais ce qui reste est un risque que nous allons progressivement éliminer. »

Le prochain événement important aura lieu 12,5 heures après le décollage, lorsque le vaisseau spatial exécutera une manœuvre de correction de trajectoire connue sous le nom de MCC-1a. Cette manœuvre, ainsi qu’une manœuvre moins importante appelée MCC-1b deux jours après le lancement, amènera le vaisseau spatial au point de Lagrange L-2 Terre-Soleil, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, 29 jours après le lancement.

Le JWST effectuera une série de déploiements au cours des deux semaines suivantes afin de finaliser sa configuration. Au cours de la première semaine, les contrôleurs superviseront le déploiement du pare-soleil de l’engin spatial, une structure à cinq couches de la taille d’un court de tennis qui maintiendra le télescope et son équipement suffisamment au frais pour entreprendre des études infrarouges.

Les miroirs du télescope, notamment son miroir principal de 18 segments mesurant 6,5 mètres de diamètre, seront verrouillés en position au cours de cette deuxième semaine.

Ce calendrier est susceptible d’être modifié dans les semaines précédant le lancement, ont prévenu les responsables du projet, en fonction de l’état d’avancement des déploiements et des éventuelles complications. Le JWST a connu 344 défaillances ponctuelles, dont 80 % sont survenues dans les systèmes de déploiement.

Toutefois, les autorités ont déclaré qu’elles disposaient de diverses solutions pour résoudre tout problème survenant au cours du déploiement.

Après le déploiement du télescope, les scientifiques et les ingénieurs passeront des mois à le mettre en service, notamment à aligner ses optiques, puis ses quatre instruments, un processus qui prendra environ six mois. « En tant que chef de projet, je n’aurai de cesse que nous déclarions le vaisseau spatial opérationnel 180 jours après le lancement », a déclaré Bill Ochs, chef de projet JWST au Goddard Space Flight Center de la NASA, lors d’un briefing en novembre.

Le JWST vu de l’étage supérieur d’Ariane 5 quelques instants après sa séparation. Crédit : Arianespace

À ce moment-là, les astronomes seront en mesure d’utiliser pleinement le vaisseau spatial, dont le coût s’élève à 10 milliards de dollars et qui était auparavant connu pour ses années de retard de développement et ses milliards de dollars de dépassement de coûts qui ont nui à d’autres projets de recherche de la NASA et menacé de tuer la mission astronomique phare.

Les quatre capteurs du JWST, qui seront financés par l’Agence spatiale européenne et l’Agence spatiale canadienne, examineront des objets allant des planètes de notre propre système solaire aux premières galaxies qui se sont formées après le Big Bang.

Parmi les autres objectifs de recherche essentiels, citons l’étude du développement stellaire et galactique, ainsi que la caractérisation des exoplanètes, en particulier celles qui pourraient être similaires à la Terre.

« Comment allons-nous utiliser ce magnifique télescope ? » Nous allons regarder tout ce qui est visible dans le cosmos », a déclaré John Mather, principal scientifique du projet JWST à la NASA Goddard et lauréat du prix Nobel de physique pour ses travaux sur le fond diffus cosmologique.

Les astronomes et d’autres personnes ont bon espoir que le JWST sera à la hauteur des grandes attentes placées en lui. « Il s’agit d’une opportunité unique en son genre », a déclaré Pam Melroy, administratrice adjointe de la NASA, lors d’une conférence de presse le 21 décembre. « C’est un projet à haut risque et à haute récompense. Nous avons fait tout ce qui était possible pour assurer le succès de Webb, et il ne nous reste plus qu’à sortir et à l’exécuter. »

« Ce télescope spatial a été conçu pendant des décennies, et comme c’est le cas pour la plupart des entreprises étonnantes et révolutionnaires, il y a eu des ralentisseurs et des revers en cours de route », a déclaré Bill Nelson, administrateur de la NASA, lors du briefing. « C’est le genre de mission que la NASA et ses partenaires peuvent accomplir seuls. Elle permettra d’accroître notre compréhension de notre cosmos et de notre rôle en son sein. «