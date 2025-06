Trouver la justesse : l’intelligence artificielle au secours du cadeau de fête des pères

Il y a des années où l’idée jaillit spontanément, et d’autres où elle se dérobe. À mesure que la fête des pères approche, l’inspiration s’essouffle, la pression monte. On voudrait surprendre, mais rien ne vient. Dans ce flottement, une question affleure : et si une machine pouvait aider à cerner, non pas le présent parfait, mais celui qui fait sens, sans perdre la main humaine qui l’offre ?

Dans chaque famille, le rituel se répète. Des vitrines pleines, des paniers virtuels abandonnés, des souvenirs de cadeaux qui n’ont pas vraiment trouvé leur place. C’est là que les outils d’intelligence artificielle s’immiscent, presque en silence. ChatGPT, Gemini, Claude… ils n’inventent rien, mais relient, croisent, suggèrent avec une politesse algorithmique qui tranche avec l’avalanche de promotions saisonnières. On pourrait croire à un gadget, un signe de paresse moderne. Pourtant, derrière l’écran, quelque chose change dans la façon de choisir.

L’IA ne devine rien, mais elle écoute mieux que nous

Ce n’est pas tant la technologie qui impressionne que sa capacité à faire surgir des options qui auraient pu nous échapper. On précise l’âge du père, ses goûts musicaux, l’étendue de sa bibliothèque, son appétence pour le sport ou la cuisine. En quelques secondes, une sélection apparaît, jamais figée, souvent déroutante. Le casque audio déjà connu, certes, mais aussi le kit de brassage maison, le cours de pâtisserie ou la balade guidée en forêt. Ce qui frappe, c’est moins la diversité que la justesse de la correspondance : on sent que l’algorithme s’est laissé guider par les détails donnés, sans en rajouter.

Le vrai changement vient de là. L’IA ne réduit pas le champ, elle l’ordonne. Finie l’errance sur des plateformes généralistes. Ici, l’offre se replie, s’adapte à la courbe du vécu. On retrouve ce qui, parfois, manque à la société de l’abondance : un tri, une écoute, une orientation.

Personnalisation sans froideur, conseils sans automatisme

Bien sûr, il faut garder ses distances. Aucun assistant conversationnel ne remplacera le frisson d’un cadeau inattendu, celui qui surgit d’un échange ou d’une complicité ancienne. Mais l’outil ne se pose pas en concurrent, il se présente comme une béquille. Pour ceux qui doutent, il débroussaille. Pour ceux qui manquent de temps, il accélère la recherche sans sacrifier la cohérence.

Parfois, c’est même l’occasion de glisser hors de ses propres habitudes. Les expériences offertes — dîner, atelier, escapade — prennent le pas sur les objets, redonnant du relief au geste. Il n’y a pas de magie dans l’IA, seulement une logique froide qui, paradoxalement, redonne de la place à l’inattendu. Ce qui semblait impersonnel devient le tremplin d’une attention plus ciblée, plus réfléchie.

L’essentiel ne s’achète pas, mais il se construit

À mesure que l’intelligence artificielle s’installe dans nos vies, une question demeure : l’utilise-t-on pour alléger la charge mentale ou par crainte de rater la cible ? Probablement un peu des deux. Mais si la technologie nous pousse à mieux écouter, à mieux connaître ceux à qui l’on veut faire plaisir, alors elle trouve sa place.

En fin de compte, la valeur d’un cadeau ne réside ni dans son prix, ni dans sa nouveauté, mais dans l’intention d’offrir mieux, plus juste. L’IA ne fait pas le chemin à notre place, elle en balise seulement les premiers mètres. Le dernier pas reste, et restera, celui du cœur.