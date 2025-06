Charger son téléphone sans l’abîmer : l’ordre que personne ne respecte

Débrancher son téléphone avant ou après le chargeur, cela semble anodin. Pourtant, ce simple geste mal maîtrisé peut raccourcir la durée de vie de la batterie et augmenter les risques électriques. Voici pourquoi cet ordre compte plus qu’on ne le pense.

En matière de smartphones, les mauvaises habitudes sont tenaces. Beaucoup d’entre nous laissent encore leur appareil branché toute la nuit, manipulent le chargeur à l’aveugle, ou l’arrachent de la prise sans même y penser. Mais derrière ces automatismes, il y a une réalité technique plus complexe qu’il n’y paraît. Un détail en apparence mineur, comme l’ordre dans lequel on branche ou débranche son téléphone, peut avoir des conséquences sur la sécurité, la longévité de la batterie… et même sur l’état du chargeur. Alors, que faut-il faire exactement ?

L’ordre de branchement recommandé par les experts

C’est un détail que beaucoup ignorent, même après des années d’utilisation. Selon les recommandations relayées par la communauté technique de Samsung, il est préférable de commencer par brancher le chargeur à la prise murale, puis de relier le câble au téléphone. Cette séquence permet de détecter immédiatement un éventuel problème de tension électrique ou de dysfonctionnement de la prise, avant que le téléphone n’y soit exposé.

Inversement, lors du débranchement, on conseille de retirer d’abord le câble du téléphone, puis de débrancher le chargeur de la prise murale. Ce petit changement d’habitude agit comme une double protection. Il évite qu’un courant résiduel ne circule dans le câble lorsqu’il n’est plus connecté à un appareil, ce qui peut créer de micro-étincelles ou endommager les composants, surtout dans des environnements humides.

Difficile à croire ? Et pourtant, cette pratique est de plus en plus mentionnée dans les guides de sécurité électronique et chez les fabricants qui cherchent à prolonger la durée de vie de leurs produits.

Pourquoi ce geste compte-t-il encore avec les téléphones récents ?

On pourrait penser que les smartphones et chargeurs modernes, bourrés de circuits de protection, rendent cette précaution obsolète. C’est partiellement vrai, mais pas totalement. Les protections intégrées ne sont pas infaillibles, et elles ne remplacent pas les bons gestes.

Par exemple, un geste brusque ou fait avec les mains humides peut toujours entraîner une décharge. Et même sans danger immédiat, répéter de mauvaises pratiques peut finir par affecter la stabilité du connecteur, altérer la prise USB ou provoquer une chauffe excessive sur le long terme.

Sans compter que l’accumulation de chaleur, souvent négligée, reste l’un des premiers ennemis de la batterie. Laisser son téléphone branché au-delà de 100 %, surtout toute la nuit, peut créer une tension thermique latente et invisible… jusqu’au jour où la batterie montre des signes d’usure.

Les bonnes pratiques pour préserver la batterie

On le sait peu, mais les batteries lithium-ion n’aiment ni les extrêmes ni la routine. Les experts recommandent de maintenir la charge entre 20 % et 80 % autant que possible. Cela signifie qu’il vaut mieux éviter de charger son téléphone jusqu’à 100 % à chaque fois, ou d’attendre qu’il tombe à 0 % pour le rebrancher.

Autre conseil précieux : ne pas utiliser de chargeur non certifié. Même si certains modèles génériques paraissent compatibles, leurs circuits peuvent ne pas offrir les mêmes garanties de stabilité électrique. À terme, cela use plus vite la batterie, génère du bruit électrique ou accentue les pics de température.

Et si vous laissez souvent votre téléphone branché la nuit, pensez à désactiver les fonctions inutiles comme le WiFi, le GPS ou le Bluetooth. Cela limite les sollicitations pendant la charge et réduit les cycles de mini-recharges nocturnes qui dégradent lentement les cellules.

Petite pause concrète : imaginez une personne qui recharge son téléphone tous les soirs, branche en premier son téléphone au câble déjà alimenté, le laisse toute la nuit en streaming avec le Bluetooth activé… Au bout de quelques mois, son autonomie chute brutalement. Et pourtant, elle a « tout fait normalement ». Voilà précisément ce qu’il faut éviter.

Et le chargeur dans tout ça ?

On parle beaucoup des batteries, mais le chargeur est lui aussi un maillon fragile. Enrouler le câble trop serré, le plier à angle droit, ou le laisser connecté en permanence sans appareil au bout, ce sont des gestes qui réduisent sa durée de vie.

Les conducteurs internes peuvent se détériorer sans qu’on le voie, jusqu’à provoquer des interruptions de charge ou des courts-circuits intermittents. Il faut aussi éviter de le poser sur des surfaces métalliques, proches de sources de chaleur, ou dans des environnements humides.

Un chargeur n’est pas éternel, mais avec un minimum d’attention, il peut accompagner plusieurs générations de téléphones.

Un geste banal, une durabilité prolongée

Au final, ce qu’on croyait anecdotique relève du soin quotidien. Débrancher d’abord le téléphone, puis le chargeur, adopter une routine de charge intelligente, éviter les excès de chaleur et choisir du matériel fiable : autant de gestes simples, mais trop souvent oubliés.

Et si prendre soin de notre batterie commençait par respecter cet ordre-là ?