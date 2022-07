Conseils pour photographier la superlune « buck » du mercredi 13 juillet

La pleine lune de juillet est unique. Il ne s’agit pas seulement d’une superlune, qui apparaît plus grande qu’une pleine lune « normale », mais aussi de la pleine lune la plus grande et la plus brillante de 2022. Son orbite est plus proche de la Terre que celle de toute autre pleine lune cette année, ce qui entraîne une augmentation de sa taille et de sa luminosité.

La lune presque pleine se couche sur l’aéroport national Reagan au début du 12 juillet 2022. (Chris Fukuda)

La superlune de ce mois-ci est connue sous le nom de lune des mâles, car elle se produit au moment où les cerfs mâles, appelés mâles, arborent leurs bois nouvellement développés. À Washington, elle se lève à 21 h 05 le mercredi et se couche à 6 h 31 le lendemain. Consultez TimeandDate.com pour connaître les heures de lever et de coucher de la lune dans d’autres régions que la vôtre.

Mercredi soir, les fronts météorologiques le long de la côte est et dans l’ouest de la région Intermountain produiront une couverture nuageuse dispersée qui pourrait nuire à la visibilité. Le ciel le plus clair se situera dans le centre des États-Unis et à l’ouest des montagnes Rocheuses.

La lune de la moisson se lève au-dessus du Capitole en 2016. (Kevin Ambrose pour le Washington Post)

Richard Nolle a créé le mot « superlune » en 1979 pour décrire une nouvelle lune ou une pleine lune qui se trouve à 90 % de son approche la plus proche de la Terre. Ces dernières années, les superlunes sont devenues des sujets photographiques populaires.

Et pour aider ceux d’entre nous qui souhaitent photographier la super-lune de ce mois-ci, j’ai consulté des photographes locaux pour obtenir des conseils sur la façon de capturer la parfaite photo de lune, notamment sur la façon d’organiser votre photo, d’éviter de surexposer la lune et d’obtenir un cadrage spectaculaire.

Vous trouverez ci-dessous les recommandations des photographes pour photographier la lune, ainsi qu’une sélection de leurs photos. J’ai également ajouté quelques-unes des miennes. Dans les légendes, les réglages de l’appareil photo utilisé pour prendre les photos sont précisés.

La lune du chasseur avec le Chesapeake Bay Bridge le 20 novembre 2021. f/8, ISO-400, 1/30 sec, 400 mm. (Dave Lyons)

Préparer son coup :

Avant de préparer une photo de la lune, vérifiez les horaires du lever, du coucher et de la phase de la lune. – Kevin Ambrose

Il faut être patient et, selon la phase de la lune, il peut être avantageux de se coucher tard ou de se lever tôt. – Chris Fukuda

Utilisez toujours un trépied et un déclencheur à distance connecté ou sans fil pour éviter tout mouvement de l’appareil. – Kevin Ambrose

Avant le lever de la lune, désactivez l’autofocus et faites la mise au point manuellement sur les éléments du premier plan. Sinon, l’autofocus risque de s’égarer pendant la prise de vue. – Dave Lyons

Il est impossible de prévoir quelle photographie finira sur votre mur ou sur celui de quelqu’un d’autre. Joshua Steele

Diverses applications peuvent être utilisées pour déterminer l’emplacement de la lune un jour donné. PhotoPills, Photographer’s Ephemeris (TPE), Sun Surveyor et Planit Pro sont des applications populaires. Google Earth et Street View sont également utiles pour analyser le premier plan d’un lieu. – Dave Lyons

Ne vous inquiétez pas si la nuit n’est pas tout à fait claire, car les nuages bas peuvent souvent offrir une toile de fond bien plus spectaculaire pour la lune. Joshua Steele

Un jet traverse le ciel lors de la superlune du 26 avril 2021, appelée lune rose. f/4.0, ISO 1250, 1/1000 sec., 500.0 mm. (Kevin Wolf)

Exposition :

Peu après son lever au-dessus de l’horizon, la lune est extrêmement brillante, et si elle est surexposée, les détails sont perdus. – Kevin Ambrose

Sous-exposition. – Kevin Wolf

Étant donné qu’il est difficile d’obtenir une exposition appropriée à l’aube et au crépuscule, vous voudrez peut-être cadrer vos expositions. Je brackete fréquemment (+/- 1 ou 2 stops). – Dave Lyons

La lune des neiges se lève derrière le Capitole le 16 février 2022. f/6.3, ISO-100, 1/5 sec., 600mm. (Josh Steele)

Encadrement :

Associez la lune à un sujet de premier plan tel que le Capitole des États-Unis, le Washington Monument, le Lincoln Memorial, le Jefferson Memorial, etc. pour ajouter un attrait visuel à votre photo de lune. Et dans la mesure du possible, placez-vous loin du sujet au premier plan pour faire paraître la lune plus grande. – Dave Lyons

J’aime prendre des photos de la lune à distance en utilisant un objectif long, de préférence 400 mm ou plus. Ainsi, la lune apparaît plus grande et plus intrigante que l’arrière-plan. Joshua Steele

Pour obtenir un alignement précis sur les photos, vous devez mesurer les angles d’élévation du lever, du coucher et de la phase de la lune. Vous pouvez obtenir ces détails en utilisant PhotoPills ou Photo Ephermeris (TPE). – Chris Fukuda

Plus la lune est proche de l’horizon, plus les différences de couleur seront visibles et photographiables. Joshua Steele

En raison de l’instabilité du trépied, les images prises dans des situations de vent peuvent être granuleuses. De plus, le flou est exacerbé lorsque l’appareil photo est zoomé à grande distance. Par conséquent, une vitesse d’obturation rapide, 1/20e de seconde ou plus, est souvent nécessaire pour obtenir des photos de lune nettes dans des conditions venteuses. – Sasa Lin

Il est essentiel que votre sujet de premier plan soit bien mis au point. Lorsque la lune est proche de l’horizon, l’atmosphère déforme généralement son image. Il est donc moins important que la lune soit bien mise au point. – Dave Lyons

J’adore les photos qui mêlent un paysage lunaire et un éclair. Il est possible de capturer une combinaison inhabituelle en photographiant un orage lointain entouré d’un ciel clair. – Kevin Ambrose

Bien qu’un objectif long (300 mm ou plus) soit idéal pour capturer des objets éloignés au premier plan, un objectif 70-200 mm est suffisant pour de nombreuses photos classiques de la lune à Washington, D.C. – Dave Lyons

Une photo de la lune prise par l’iPhone à l’aide d’un télescope. (David Roberts)

J’ai également interrogé des photographes sur smartphone pour obtenir des conseils sur la façon de photographier la lune à l’aide d’un appareil photo numérique :

Positionnez l’appareil photo de l’iPhone près de l’oculaire du télescope sans le toucher. Prenez plusieurs photos de l’oculaire et sélectionnez celle qui présente la meilleure mise au point. – David Roberts

Le mode nuit Time-lapse de l’iPhone peut être utilisé avec un trépied pour capturer des vidéos avec des intervalles plus longs dans des circonstances de faible éclairage. Lancez l’application Appareil photo, puis faites glisser vers l’extrême gauche jusqu’à ce que la fonction Time-lapse apparaisse. Appuyez sur le bouton de l’obturateur pour enregistrer un clip vidéo. – David Jenkins

Il peut être plus difficile de photographier la lune avec un smartphone qu’avec un appareil photo reflex numérique. Disponibles sur l’App Store d’Apple et sur Google Play, les applications d’exposition longue peuvent considérablement améliorer la qualité des photographies de soirée. – Nicole France photographiée par Mark Lord

Si vous avez des conseils ou des suggestions pour photographier la lune, veuillez les partager avec nous.

La pleine lune se lève sur le phare de Sandy Point Shoal. f/10, ISO-100, 1/60 sec., 347 mm. (Josh Steele)

Une lune pleine de fraises est vue au Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, en Floride, le 15 juin 2022. (Joe Skipper/Reuters)

Le croissant de lune avec la Statue de la Liberté. f/5.6, ISO-400, 1/13 sec., 500 mm. (Sasa Lin)

La lune se lève au-dessus du Capitole. f/8, ISO-800, 1/25 sec., 192 mm. (Chris Fukuda)

Le croissant de lune décroissant se lève au-dessus du Washington Monument le 8 mai 2021. f/8, ISO-500, 1/8 sec., 500 mm. (Dave Lyons)

Le croissant de lune apparaît à droite d’un petit orage le 8 septembre 2021. f/4,5, ISO-250, 3,2 sec., 24 mm. (Kevin Ambrose pour le Washington Post)

La super-lune aux fraises se lève derrière le Jefferson Memorial le 20 juin 2022. f/11, 1SO-400, 1/3 sec., 410 mm. (Dave Lyons)