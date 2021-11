Ce que le marché des crypto-monnaies demande en matière de réglementation mondiale

Les crypto-monnaies ont connu une croissance exponentielle et des voix s’élèvent aujourd’hui pour demander la mise en place de garde-fous internationaux.

Les crypto-monnaies ne sont pas réglementées dans tous les pays (Photo : Banco Santander)

Alors que le marché des crypto-monnaies continue de croître à pas de géant dans le monde entier, les traders de crypto-monnaies, ainsi que certaines entreprises dédiées au secteur, ont commencé à suggérer des réglementations mondiales.

Avec la réglementation mondiale des marchés des crypto-monnaies, ils cherchent à garantir l’accès aux technologies émergentes, à la liquidité et aux plateformes sécurisées, entre autres, sans limiter la croissance et l’innovation.

Cela intervient au milieu des récentes hausses du marché, de l’arrivée de nouveaux investisseurs, ainsi que de la consolidation des crypto-monnaies, l’objectif étant que l’industrie progresse sainement tout en protégeant les utilisateurs.

Photo d’archive illustrative d’une représentation du bitcoin (Photo : REUTERS/Edgar Su)

Bien que certains pays, comme le Salvador, aient mis en place des médiations concernant l’utilisation des crypto-monnaies après avoir été légalement approuvées par le congrès local à la demande du président, Nayib Bukele, il existe d’autres régions, comme le Mexique, où il n’y a pas de réglementation et où des organisations, comme la Commission nationale pour la protection et la défense des utilisateurs de services financiers (CONDUSEF), appellent à ne pas effectuer de transactions avec des cryptos.

Selon les experts en matière de crypto-monnaies, celles-ci utilisent des quantités excessives d’énergie et, à l’heure actuelle, on estime que la production de bitcoins nécessite autant que le pays entier du Danemark. Pour cette raison, beaucoup considèrent qu’il ne s’agit pas d’une pratique durable à l’heure du changement climatique et de l’intervention humaine dans des écosystèmes vitaux pour la planète, mais ses utilisateurs et sa croissance exigent des mesures de régulation.

Selon Binance, une plateforme d’infrastructure blockchain, il existe 10 droits fondamentaux des utilisateurs de crypto qui pourraient servir de référence pour entamer des conversations avec l’ensemble du secteur, y compris d’autres bourses, des innovateurs blockchain, des décideurs politiques et des dirigeants mondiaux.

Représentations des crypto-monnaies Bitcoin, Ethereum, DogeCoin, Ripple, Litecoin (Photo : REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Ces droits fondamentaux des utilisateurs de crypto-monnaies seraient les suivants :

-Que tous aient accès à des outils financiers, tels que les crypto-monnaies, qui permettent une plus grande indépendance économique.

Les acteurs du secteur ont la responsabilité de collaborer avec les régulateurs et les responsables politiques pour définir de nouvelles normes pour les crypto-actifs. « Une réglementation intelligente encourage l’innovation et contribue à assurer la sécurité des utilisateurs. »

-Les plateformes de crypto-monnaies devraient être tenues de protéger les utilisateurs contre les mauvais acteurs ainsi que de mettre en œuvre des processus d’authentification des utilisateurs (KYC) pour prévenir la criminalité financière.

Un écran montrant le prix du bitcoin, dans une photo d’archive (Photo : EFE/EPA/JEROME FAVRE)

-Considération de la vie privée comme un droit de l’homme, de sorte que les données personnelles identifiables (PII) devraient être soumises à des niveaux de protection stricts.

-Les investisseurs en crypto-monnaies ont le droit d’accéder à des échanges qui détiennent leurs fonds en toute sécurité, en dépôt avec une assurance-dépôt complète.

-Les marchés doivent maintenir un niveau élevé de liquidité afin d’assurer un environnement commercial stable et sans friction.

Le septième point indique que la réglementation et l’innovation ne doivent pas s’exclure mutuellement, dans le sens où les investisseurs en crypto-monnaies « méritent un accès sécurisé aux technologies et pratiques émergentes, y compris les NFT, les pièces stables, les jeux d’argent, le minage de performance et plus encore ».

Combler le déficit de connaissances sur les cryptomonnaies, afin que les utilisateurs puissent disposer d’informations précises et en langage clair sur le sujet et éviter d’être victimes de publicités trompeuses.

-Les marchés proposant des instruments dérivés doivent être soumis à une réglementation appropriée. Cela permet de s’assurer que tous les utilisateurs remplissent les conditions d’éligibilité et que leurs transactions sont réglées équitablement« .

Enfin, ils accusent la réglementation des crypto-monnaies d’être inévitable, car les utilisateurs ont le droit de partager leurs points de vue sur la façon dont l’industrie devrait progresser avec la plateforme blockchain qu’ils utilisent.

En raison de leur progression rapide, le marché appelle à une réglementation mondiale afin d’empêcher les investisseurs d’être la proie de la fraude et d’aider les entreprises à appliquer des normes universelles dans la gestion de leurs comptes.