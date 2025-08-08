Test CyberGhost VPN 2025 : notre avis sur ses performances et sécurité

Découvrez notre test de CyberGhost VPN en 2025 : performances, sécurité et avis sur ce fournisseur VPN prisé. L’application VPN vaut-elle le détour ?

Dans cette revue détaillée, nous avons testé CyberGhost VPN, l’un des services VPN les plus populaires du marché. Ce VPN est réputé pour sa vitesse et sa capacité à protéger la confidentialité tout en débloquant des contenus restreints. Nous avons mesuré ses performances sur différents appareils, notamment un iMac M1, un smartphone Android, et un iPad Pro, et évalué son efficacité pour accéder à des services comme Netflix et Disney+.

Depuis sa création en 2011 en Roumanie, CyberGhost a su évoluer et intégrer des technologies avancées telles que le protocole WireGuard. Racheté en 2017 par Kape Technologies, le service continue de se développer, offrant une interface conviviale et des fonctionnalités puissantes adaptées aussi bien aux débutants qu’aux utilisateurs expérimentés.

Cette revue vous donnera un aperçu complet de ses points forts et des fonctionnalités qui pourraient encore être optimisées, pour vous aider à déterminer si CyberGhost VPN correspond à vos attentes.

Points forts et points faibles de CyberGhost VPN en 2025

9 Note d'expert Revue de CyberGhost VPN 2025 CyberGhost VPN a obtenu une note de 9/10, grâce à sa tarification compétitive, sa compatibilité étendue (note de 9,5), et son large réseau de milliers de serveurs répartis dans 100 pays. Il est également apprécié pour sa facilité d’installation et son support client réactif. Sécurité 9 Vitesse 9 Compatibilité 9.5 Rapport qualité-prix 9 Tarification compétitive

Alors, CyberGhost VPN est-il une solution compétitive en 2025 ? C’est ce que nous allons explorer ensemble pour savoir s’il répond à vos besoins en matière de sécurité et de confidentialité en ligne.

Fonctionnalités clés de CyberGhost VPN

Quel VPN est le mieux adapté pour répondre à vos besoins en matière de sécurité et de streaming ? CyberGhost VPN se démarque grâce à ses fonctionnalités avancées, qui allient confidentialité, performance et accès fluide aux plateformes de streaming.

Le tableau ci-dessous met en lumière les principales caractéristiques de CyberGhost VPN, démontrant comment ce service répond aux exigences modernes en matière de protection des données et de performance.

Points forts de CyberGhost VPN

Avantages Description Politique de non-conservation des logs vérifiée CyberGhost applique une politique stricte de non-conservation des données, auditée par des experts indépendants, garantissant une confidentialité totale aux utilisateurs. Performances solides avec WireGuard et OpenVPN Les protocoles WireGuard et OpenVPN garantissent des connexions rapides et sécurisées, avec des vitesses jusqu’à 760 Mbps, idéales pour le streaming de contenu HD. Déblocage de plateformes majeures Accédez à des services comme Netflix, BBC iPlayer, Amazon Prime et Disney+ à travers le monde, ce qui en fait une solution de choix pour le streaming global. Blocage efficace des trackers CyberGhost bloque efficacement les publicités, trackers et scripts malveillants, assurant une protection supplémentaire lors de la navigation sur des sites web. Réseau VPN étendu Avec des milliers de serveurs dans 100 pays, CyberGhost offre une couverture globale pour des connexions rapides et stables, où que vous soyez. Assistance clientèle rapide et efficace Disponible 24/7 via chat en direct, le support client est réactif et propose des solutions immédiates. Une IP dédiée est également disponible pour plus de flexibilité. Garantie de remboursement de 45 jours CyberGhost propose une garantie de remboursement sous 45 jours, permettant de tester le service sans risque financier.

Déblocage de plateformes majeures

CyberGhost permet un accès simple à un grand nombre de plateformes de streaming, quel que soit votre emplacement géographique. Grâce à ses serveurs spécialisés, il garantit une expérience de streaming optimale dans plusieurs régions du monde.

Région Plateformes débloquées États-Unis Netflix US, Hulu, HBO Max, Disney+ Royaume-Uni BBC iPlayer, ITV Hub, Channel 4 Canada Netflix Canada, Crave TV Australie 9Now, 7Plus, Stan Allemagne ZDF, ARD, Sky Deutschland, Netflix Allemagne Japon Netflix Japon, Hulu Japon, U-Next France Netflix France, MyCanal, France TV

En plus de ses services, CyberGhost débloque des plateformes régionales difficiles d’accès grâce à son vaste réseau de serveurs dans 100 pays.

Inconvénients à considérer

Même si CyberGhost présente de nombreux avantages, certains points peuvent nécessiter réflexion avant de s’abonner.

Inconvénients Description Ne fonctionne pas en Chine CyberGhost ne parvient pas à contourner la censure dans des régions où l’utilisation des VPN est strictement surveillée, comme en Chine. Problèmes rares de stabilité Quelques utilisateurs ont signalé des problèmes de stabilité occasionnels, bien que ceux-ci restent rares. Vitesse inférieure à certains concurrents Bien que CyberGhost soit rapide, il n’atteint pas les vitesses maximales offertes par des services comme NordVPN ou ExpressVPN. Interface utilisateur à améliorer L’interface de CyberGhost, bien qu’intuitive, pourrait bénéficier de quelques améliorations pour offrir une meilleure ergonomie et faciliter la navigation. Peu de mise à jour de la base de connaissances Le moteur de recherche de la base de connaissances et les mises à jour des documents de support sont rares, ce qui peut limiter l’accès à des solutions récentes. Incompatibilité avec certaines plateformes CyberGhost ne fonctionne pas avec tous les services de streaming, comme 10Play, malgré son efficacité sur d’autres plateformes populaires. Gestion des licences complexe Le service est limité à sept appareils simultanés, ce qui peut poser problème pour les utilisateurs ayant un grand nombre de dispositifs connectés.

Après avoir examiné les avantages et inconvénients de CyberGhost, il est utile de se pencher sur la gestion des connexions simultanées, un aspect crucial pour les utilisateurs ayant plusieurs appareils connectés. Bien que certains inconvénients existent, CyberGhost compense avec des fonctionnalités comme la gestion des connexions multiples, permettant de connecter jusqu’à sept appareils avec un seul compte. Cela offre une grande flexibilité pour ceux qui utilisent plusieurs dispositifs.

Connexion simultanée sur plusieurs appareils

CyberGhost VPN permet de connecter jusqu’à sept appareils simultanément avec un seul compte. Cela offre une grande flexibilité pour protéger plusieurs dispositifs, tels que des smartphones, tablettes ou consoles de jeux, sans avoir à gérer constamment les connexions. Cependant, une limite existe : au-delà de sept appareils, il faut désenregistrer l’un d’entre eux pour en ajouter un nouveau, ce qui peut être contraignant pour les utilisateurs ayant de nombreux appareils connectés.

Pour contourner cette limite, CyberGhost peut être configuré sur un routeur, ce qui permet de protéger tous les appareils connectés à ce réseau. Toutefois, pour les utilisateurs ayant besoin de connexions illimitées, des alternatives comme Surfshark sont disponibles.

Abonnements et tarifs compétitifs de CyberGhost VPN

CyberGhost VPN propose des formules d’abonnement adaptées à différents profils d’utilisateurs, avec des économies importantes pour ceux qui optent pour des périodes plus longues :

Abonnement mensuel : 11,99 €/mois

: Abonnement de 6 mois : 6,99 €/mois (facturé 41,94 € tous les 6 mois)

: (facturé tous les 6 mois) Abonnement de 2 ans : 2,19 €/mois (facturé 56,94 € pour les 2 premières années) avec 2 mois offerts.

Après les deux premières années, le tarif pour l’abonnement de 24 mois passe à environ 4,75 €/mois. Ces tarifs sont particulièrement compétitifs et incluent une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours pour les abonnements de 6 mois et plus, et de 14 jours pour l’abonnement mensuel.

Cette capture d’écran présente les trois formules d’abonnement disponibles chez CyberGhost VPN en 2025, dont l’offre spéciale de 2 ans + 2 mois gratuits à seulement 2,19 €/mois.

Comparaison avec d’autres VPN

Le tableau ci-dessous permet de comparer les tarifs et particularités de CyberGhost avec d’autres services VPN populaires, mettant en lumière ses avantages compétitifs sur le long terme.

Aperçu de l'offre Pros Cons Spec CyberGhost 11,99 €/mois Voir l'offre Aperçu de l'offre Offre 2 mois gratuits pour le plan de 2 ans, compatible avec Netflix et le torrenting. Offre 2 mois gratuits pour le plan de 2 ans, compatible avec Netflix et le torrenting. Pros Serveurs optimisés pour le streaming et le torrenting, Bonne interface utilisateur Serveurs optimisés pour le streaming et le torrenting, Bonne interface utilisateur Cons Ne fonctionne pas en Chine, Vitesse légèrement inférieure avec WireGuard. Ne fonctionne pas en Chine, Vitesse légèrement inférieure avec WireGuard. Spec Abonnement annuel : 6,99 €/mois, Abonnement 2 ans + 2 mois : 2,19 €/mois Abonnement annuel : 6,99 €/mois, Abonnement 2 ans + 2 mois : 2,19 €/mois ExpressVPN 12,95 €/mois Voir l'offre Aperçu de l'offre Connexion rapide avec des tarifs plus élevés, excellent pour le streaming sécurisé. Connexion rapide avec des tarifs plus élevés, excellent pour le streaming sécurisé. Pros Grande vitesse, Sécurité renforcée, Compatible avec les plateformes de streaming. Grande vitesse, Sécurité renforcée, Compatible avec les plateformes de streaming. Cons Prix élevé, Pas de redirection de port. Prix élevé, Pas de redirection de port. Spec Abonnement annuel : 8,32 €/mois, Abonnement 2 ans : 6,67 €/mois Abonnement annuel : 8,32 €/mois, Abonnement 2 ans : 6,67 €/mois NordVPN 11,99 €/mois Voir l'offre Aperçu de l'offre Double VPN pour une sécurité accrue, excellent pour la confidentialité. Double VPN pour une sécurité accrue, excellent pour la confidentialité. Pros Double VPN, Bonne vitesse, Large choix de serveurs. Double VPN, Bonne vitesse, Large choix de serveurs. Cons Pas de redirection de port, Prix de renouvellement plus élevé. Pas de redirection de port, Prix de renouvellement plus élevé. Spec Abonnement annuel : 4,99 €/mois, Abonnement 2 ans : 3,29 €/mois Abonnement annuel : 4,99 €/mois, Abonnement 2 ans : 3,29 €/mois Surfshark 12,95 €/mois Voir l'offre Aperçu de l'offre Connexions illimitées, idéal pour les familles avec un petit budget. Connexions illimitées, idéal pour les familles avec un petit budget. Pros Connexions illimitées, Très bon prix, Politique de no-logs. Connexions illimitées, Très bon prix, Politique de no-logs. Cons Vitesse variable selon les serveurs, Interface pourrait être améliorée. Vitesse variable selon les serveurs, Interface pourrait être améliorée. Spec Abonnement annuel : 3,99 €/mois, Abonnement 2 ans : 2,49 €/mois Abonnement annuel : 3,99 €/mois, Abonnement 2 ans : 2,49 €/mois Private Internet Access 11,99 €/mois Voir l'offre Aperçu de l'offre Excellente confidentialité et sécurité à des prix attractifs, idéal pour les utilisateurs sensibles à la protection des données. Excellente confidentialité et sécurité à des prix attractifs, idéal pour les utilisateurs sensibles à la protection des données. Pros Politique stricte de ‘no logs’, Serveurs dans 84 pays. Politique stricte de ‘no logs’, Serveurs dans 84 pays. Cons Interface vieillissante, Vitesse inférieure à certains concurrents. Interface vieillissante, Vitesse inférieure à certains concurrents. Spec Abonnement annuel : 3,33 €/mois, Abonnement 2 ans : 2,03 €/mois Abonnement annuel : 3,33 €/mois, Abonnement 2 ans : 2,03 €/mois

Pourquoi choisir CyberGhost VPN ?

Après avoir comparé les principaux VPN du marché, nous allons à présent explorer plus en détail pourquoi CyberGhost VPN se distingue comme un choix avantageux, particulièrement pour les abonnements de longue durée. Examinons ses fonctionnalités, ses performances en matière de sécurité, et les avantages spécifiques qu’il offre aux utilisateurs cherchant à protéger leur vie privée et à débloquer des contenus géo-restreints.

Un choix avantageux sur le long terme

Avec des tarifs particulièrement compétitifs pour les abonnements de deux ans, CyberGhost VPN s’impose comme un choix stratégique pour les utilisateurs souhaitant s’engager sur la durée. Son offre à 2,19 €/mois, incluant deux mois gratuits pour les nouveaux abonnés, le positionne parmi les options les plus abordables du marché. De plus, ce service maintient des fonctionnalités premium telles que le déblocage des plateformes de streaming, la protection renforcée des données, et un vaste réseau de serveurs à travers le monde.

CyberGhost Security Suite

En complément de son service VPN, CyberGhost propose une suite de sécurité intégrée, comprenant notamment un antivirus et un utilitaire de mise à jour de sécurité. Cet outil détecte les logiciels nécessitant des correctifs pour renforcer la protection de vos appareils contre les vulnérabilités.

La suite est facturée à 4,50 €/mois pour une facturation mensuelle, ou à 1 €/mois si elle est ajoutée à un abonnement de deux ans. Bien que basique, elle peut intéresser ceux qui souhaitent combiner VPN et antivirus. Pour une sécurité plus avancée, des solutions comme Avira, Avast, ou Bitdefender offrent des suites complètes avec VPN intégré.

Méthodes de paiement et garantie de remboursement

CyberGhost accepte plusieurs méthodes de paiement, dont Bitcoin, PayPal, Google Pay, et Amazon Pay, bien que certaines options dépendent de la région.

Le service offre une période d’essai gratuite de 24 heures pour les versions desktop et de 7 jours pour mobile. Si vous n’êtes pas satisfait, CyberGhost propose une garantie de remboursement de 45 jours (ou 14 jours pour les abonnements mensuels).

Confidentialité et sécurité : l’engagement solide de CyberGhost

CyberGhost VPN est fortement engagé envers la protection de la confidentialité de ses utilisateurs, en mettant en place une stricte politique de non-conservation des logs. Ils réitèrent cette promesse dans leur politique de confidentialité, en précisant qu’ils ne surveillent ni ne stockent vos données de trafic, telles que l’historique de navigation ou les préférences de recherche.

En plus de cela, aucun journal de connexion n’est conservé, garantissant que l’adresse IP, les horaires de connexion et la durée des sessions ne sont jamais enregistrés.

Vérification indépendante

Afin d’appuyer cette transparence, CyberGhost a fait appel à Deloitte pour une vérification indépendante. En septembre 2022, un audit a confirmé que leur infrastructure était conforme à la politique annoncée. Cette vérification a été renouvelée en janvier 2025 par Deloitte Roumanie, garantissant que les pratiques de non-conservation des logs sont toujours respectées. Bien que le rapport complet ne soit pas partagé publiquement, il est possible de le demander auprès de l’auditeur.

Programme de chasse aux bugs : un pas vers plus de transparence

En novembre 2022, CyberGhost a renforcé sa transparence avec le lancement d’un programme de chasse aux bugs, qui incite les chercheurs en cybersécurité à signaler les vulnérabilités, en offrant des récompenses allant jusqu’à 1 250 $. Peu après, une faille dans l’application Windows a été détectée et corrigée rapidement, mettant en avant l’efficacité du programme.

Tests de confidentialité et blocage des fuites DNS

Pour évaluer la sécurité de CyberGhost, des tests avec DNSLeakTest.com ont été réalisés, démontrant que le service prévenait efficacement les fuites de données. Aucun signe de fuite DNS n’a été détecté lors de nos tests sur les applications de bureau et mobiles.

Efficacité du blocage des publicités et des malwares

CyberGhost propose également une fonctionnalité de blocage des publicités, des trackers et des malwares. Lors de nos essais, il a bloqué 129 trackers sur 136 courants, rivalisant avec des services comme Windscribe et Private Internet Access. De plus, il a bloqué 53 % des URL malveillantes et 78 % des publicités, offrant ainsi une protection significative contre les menaces en ligne. Toutefois, l’utilisation d’un antivirus complémentaire est recommandée pour une sécurité maximale.

Performances de CyberGhost VPN

Pour évaluer les performances de CyberGhost VPN, nous avons testé les vitesses de connexion depuis des emplacements aux États-Unis et au Royaume-Uni, en utilisant des connexions de 1 Gbps. Des outils comme SpeedTest, Cloudflare, et Measurement Lab ont été utilisés pour obtenir des résultats fiables, sur plusieurs sessions et différents protocoles.

Vitesse avec le protocole WireGuard

Les tests avec WireGuard ont montré des résultats impressionnants, avec des vitesses atteignant 760 Mbps. Bien que certains VPN concurrents comme NordVPN ou Surfshark aient obtenu de meilleures performances (jusqu’à 950 Mbps), CyberGhost reste suffisant pour la majorité des usages courants, y compris le streaming, la navigation, et les téléchargements.

Performances avec le protocole OpenVPN

Lorsque CyberGhost est utilisé avec OpenVPN (souvent recommandé pour les routeurs), les vitesses atteignent environ 360 Mbps. Ces résultats sont considérablement supérieurs à ceux de nombreux autres fournisseurs, confirmant la stabilité de ce protocole.

Test de vitesse : CyberGhost VPN est-il rapide ?

L’un des critères les plus importants lors de l’évaluation d’un VPN est la vitesse de connexion. Lorsqu’on utilise un VPN, les données transitent par un serveur intermédiaire, ce qui peut impacter le débit. Pour vous donner une idée plus précise des performances de CyberGhost, nous avons réalisé une série de tests de vitesse avec et sans le VPN, en utilisant différents serveurs. Voici les résultats.

Débit sans VPN

Tout d’abord, nous avons effectué un test sans VPN afin de mesurer notre connexion de référence. Le résultat a montré un débit descendant de 95,64 Mbps et un débit ascendant de 88,85 Mbps avec un ping de 45 ms. Une performance solide, idéale pour le streaming, les jeux en ligne et le téléchargement de fichiers lourds.

Test de vitesse sans VPN effectué avec une connexion via Orange France à Paris, affichant un débit descendant de 95,64 Mbps et un débit ascendant de 88,85 Mbps. @ Linformatique

Débit via un serveur français CyberGhost

Nous avons ensuite répété le test après nous être connectés à un serveur CyberGhost en France. Les résultats sont légèrement en retrait avec un débit descendant de 88,54 Mbps, un débit ascendant de 72,34 Mbps et un ping de 48 ms. Bien que l’on observe une petite baisse, cela reste largement suffisant pour la plupart des usages, notamment le streaming en haute définition, la navigation web et les téléchargements. Les performances sont donc jugées stables et satisfaisantes.

Résultats du test de vitesse via un serveur CyberGhost en France, montrant un débit descendant de 88,54 Mbps, un débit ascendant de 72,34 Mbps et un ping de 48 ms. @ Linformatique

Débit via un serveur américain CyberGhost

Enfin, nous avons testé un serveur situé aux États-Unis pour voir l’impact de la distance géographique. Le débit descendant est tombé à 88,73 Mbps et le débit ascendant à 46,46 Mbps avec un ping plus élevé de 114 ms. La diminution de la vitesse est normale compte tenu de la distance entre notre emplacement et le serveur américain. Néanmoins, ces performances permettent toujours de regarder des contenus en streaming, y compris des services géo-restreints comme Netflix US.

Résultats du test de vitesse avec un serveur CyberGhost aux États-Unis, avec un débit descendant de 88,73 Mbps et un débit ascendant de 46,46 Mbps. @ Linformatique

Conclusion sur les performances de vitesse

Bien que l’utilisation de CyberGhost VPN entraîne une légère baisse de débit, les résultats restent tout à fait dans la norme pour un VPN. Les performances sont stables, et même avec une augmentation du ping, la navigation, le téléchargement et le streaming se déroulent sans problème. Par rapport à certains concurrents comme NordVPN, qui peut parfois offrir des vitesses légèrement plus rapides, CyberGhost se maintient dans la moyenne haute, ce qui en fait un bon choix pour les utilisateurs recherchant un équilibre entre sécurité et performances.

Emplacements virtuels et transparence

CyberGhost utilise des emplacements virtuels pour certains serveurs. Cela signifie que les serveurs semblent physiquement situés dans un pays, alors qu’ils sont hébergés ailleurs. Cette approche peut parfois affecter les performances, notamment si l’utilisateur pense se connecter à un serveur local, alors que le serveur est à distance.

Transparence sur la localisation des serveurs

Contrairement à certains VPN, CyberGhost est transparent quant à l’utilisation d’emplacements virtuels. Une liste officielle permet de vérifier si les serveurs sont réellement dans le pays affiché. Par exemple, des tests ont montré que les serveurs indiens sont hébergés à Singapour et ceux basés au Nigéria à Madrid. Cependant, cela n’affecte pas l’accès aux contenus locaux, car les IP restent localisées.

Déblocage de plateformes de streaming

CyberGhost VPN simplifie le déblocage des services de streaming. L’application propose des serveurs dédiés pour des plateformes comme Netflix US, BBC iPlayer, Amazon Prime Video, et Disney+, garantissant un accès fluide sans avoir à tester plusieurs serveurs manuellement.

Couverture globale et serveurs spécialisés

Les utilisateurs d’Amérique du Nord et d’Europe bénéficient d’une excellente couverture, mais CyberGhost propose aussi des serveurs dans des régions comme l’Australie, le Brésil, l’Inde, ou encore Singapour. Ces serveurs permettent non seulement l’accès aux grandes plateformes internationales, mais aussi aux services régionaux tels que France TV, RTL, ou MTV Finland.

Test de déblocage : BBC iPlayer et Netflix

Lors de nos tests, CyberGhost a facilement débloqué BBC iPlayer et a offert un streaming fluide sans interruptions. De plus, le VPN s’est montré efficace pour d’autres services britanniques comme ITV et Channel 4.

Pour Netflix US, le service a également bien fonctionné, avec une connexion rapide et sans difficultés pour accéder aux contenus. Netflix Australie, Canada, Japon, et Royaume-Uni ont aussi été débloqués avec succès.

Limitations constatées

Bien que performant, CyberGhost n’a pas pu débloquer 10Play. Toutefois, le VPN a rapidement repris sa fiabilité avec des services comme Amazon Prime Video US, 9Now (Australie), et Disney+, qui avaient échoué lors de tests précédents.

Téléchargement via Torrent : CyberGhost et P2P

CyberGhost ne permet pas le P2P sur tous ses serveurs, mais il offre une large sélection d’emplacements compatibles. En utilisant le filtre « Pour torrenting » dans l’application, nous avons trouvé des serveurs dans 70 pays prêts pour les téléchargements via P2P, ce qui surpasse de nombreux autres VPN.

Test des serveurs P2P

Pour évaluer cette fonctionnalité, nous avons testé trois serveurs optimisés pour le P2P. Les vitesses étaient stables et aucun problème de connexion n’a été observé. CyberGhost s’est révélé efficace pour le téléchargement de torrents.

Fonctions bonus pour un torrenting fluide

L’application Windows permet de configurer une connexion automatique au serveur de votre choix lorsque vous démarrez un client de torrent. Cela assure que vous êtes toujours protégé lors de vos téléchargements sans avoir à configurer manuellement votre connexion VPN.

Protection contre les sites malveillants

Pour renforcer la sécurité, CyberGhost intègre un filtre d’URL malveillantes qui bloque les menaces courantes sur les sites de torrents peu fiables. Cela offre une couche de sécurité supplémentaire, particulièrement utile pour ceux qui naviguent sur des sites de téléchargement à risque.

Interface Windows de CyberGhost

L’application Windows de CyberGhost présente une interface simple, avec un bouton de connexion et une liste de serveurs. Malgré cette apparente simplicité, le panneau latéral offre de nombreuses fonctionnalités avancées.

Sélection des serveurs et personnalisation

L’application permet de sélectionner un serveur par localisation et propose un classement selon des critères comme le streaming, le gaming, ou le torrenting. Un système de favoris est également disponible pour un accès rapide aux serveurs fréquemment utilisés.

Protocoles pris en charge

CyberGhost supporte plusieurs protocoles de connexion, tels que IKEv2, OpenVPN, et WireGuard, avec des temps de connexion variant de 2 à 6 secondes selon le protocole utilisé.

Gestion des protocoles et sécurité

CyberGhost se distingue en ne journalisant pas les connexions, garantissant une meilleure confidentialité. Avec le protocole IKEv2, le service utilise un chiffrement optimal, réduisant les risques de vol de données une fois la session terminée.

Notification de connexion absente

Un point à améliorer : l’absence de notifications lorsque vous êtes connecté ou déconnecté du VPN, rendant difficile le suivi de l’état de la connexion sans consulter l’application.

Fonctions avancées : règles intelligentes et protection Wi-Fi

Le panneau Smart Rules permet de personnaliser le comportement de l’application au démarrage de Windows. Vous pouvez par exemple choisir de vous connecter automatiquement à un serveur VPN dès l’ouverture de votre navigateur en mode incognito.

Le panneau de protection Wi-Fi propose des options pour se connecter automatiquement à un VPN sur des réseaux non sécurisés ou ignorer ceux qui sont cryptés. Vous pouvez également configurer des actions spécifiques pour des réseaux donnés ou demander à être interrogé à chaque connexion à un nouveau réseau.

Domain fronting et split tunneling

Qu’est-ce que le domain fronting et le split tunneling ? Ce sont deux techniques utilisées pour améliorer la flexibilité et l’accessibilité des VPN, en particulier dans des environnements restreints ou à fort besoin de contrôle du trafic.

Le domain fronting est une méthode qui permet à un VPN comme CyberGhost de contourner la censure dans les pays où l’utilisation des VPN est limitée. En redirigeant le trafic via un réseau de diffusion de contenu (CDN) comme ceux de Google ou Amazon, le trafic VPN est masqué, ce qui complique la détection par des pare-feu ou des systèmes de censure. Cela est particulièrement bénéfique pour les utilisateurs vivant dans des régions où l’accès aux VPN est strictement surveillé.

D’autre part, la fonction de split tunneling de CyberGhost offre aux utilisateurs un contrôle granulaire sur leur trafic. Elle permet de sélectionner quelles applications passent par le VPN pour être sécurisées, tandis que d’autres applications peuvent utiliser directement la connexion locale sans passer par le VPN. Cela permet de conserver une vitesse optimale pour certaines activités, comme le streaming local, tout en maintenant une protection pour les données sensibles ou les transactions bancaires.

Automatisation via des règles d’application

CyberGhost intègre des règles d’application permettant une connexion automatique à un serveur spécifique dès l’ouverture d’une application. Par exemple, vous pouvez choisir de vous connecter au serveur Netflix US dès que vous lancez l’application, ou à un serveur optimisé pour le P2P pour le torrenting.

Gestion des exceptions

La gestion des exceptions permet d’établir une liste de sites web qui ne passeront pas par le VPN. Par exemple, si un site n’est accessible qu’à partir de votre pays d’origine, vous pouvez l’ajouter aux exceptions afin qu’il ne soit pas bloqué, même si vous utilisez un VPN.

Un VPN pour tous les niveaux

Si ces options avancées semblent complexes, pas de souci. Elles sont désactivées par défaut et vous ne les verrez que si vous les cherchez activement. CyberGhost est donc accessible aux utilisateurs basiques tout en offrant une richesse d’options pour ceux qui cherchent à personnaliser leur expérience.

Paramètres Windows : Flexibilité et personnalisation

L’application Windows de CyberGhost permet de choisir parmi plusieurs protocoles comme OpenVPN, IKEv2, ou WireGuard. Elle propose également des options telles que l’utilisation de ports aléatoires pour contourner les blocages VPN, la gestion du kill switch, des connexions IPv6, et la protection contre les fuites DNS.

Kill switch : efficacité et quelques précisions

Le kill switch a bien fonctionné dans mes tests, bloquant immédiatement l’accès à Internet lorsque les connexions VPN étaient interrompues. Contrairement à ce qui a été mentionné, il est important de noter que le kill switch de CyberGhost alerte immédiatement l’utilisateur en cas de déconnexion du VPN, rendant ainsi la surveillance permanente de l’application inutile. Cette fonctionnalité garantit que vos données ne seront jamais exposées, même en cas de coupure de la connexion VPN.

Gestion des protocoles et reconnexion automatique

Avec OpenVPN et IKEv2, l’application met à jour la connexion et se reconnecte automatiquement en quelques secondes après une interruption. Cependant, WireGuard a montré quelques failles.

Application MacOS de CyberGhost : simplicité et efficacité

L’application MacOS de CyberGhost adopte une approche épurée et minimaliste, similaire à celle d’une interface mobile VPN. Elle se concentre principalement sur l’essentiel : l’emplacement du serveur et un bouton de connexion. Cette simplicité convient parfaitement aux utilisateurs qui souhaitent une interface intuitive sans complications techniques. En un clic, l’utilisateur est connecté rapidement au VPN.

Cependant, en cliquant sur l’icône « Développer », un panneau latéral se dévoile, offrant plus d’options et une liste complète des emplacements disponibles, ainsi que des paramètres supplémentaires. Bien que cette interface se rapproche de celle de l’application Windows, certaines différences existent entre les deux plateformes.

Différences entre les versions Mac et Windows

Une distinction majeure est la manière dont les serveurs sont affichés. Sur Windows, la distance des serveurs est indiquée, aidant ainsi à choisir le serveur le plus proche. Sur Mac, c’est plutôt la charge des serveurs qui est mise en avant, permettant de savoir quels serveurs sont les plus utilisés. Cette différence peut être déroutante pour ceux qui jonglent entre les deux plateformes. Une uniformité dans l’affichage, ou mieux, une combinaison des deux méthodes, serait idéale.

Autre point de divergence : la disponibilité des serveurs spécialisés. Alors que la version Windows propose des serveurs dédiés et les serveurs NoSpy (des serveurs internes à CyberGhost), ceux-ci ne sont pas disponibles sur la version Mac. Cela peut limiter certaines fonctionnalités pour les utilisateurs Mac.

Fonctions de confidentialité et règles de démarrage simplifiées

Comme souvent avec les VPN sur Mac, certaines options avancées présentes sur Windows sont absentes. Sur Mac, les paramètres de confidentialité sont limités au blocage des publicités, trackers, et malwares. Il manque la possibilité de configurer des protections plus spécifiques, comme les fuites DNS ou un kill switch automatique configurable manuellement.

Les règles de démarrage sont également plus simples : vous pouvez configurer l’application pour qu’elle se connecte automatiquement au démarrage ou à un réseau Wi-Fi non sécurisé. Toutefois, il manque l’option de démarrer le VPN à l’ouverture d’applications spécifiques, ainsi que la fonction Exceptions, permettant d’exclure certains sites du tunnel VPN.

Un VPN Mac simple mais performant

En comparaison avec la version Windows, l’application Mac présente moins d’options de personnalisation, mais cela ne doit pas être considéré comme un défaut. L’application Mac reste un VPN performant et convivial, offrant suffisamment de fonctionnalités pour répondre aux besoins de la majorité des utilisateurs. Bien que certaines options avancées soient absentes, elle conserve un bon équilibre entre simplicité et performance, rendant l’expérience utilisateur agréable pour les adeptes de MacOS.

Application Android de CyberGhost : puissante et intuitive

L’application Android de CyberGhost se distingue par sa simplicité et son efficacité, souvent surpassant les performances de nombreuses autres applications VPN mobiles. Dès l’ouverture, l’utilisateur est accueilli par une interface minimaliste en mode portrait, avec un bouton Connexion et l’emplacement sélectionné. En mode paysage, la liste des emplacements devient visible, facilitant une sélection rapide des serveurs.

Connexion automatique et support des protocoles

L’application Android offre la possibilité de se connecter automatiquement à un réseau Wi-Fi non sécurisé. Elle prend en charge les protocoles OpenVPN et WireGuard, mais l’option IKEv2 est absente. Un atout intéressant est la possibilité d’utiliser un port aléatoire pour contourner d’éventuels blocages VPN.

Blocage des contenus malveillants et Split Tunneling

CyberGhost pour Android inclut un bloqueur de contenu qui empêche l’accès aux domaines malveillants, publicités et trackers. De plus, la fonctionnalité Split Tunneling permet aux utilisateurs de choisir les applications utilisant le VPN et celles qui passent par le réseau local, offrant un contrôle flexible sur l’utilisation du VPN.

Domain Fronting et Kill Switch intégré

L’application prend également en charge le domain fronting, permettant de contourner certains blocages VPN en redirigeant le trafic via un réseau de diffusion de contenu (CDN). Le Kill Switch est une fonctionnalité intelligente intégrée aux applications CyberGhost pour Windows, macOS, iOS et Android, activée par défaut. Il n’est donc pas nécessaire de le configurer manuellement, offrant une protection continue en cas de déconnexion du VPN.

Certification de sécurité Google

L’application Android de CyberGhost a également passé avec succès l’évaluation de sécurité Google (MASA), renforçant ainsi la confiance dans la sécurité de l’application.

Application iOS de CyberGhost : simplicité pour les utilisateurs Apple

L’application iOS de CyberGhost adopte le même design épuré et intuitif que ses versions pour Windows et Android. Le démarrage est simple, un clic suffit pour se connecter à l’emplacement le plus proche.

Différences entre iOS et Android

En raison des restrictions d’Apple, l’application iOS dispose de moins de fonctionnalités que sa version Android. Vous pouvez toutefois configurer une connexion automatique sur des réseaux non sécurisés, choisir entre les protocoles IKEv2 et WireGuard, et utiliser un testeur de connexion pour vérifier l’accès aux serveurs.

Un compromis entre simplicité et performance

Bien que les applications iOS et Android ne soient pas les plus riches en fonctionnalités, elles offrent un excellent compromis entre simplicité et performance. L’application iOS, en particulier, reste bien adaptée pour les utilisateurs recherchant une expérience fluide sans complexité. De plus, la période d’essai de 7 jours permet d’essayer le service facilement.

Système d’IP dédiée : une option personnalisée avec CyberGhost

CyberGhost propose aux utilisateurs la possibilité d’obtenir une adresse IP dédiée moyennant un supplément. Cette option est disponible à 5 €/mois, si ajoutée à un abonnement VPN déjà en cours. Une adresse IP dédiée vous garantit une IP unique, réservée uniquement à votre usage, ce qui peut faciliter l’accès aux sites ou réseaux nécessitant des IP spécifiques, comme les services de streaming ou les réseaux d’entreprise.

L’IP dédiée est disponible dans des emplacements variés, notamment en France, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis, et Canada. Contrairement à certains VPN qui lient cette adresse directement à votre compte, CyberGhost utilise un système basé sur un token anonyme pour garantir la confidentialité totale. Cela signifie que même CyberGhost ne peut pas retracer cette adresse IP jusqu’à votre compte personnel.

Avantages et inconvénients des IP dédiées

L’utilisation d’une IP dédiée présente de nombreux avantages, notamment :

Accès sécurisé aux réseaux IP-restrictifs (par exemple, pour les entreprises).

(par exemple, pour les entreprises). Éviter les CAPTCHAs et autres blocages liés aux IP partagées.

et autres blocages liés aux IP partagées. Transactions en ligne plus fluides sans déclenchement d’alarmes de sécurité.

Cependant, en utilisant une IP dédiée, votre anonymat peut être légèrement réduit, car votre activité en ligne sera toujours associée à la même adresse IP, même si celle-ci reste sécurisée et cryptée.

Comparaison avec d’autres VPN

D’autres services VPN proposent également des adresses IP dédiées, parfois à des tarifs plus compétitifs :

Ivacy offre des IP dédiées à 1,85 €/mois .

offre des IP dédiées à . PureVPN propose des IP dédiées à partir de 0,90 €/mois.

Ces tarifs peuvent varier en fonction des promotions ou de la durée d’abonnement choisie.

Un support client accessible et performant

Le support client de CyberGhost VPN se distingue par une assistance disponible 24/7 via chat en direct et email. Grâce à des guides détaillés et une équipe réactive, il garantit une prise en main rapide et un accompagnement efficace, quels que soient les besoins des utilisateurs, qu’ils soient novices ou experts.

Une assistance multicanale disponible 24/7

Le service client de CyberGhost est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, que ce soit via chat en direct ou par email. Que vous rencontriez un problème technique ou ayez besoin d’aide pour configurer l’application, l’équipe de support est toujours là pour fournir une assistance rapide et efficace.

Des guides complets pour une utilisation simplifiée

CyberGhost offre une base de connaissances riche avec des guides détaillés et illustrés, adaptés à différentes plateformes telles que Windows, macOS, Android, iOS et Linux. Ces ressources facilitent la configuration du VPN et permettent aux utilisateurs de prendre rapidement en main le service, même s’ils sont débutants.

Réactivité et expertise du support par chat

Lors de nos tests, le chat en direct s’est avéré extrêmement réactif, avec des réponses obtenues en quelques minutes seulement. Les agents du support sont compétents et capables de résoudre même les questions techniques les plus complexes, comme la configuration des fichiers OpenVPN. Cette rapidité et cette expertise font de CyberGhost un choix sûr pour ceux qui recherchent un service d’assistance fiable.

Guides en ligne : une ressource complète pour les utilisateurs

Les guides offerts par CyberGhost sont adaptés aussi bien aux débutants qu’aux utilisateurs expérimentés. Ils couvrent une grande variété de sujets et facilitent l’utilisation du VPN sur plusieurs plateformes, permettant ainsi de résoudre rapidement des problèmes courants sans avoir besoin d’assistance supplémentaire.

Un moteur de recherche de la base de connaissances perfectible

Le moteur de recherche de la base de connaissances de CyberGhost peut parfois être un peu limité. Il exige une sélection précise des mots-clés pour générer des résultats pertinents, et les résultats ne semblent pas toujours classés par pertinence. De plus, la mise à jour des documents est relativement rare. Un panneau intitulé « Activité récente » suggère des mises à jour régulières, mais lors de notre test, seulement deux articles avaient été modifiés ou ajoutés au cours de l’année.

Revue finale de CyberGhost VPN : notre verdict

Malgré quelques inconvénients, comme la limitation à sept appareils spécifiques, CyberGhost reste un VPN solide et performant. Il offre des connexions rapides, un bon déblocage des contenus géo-restreints, et une variété de fonctionnalités. Avec un service client réactif via chat en direct, CyberGhost demeure une option fiable pour ceux qui recherchent un VPN complet.

Les meilleures offres actuelles pour CyberGhost VPN

Plan Prix Détails CyberGhost 24 Mois 2,19 €/mois 2 mois gratuits CyberGhost 1 Mois 11,99 €/mois CyberGhost 24 Mois 1,92 £/mois 2 mois gratuits

CyberGhost VPN se distingue par ses tarifs compétitifs sur le long terme, notamment avec ses abonnements de 24 mois. À 2,19 €/mois pour les nouveaux utilisateurs, avec trois mois offerts, ce VPN reste l’une des offres les plus attractives du marché. Il continue d’offrir des fonctionnalités premium comme le déblocage de contenus streaming, la protection des données, et un réseau de serveurs étendu.

L’installation de CyberGhost VPN est simple et rapide, quel que soit votre niveau en informatique. Voici un aperçu du processus, que ce soit sur macOS, Windows, ou appareils mobiles.

Téléchargement et installation

Pour installer CyberGhost sur macOS, il suffit de se rendre sur le site officiel du fournisseur et de télécharger le fichier d’installation. Une fois le fichier téléchargé, ouvrez-le et suivez les instructions à l’écran. L’interface d’installation est claire et ne nécessite pas de configuration préalable.

Cette capture montre l’étape d’introduction de l’installation de CyberGhost VPN sur macOS, où l’utilisateur est guidé à travers les étapes nécessaires pour installer le logiciel. © Linformatique

Sur Windows, le processus est tout aussi fluide. Il vous suffira de télécharger l’application directement depuis le site de CyberGhost. Sur les appareils Android et iOS, il est également possible de récupérer l’application via Google Play ou l’App Store.

Écran final de l’installation de CyberGhost VPN sur macOS, indiquant que le logiciel a été installé avec succès. © Linformatique

Simplicité d’utilisation

L’installation est conçue pour être intuitive. Que vous soyez débutant ou expert, le processus est guidé étape par étape. Une fois installé, CyberGhost s’ouvre automatiquement et vous demandera vos identifiants pour activer votre compte. À partir de là, vous pourrez immédiatement commencer à naviguer en toute sécurité.

Capture d’écran de l’interface macOS de CyberGhost VPN montrant les serveurs favoris et les fonctionnalités avancées comme les règles intelligentes et les paramètres de confidentialité. @ Linformatique.

Configuration minimale requise

Inutile de vous soucier des configurations complexes. Que vous soyez sur Windows, macOS, Android, ou iOS, l’application est compatible avec la majorité des appareils modernes. Elle s’installe également sur Smart TV et routeurs, facilitant ainsi la protection de l’ensemble de vos appareils.

Avec une interface claire, même les utilisateurs novices s’y retrouveront facilement. Après l’installation, CyberGhost sera accessible depuis votre barre de menu, vous permettant de gérer vos connexions VPN en un clic.

Après avoir installé facilement l’application, l’utilisation de CyberGhost VPN est tout aussi simple, que vous soyez un utilisateur novice ou plus expérimenté. L’interface, à la fois intuitive et moderne, permet de se connecter rapidement à un serveur sécurisé, sans complexité. Grâce à la récente mise à jour, l’application a gagné en fluidité, rendant la navigation encore plus agréable.

Lorsque vous ouvrez l’application, vous n’avez qu’à cliquer sur le bouton principal pour vous connecter automatiquement au meilleur serveur disponible. Ce serveur est déterminé en fonction de votre localisation et de la charge des serveurs, garantissant ainsi des connexions optimales, même aux heures de pointe.

Pour ceux qui souhaitent davantage de personnalisation, CyberGhost permet également de choisir manuellement un serveur dans plus de 100 pays. Que vous ayez besoin de débloquer des contenus géo-restreints ou de sécuriser vos transactions en ligne, vous trouverez facilement un serveur adapté à vos besoins.

Comparaison de l’interface CyberGhost VPN avant et après la connexion à un serveur américain. À gauche, l’utilisateur choisit de se connecter aux États-Unis, tandis qu’à droite, la connexion est active avec des informations détaillées sur l’adresse IP et les données échangées. @ Linformatique

Enfin, pour les utilisateurs plus avancés, CyberGhost propose des serveurs dédiés pour des activités spécifiques, comme le streaming (avec des serveurs optimisés pour Netflix US ou BBC iPlayer) ou le torrenting, garantissant une performance maximale sans compromis sur la sécurité.

Avec CyberGhost, tout est pensé pour une utilisation quotidienne en toute tranquillité, qu’il s’agisse de contourner la censure ou de protéger votre confidentialité en ligne.

Astuce pour résoudre un problème de connexion avec CyberGhost VPN sur macOS

Bien que CyberGhost VPN soit généralement très stable, il est possible que vous rencontriez parfois des difficultés de connexion. Sur macOS, la solution est simple et rapide. Si une erreur survient, vous pouvez facilement supprimer la configuration VPN en suivant ces étapes :

Ouvrez les Réglages système. Allez dans la section VPN. Cliquez sur le petit point d’exclamation en haut à droite, dans un cercle gris. Sélectionnez « Supprimer la configuration ». Réinstallez ensuite l’application CyberGhost.

Cela permet de réinitialiser rapidement la connexion VPN et de corriger tout problème de connexion.

Si vous rencontrez une erreur de connexion avec CyberGhost VPN sur macOS, vous pouvez facilement supprimer la configuration VPN dans les paramètres système avant de réinstaller l’application.

Conclusion

Si vous recherchez un VPN qui combine rapidité, sécurité, et simplicité, CyberGhost VPN est un choix incontournable. Mes tests effectués sur une connexion fibre de 100 mégas avec un iMac M1, un smartphone Android, et un iPad Pro ont démontré une fluidité sans faille, aussi bien pour le streaming que pour la navigation, même sur des appareils variés. Les performances de ce VPN sont restées stables tout au long de l’expérience.

En plus de permettre l’accès à des contenus géorestreints comme Netflix, CyberGhost assure une protection optimale des données personnelles grâce à ses serveurs spécialisés. Son interface facile à prendre en main garantit une navigation sécurisée, tout en maintenant une vitesse de connexion satisfaisante pour tous types d’utilisateurs.

Choisir CyberGhost, c’est garantir non seulement votre confidentialité en ligne, mais aussi bénéficier d’une expérience de streaming fluide et sécurisée sur tous vos appareils. Ce VPN s’affirme comme le partenaire idéal pour naviguer en toute tranquillité, avec sécurité et performances en tête de liste.

FAQ – Utilisation de CyberGhost VPN en 2025

Après avoir passé en revue les performances et les fonctionnalités de CyberGhost VPN, voici une FAQ complète pour répondre aux questions les plus fréquentes des utilisateurs. Découvrez des conseils pratiques, des solutions aux problèmes courants, et des astuces pour optimiser votre utilisation du VPN en 2025.

Pour conclure notre analyse, voici une sélection des questions les plus fréquemment posées par les utilisateurs de CyberGhost VPN en 2025. Cette FAQ offre des réponses claires aux préoccupations courantes, tout en apportant des solutions pratiques aux éventuels problèmes techniques.