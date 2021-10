Découverte d’un nid contenant plus de 100 œufs de dinosaures qui auraient vécu en troupeau

La découverte de 100 œufs de dinosaures dans un nid sur un site du sud de l’Argentine pourrait prouver que les dinosaures se déplaçaient en troupeau.

Des chercheurs ont découvert un site fossilisé contenant plus de 100 œufs de dinosaures dans le sud de l’Argentine. Cette découverte s’inscrit dans le cadre d’une étude qui a analysé aux rayons X des squelettes partiels de ces animaux préhistoriques.

Les résultats ont été publiés dans la revue scientifique « Scientific Reports » et la découverte pourrait prouver que les dinosaures se déplaçaient en troupeaux. Selon les experts, ce site présente un nid communautaire. Dans ce contexte, les adultes cherchent de la nourriture et s’occupent des jeunes.

Des études avaient déjà montré que certains dinosaures de la période du Crétacé vivaient déjà en troupeaux, mais on n’avait pas encore déterminé quand ce comportement avait commencé. Cette découverte suggère que les dinosaures ont pu vivre en troupeaux il y a 193 millions d’années, soit 40 millions d’années plus tôt que prévu. En outre, les chercheurs pensent que ce comportement leur a conféré un avantage évolutif.

En 2000, les scientifiques ont fait une découverte similaire lorsqu’ils ont trouvé des squelettes de jeunes dinosaures appartenant à une espèce herbivore primitive en Patagonie, également en Argentine.

Œufs d’une seule espèce

Les œufs trouvés appartiennent à une seule espèce de dinosaure. « Il est difficile de trouver des œufs fossiles, et encore plus difficile de trouver des œufs fossiles avec des embryons à l’intérieur, car des conditions très spéciales sont nécessaires pour leur fossilisation », a expliqué Diego Pol, paléontologue au Conseil national de la recherche scientifique et technique d’Argentine et directeur de la recherche.

Université de Saragosse

En particulier, les analyses effectuées en France, où certains des œufs ont été transportés, ont permis de déterminer qu’ils appartiennent à l’espèce Mussaurus. D’autres chercheurs ont analysé le nid et en ont déduit qu’il était situé sur les marges sèches d’un lac.

Nid par âge

Les squelettes et les œufs trouvés dans ce nid ont été répartis par âge. Les éclosions ont été trouvées le plus près des noyaux de nids. Les adultes ont été trouvés en paires ou seuls, mais pas plus loin qu’un kilomètre carré.

Pour déterminer l’âge de chaque fossile de dinosaure trouvé, ils ont été soumis à une technique développée par le MIT qui consiste à couper une fine tranche et à observer le tissu osseux au microscope.

« Nous avons pu déterminer que les Mussaurus revenaient année après année au même endroit pour former ces colonies. Il avait une structure de troupeau très organisée et ce travail est le premier enregistrement d’un comportement social complexe chez une espèce primitive de dinosaure », a été une autre des conclusions révélées par le chercheur Diego Pol.

25 paleontólogos de España, Portugal y Alemania, dirigidos por Miguel Moreno-Azanza @NovaUnl, Carmen Núñez-Lahuerta y Eduardo Puértolas @IUCAunizar @Aragosaurus, recuperan un bloque de 2 TM con huevos fósiles de dinosaurio del yacimiento de Loarre. Hay más de 60 identificados pic.twitter.com/VaTx2wcUN5 — Universidad Zaragoza (@unizar) October 18, 2021