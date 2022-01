Destiny 2 : La Reine Sorcière – Gameplay, intrigue et tout ce que vous devez savoir

Destiny 2 : The Witch Queen sera le titre de cette prochaine grande extension pour le jeu vidéo de tir à la première personne de Bungie. L’extension de Destiny 2, qui devait initialement sortir fin 2021, a été retardée de six mois en raison de l’effet de la pandémie COVID-19 et sortira désormais le 5 mars 2022, à 10 h HNP.

Destiny 2 : The Witch Queen – Date et heure de sortie Gameplay, intrigue et tout ce que vous devez savoir

La Reine sorcière, la sœur d’Oryx, sera le point central de la future extension, Savathûn, le successeur de The Taken King (2015). L’extension comprend de nouvelles cartes Joueur contre environnement et Joueur contre Joueur, ainsi que de nouveaux équipements, de nouvelles armes et un nouveau raid. De plus, quatre saisons de contenu sont prévues pour cette année.

Gameplay

La Reine des sorcières apportera le monde du Trône de Savathûn au royaume de l’Ascendant. En plus des activités habituelles du monde, un nouveau raid sur le thème du Globe du Trône sera introduit. De plus, l’extension comprendra deux nouveaux donjons.

Un nouveau niveau de difficulté « Légendaire » sera introduit pour le contenu des étages existants et nouveaux, rendant plus difficile à terminer pour les joueurs solitaires mais récompensant ceux qui y parviennent. De plus, le site Tangled Shore et les activités associées seront déplacés vers le Destiny Content Vault, bien que la Dreaming City, le raid Last Wish, le donjon Shattered Throne et les grèves resteront dans le jeu.

Le 7 décembre 2021, la veille du jour où la campagne deviendra free-to-play pour tous, tous les joueurs pourront accéder au contenu de fin de partie de Forsaken en achetant un pack groupé. Les champs de bataille de la Saison des Élus (Saison 13) resteront une opération d’avant-garde avec les autres frappes existantes, malgré la suppression des autres activités saisonnières de Beyond Light (2020).

Le Brood Lucent de Savathûn, des soldats de la Ruche dotés de la capacité de voir dans l’obscurité, sera un nouvel adversaire de taille dans La Reine des sorcières.

En ce qui concerne les classes Arc, Solaire et Vide, elles partageront des capacités similaires axées sur la lumière avec les personnages Gardiens des joueurs, ainsi que leurs propres fantômes qui pourront les ressusciter si les Gardiens ne parviennent pas à détruire le fantôme dans un certain délai.

Contrairement aux trois précédents pouvoirs de lumière, qui comportaient chacun trois sous-arbres parmi lesquels choisir, la stase dans Au-delà de la lumière avait des aspects et des fragments ajustables, donnant au joueur plus de discrétion sur la façon dont le pouvoir est utilisé.

La Reine des sorcières ajoutera des aspects et des fragments des pouvoirs de lumière originaux, comme le Néant. Si les compétences essentielles seront conservées, les joueurs auront la possibilité d’ajouter et de supprimer des effets à leur guise. Bungie a peut-être l’intention d’ajouter d’autres capacités de Ténèbres, mais elles ne seront déployées qu’après la conversion des pouvoirs de Lumière dans La Reine Sorcière.

Le glaive est un nouveau type d’arme introduit par la Reine Sorcière. Il combine des armes de mêlée et des armes à courte portée. Pour la première fois, le glaive est doté de capacités modifiables par l’utilisateur, contrairement à la majorité des autres armes.

Selon Joe Blackburn de Bungie, le système ne sera pas similaire à la création d’armes dans les jeux en ligne massivement multijoueurs, ne favorisera pas les joueurs expérimentés par rapport aux débutants et n’inclura pas de mécanismes de paiement pour gagner.

En créant des armes, les joueurs pourront personnaliser une arme en fonction de leur style de jeu ou déplacer une arme dans une méta en constante évolution sans avoir à « farmer » pour une nouvelle version de l’arme.

Voici quelques-uns des changements les plus significatifs :

Alors que Shadowkeep a introduit l’artefact saisonnier, qui octroie des mods uniques et des niveaux de puissance bonus à tous les personnages du compte d’un joueur pendant une saison, The Witch Queen permet aux joueurs d’obtenir plus que les 12 des 25 mods standard grâce à des gains d’expérience ; chaque mod au-delà du 12ème nécessitera une quantité croissante d’expérience pour être obtenu.

Le Glimmer (argent du jeu) et un module d’amélioration seront les principaux moyens de modifier le type d’élément d’une pièce d’armure. Grâce à ce changement, les joueurs n’auront plus besoin de transporter autant d’armures dans leurs sacs ou leurs coffres pour se défendre contre les différents éléments.

Les multikills avec des armes maîtrisées ne produiront plus d’orbes de pouvoir ; à la place, lorsqu’une arme du même élément ou type que le mod est utilisée pour marquer des multikills, un ensemble de modifications du casque créera des orbes. Il s’agit d’un changement substantiel. La nouvelle méthode de construction d’armes est présentée ici.

Les engrammes de qualité rare (bleu) qui tombent lors des activités de la liste de lecture peuvent être instantanément convertis en monnaie du jeu si le joueur atteint le niveau de puissance « limite douce » de la Reine sorcière (1500 au début de l’extension). Avant d’atteindre le plafond souple, les engrammes de qualité peu commune tomberont encore à des niveaux d’aide.

Intrigue

The Witch Queen suit Savathûn, chef de la Ruche, une race de morts-vivants dédiée aux dieux vermiformes, et ses frères Oryx, le roi des prises, et Xivu Arath, dieu de la guerre. Les Hive ont une foi religieuse en la logique de l’épée, qui stipule que la seule façon pour les créatures vivantes de justifier leur existence est le conflit. C’est le contraire de la base des Voyageurs, de l’humanité et de l’avant-garde, qui se sont tous alliés aux Voyageurs.

Lorsque l’avant-garde s’est approchée du système solaire, Savathûn a eu recours à la tromperie et à la ruse pour l’empêcher d’entrer en contact avec les Ténèbres (comme illustré dans Season of Arrivals de Shadowkeep). Au-delà de la lumière, Savathûn a gardé le contrôle du Vanguard.

Elle aurait sauvé un Osiris estropié de Xivu Arath dans le Royaume Ascendant. Lorsque l’avant-garde a établi des alliances stratégiques avec la Cabale et les déchus, elle a pris sa forme et a encouragé les autres à faire de même.

Lorsque Savathûn révèle sa véritable forme à la reine Mara Sov du Récif pendant la Saison des Perdus, celle-ci lui propose de l’aider à retrouver les Techeuns perdus en échange de l’aide de Mara pour protéger Savathûn de Xivu Arath et potentiellement la libérer du contrôle des Dieux du Ver, un accord dont l’avant-garde se méfie.

Savathûn a été libérée et relocalisée dans le Monde du Trône du Royaume Ascendant sous le règne de la Reine Sorcière. Lorsqu’il s’agit de ses propres guerriers de la Ruche, surnommés la Couvée Lucent, elle a été capable d’exploiter la puissance de la Lumière et de l’utiliser pour renforcer leurs compétences.

Développement

Le cycle d’extension annuel de Destiny 2, qui a débuté avec l’énorme extension Forsaken, s’est développé pour inclure quatre extensions saisonnières. La cinquième année de DLC de Destiny 2 devait initialement commencer avec The Witch Queen, dont la sortie était prévue fin 2021.

La date de sortie de The Witch Queen a été retardée en février 2021 en raison de l’épidémie de COVID-19 et de l’agitation du calendrier de sortie de fin 2021. Bungie a annoncé une séquence unique d’événements dans le jeu pour commémorer le 30e anniversaire de la société, en commençant par l’extension Beyond Light en décembre 2021.

Les Gardiens de la Reine Sorcière ont été chargés de déterminer comment Savathûn a obtenu la Lumière pour sa couvée lucide dans le monde du Trône de Savathûn.

Selon Blackburn, le Monde du Trône est situé dans un environnement semblable à un marécage inspiré de la série télévisée True Detective, et la campagne sera l’équivalent d’un jeu de mystère en jeu d’action. Même si Season of Dawn (saison 9) n’implique pas un grand jeu de réalité alternative, Blackburn a noté que Bungie veut que les joueurs travaillent à la fois seuls et ensemble pour résoudre les énigmes de la saison.

The Witch Queen et son extension suivante, Lightfall, devaient initialement être publiés fin 2021 et début 2022 dans le cadre de Beyond Light (2020).

Lorsque la nouvelle a été annoncée, il a été révélé que The Witch Queen serait retardé jusqu’en février 2022, que Lightfall serait retardé jusqu’au début de 2023, et qu’une autre extension, The Final Shape, serait prévue pour le début de 2024. Bungie conclura la « Saga de la lumière et des ténèbres », le premier arc majeur de Destiny 2, et préparera le terrain pour le lancement d’un nouvel arc après The Final Shape.