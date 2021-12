Un ancien parent du Velociraptor a été découvert au Royaume-Uni

L’espèce était un parent de taille plus robuste du prédateur velociraptor vu dans le film Jurassic Park et appartenait au groupe de dinosaures appelé dromaeosaures, ou raptors.

Au Royaume-Uni, un ancien parent de Velociraptor a été découvert. (Crédit : Université de Bath)

Des chercheurs qui fouillent dans des fossiles mis au jour sur l’île de Wight ont découvert un dinosaure semblable à un oiseau, jusqu’alors inconnu, qui s’attaquait à ses proies par la force physique, selon la découverte. Il existe depuis le début de la période du Crétacé, il y a plus de 100 millions d’années.

En l’honneur du collectionneur local Mick Green, qui a trouvé les ossements de l’animal après qu’ils aient été emportés par les eaux sur les falaises de la côte sud de l’île, la nouvelle espèce a été baptisée Vectiraptor greeni. C’était un parent plus âgé et plus puissant du prédateur Velociraptor, et il avait une apparence plus imposante.

La bête féroce était de la taille d’un loup, mesurant environ 3 mètres (10 pieds) du museau à la queue, et elle aurait abattu ses proies avec des griffes massives et tranchantes sur ses pieds, semblables à celles d’un loup. Ses dents fortement dentelées étaient ensuite utilisées pour arracher des parties de la carcasse.

Alors qu’il vivait au début de la période du Crétacé, il y a 125 millions d’années, ce dinosaure aurait rôdé dans les forêts qui recouvraient la région. Il est mort et a été enterré jusqu’en 2004, lorsque les tempêtes et les vagues ont emporté les rochers qui avaient protégé ses os du soleil et de la pluie.

Vingt autres années se sont écoulées avant que des experts des universités de Bath et de Portsmouth examinent les fossiles et découvrent que les os appartiennent à une nouvelle espèce, ce qui les a surpris. La revue Cretaceous Research a publié cette semaine un article détaillant leur découverte.

Le Vectiraptor était un dinosaure qui appartenait à un groupe de dinosaures connu sous le nom de dromaeosaures, parfois appelés raptors. Ces dinosaures ressemblant à des oiseaux étaient d’excellents chasseurs et, comme leurs homologues aviaires actuels, ils étaient recouverts de longues plumes pour se protéger des prédateurs.

Chacune de leurs bouches était garnie de dents dentelées en forme de lame et leurs pieds étaient équipés d’énormes griffes en forme de faux, qu’ils utilisaient pour entailler leur victime, la faisant se vider de son sang en quelques minutes.

Les raptors comprennent le Velociraptor de Mongolie, le Deinonychus et l’énorme Utahraptor des États-Unis, qui ont tous attiré l’attention. Un raptor plus petit avait déjà été documenté sur l’île de Wight, mais selon les chercheurs, c’est la première fois qu’un énorme raptor est découvert au Royaume-Uni.

Bien que seuls des éléments du squelette soient restés (une paire de vertèbres dorsales et une partie des hanches), ce qui a été découvert implique que l’animal était une créature énorme et solidement construite.

Le docteur Nick Longrich, du Milner Centre for Evolution de l’université de Bath, qui était le chercheur principal de l’étude, a déclaré : « Il s’agissait d’un animal massif et extrêmement bien construit ». « Les os ont une paroi épaisse et sont lourds par rapport au reste du corps. Il était évident qu’il ne cherchait pas de minuscules proies, mais plutôt des créatures aussi énormes ou plus grandes que lui. »

Bien que le Vectiraptor n’ait pas été le prédateur le plus dangereux de son environnement (les principaux prédateurs étaient l’allosaure Neovenator, des spinosaures comme le Baryonyx et un tyrannosaure primitif connu sous le nom d’Eotyrannus), il aurait constitué une menace pour les petits dinosaures et les jeunes dinosaures plus grands, notamment l’allosaure Neovenator, des spinosaures comme le Baryonyx et un tyrannosaure primitif.

En plus d’être lourds, les os impliquent que l’animal dépendait moins de la vitesse et plus de la puissance pour abattre ses proies, ainsi que des embuscades.

« Il donne un aperçu alléchant de la diversité des dinosaures qui existaient en Angleterre à cette époque », a ajouté le Dr Longrich.

C’est la première fois qu’un énorme rapace est découvert au Royaume-Uni. Selon le Dr Longrich, « il existe une étonnante diversité de dinosaures connus en Angleterre à l’époque du Crétacé, et même après plus d’un siècle de recherches, nous continuons à découvrir de nouvelles espèces. » « Malgré le fait que les paléontologues effectuent des recherches sur ces dinosaures depuis longtemps, le travail est difficile.

En attendant, nous devons soit attendre que les falaises maritimes s’effritent et laissent apparaître des fragments d’os, soit que les vagues les emportent sur les rochers. Deux siècles passés sur l’île de Wight ont permis de reconstituer notre image des dinosaures qui vivaient en Angleterre ».

Le professeur Dave Martill de l’université de Portsmouth, co-auteur de l’étude, souligne que des raptors étroitement apparentés au Velociraptor ont été découverts en Mongolie, ce qui suggère que l’Angleterre a pu se trouver sur une importante voie de distribution des dinosaures.

Le professeur Martill a déclaré qu’étant donné la proximité entre les faunes de dinosaures du Crétacé précoce d’Amérique du Nord et de Mongolie, ce n’était qu’une question de temps avant qu’un dinosaure raptor ne soit découvert en Angleterre.

Cette petite île située au large des côtes du sud de l’Angleterre abrite un nombre étonnamment élevé d’espèces de dinosaures. Historiquement, l’Angleterre antique servait en quelque sorte de carrefour des dinosaures.

C’est à cette époque que les continents étaient plus proches les uns des autres, certains d’entre eux étant reliés par des ponts terrestres. On pense que les dinosaures se sont promenés depuis l’Amérique du Nord et l’Asie, ou qu’ils ont traversé à la nage depuis l’Afrique. L’Europe servait en quelque sorte de carrefour, reliant les continents les uns aux autres.

Le résultat d’une rencontre fortuite

Une nouvelle espèce de vélociraptor, Vectiraptor greeni, a été baptisée du nom du paléontologue amateur Mick Green, qui a découvert les os fossilisés en 2004 mais n’a réalisé l’importance de sa découverte qu’après avoir été contraint d’arrêter de collecter des fossiles pour cause de maladie en 2012. Il s’est ensuite attaché à libérer les ossements de dinosaures de la pierre de fer dure qui les entourait et à les exposer au grand jour.

Il a révélé les fossiles au Dr Longrich et à la paléontologue de l’île de Wight, Megan Jacobs, un jour où ils discutaient autour d’un verre. Ils y ont réfléchi pendant un certain temps, et n’ont d’abord pas réussi à leur donner un sens, jusqu’à ce qu’ils trouvent des parallèles révélateurs avec d’autres rapaces.

M. Green a accepté que les os fassent l’objet de recherches, et l’on a découvert qu’ils appartenaient à un nouveau genre et à une nouvelle espèce. Les ossements ont depuis été présentés au Dinosaur Isle Museum de l’île de Wight, situé près de Sandown.

Ce dinosaure est vraiment passionnant, car il s’ajoute à la grande variété de dinosaures trouvés sur l’île de Wight, et il contribue à la construction d’une image plus complète du monde du Crétacé précoce », a déclaré Mme Jacobs, qui a travaillé sur la recherche avec l’équipe.

En outre, ce petit dinosaure illustre à merveille la valeur des collectionneurs de fossiles amateurs, ainsi que la façon dont la collaboration avec eux peut aboutir à une étude scientifique vitale qui serait autrement impossible.

Elle a déclaré que sans l’engagement de Mick Green et d’autres personnes sur l’île, ce dinosaure aurait péri dans l’océan.