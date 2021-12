Elon Musk partage une vidéo démontrant la direction de son nouveau moteur Raptor

Récemment, Elon Musk a révélé sur Twitter que SpaceX pourrait être contraint de déposer le bilan au cas où le monde connaîtrait une récession économique majeure.

Elon Musk a publié une vidéo démontrant les capacités de pilotage du nouveau moteur Raptor de la société.

Cet incident s’est produit à la suite de rapports faisant état d’un prétendu courriel de Musk aux travailleurs de SpaceX, dans lequel Musk évoquait la possibilité d’une faillite de l’entreprise si les lancements du Starship ne se déroulaient pas sans heurts d’ici l’année prochaine.

Le long courriel, selon les rapports, a été envoyé au personnel de SpaceX et les informait que les difficultés de fabrication du moteur Raptor étaient « beaucoup plus graves » que ce que l’on croyait et que l’entreprise avait besoin de toutes les mains sur le pont pour se remettre de cette catastrophe.

Au moins, il semble que certaines choses soient enfin remises sur les rails. Musk a publié vendredi sur Twitter une vidéo montrant la réussite d’un test de pilotage du moteur Super Heavy de Starship.

« Chacun des moteurs Raptor 1 mentionnés ci-dessus génère 185 tonnes métriques de force. Le Raptor 2 a récemment commencé à être fabriqué et sera capable de produire 230 tonnes ou plus d’un demi-million de livres de force » Le message du PDG était écrit sous le Tweet.

C’est une nouvelle encourageante, notamment en raison du grand nombre de Raptors qui devront être fabriqués. Comme l’indique Space.com, chaque Starship aura besoin de 39 Raptors, dont 33 seront utilisés pour l’énorme fusée du premier étage appelée Super Heavy et six pour le vaisseau spatial de l’étage supérieur appelé Starship.

Il n’a pas encore été établi si SpaceX est de nouveau dans les temps. Après tout, il est possible que le film ne soit qu’un effort pour apaiser les investisseurs nerveux après la publication de l’email. Cependant, il s’agit en tout cas d’un développement sain pour l’entreprise.

Il s’agit du principal véhicule prototype de SpaceX pour l’espace profond, qui est construit dans le but de transporter un jour des personnes sur la lune, et finalement sur la planète rouge Mars. En substance, le Raptor à vide, également connu sous le nom de RVac, est un moteur de fusée qui a été particulièrement construit pour naviguer dans l’espace. Les moteurs à vide ont été développés afin de fonctionner plus efficacement dans l’environnement très exigeant des voyages spatiaux.