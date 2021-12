Un embryon de dinosaure a été découvert à l’intérieur d’un œuf vieux de 66 millions d’années

Un œuf de dinosaure fossilisé datant de plus de 66 millions d’années contenait un embryon. Selon des chercheurs internationaux, cette découverte établit un lien entre les dinosaures et les oiseaux actuels.

Reconstruction de la vie d’un embryon de dinosaure oviraptorosaure proche de l’éclosion. Lida Xing

Un embryon a été découvert à l’intérieur d’un œuf de dinosaure fossilisé datant de plus de 66 millions d’années, et des chercheurs internationaux estiment que cette découverte établit un lien entre les dinosaures et les oiseaux modernes.

L’œuf de dinosaure fossilisé a été découvert en 2000 par le groupe Yingliang, une entreprise d’extraction de pierres à Ganzhou, dans la province de Jiangxi, dans le sud de la Chine. Ils ont été stockés parce que les employés de l’entreprise pensaient qu’il s’agissait potentiellement de fossiles de dinosaures.

Ce n’est qu’en 2010, lorsque la société a commencé à construire le Yingliang Stone Nature History Museum, que le personnel du musée, en fouillant dans les réserves, a trouvé les fossiles, remarquant des os dans l’œuf. Après avoir commencé à examiner les fossiles, les experts ont pensé que l’un des œufs contenait un embryon, qu’ils ont surnommé « Bébé Yingliang ».

« Les embryons de dinosaures sont extrêmement rares, et la majorité d’entre eux sont incomplets, avec des os déplacés. Nous sommes ravis d’avoir découvert ‘Baby Yingliang’. » Selon un communiqué de Fion Waisum Ma, auteur de l’étude et chercheur à l’université de Birmingham en Angleterre. « Il est conservé dans un état remarquable et nous permet de répondre à de nombreuses préoccupations concernant le développement et la reproduction des dinosaures grâce à lui. »

Le dinosaure, un oviraptorosaure, est étroitement lié aux oiseaux et membre du groupe des thérapodes. Les thérapodes étaient des dinosaures prédateurs dotés de membres antérieurs courts et marchant sur deux pieds, comme d’autres espèces de leur groupe telles que le Tyrannosaurus rex et le vélociraptor.

Embryon d’oviraptorosaure « Baby Yingliang » Xing Et Al./iScience

Mais un aspect remarquable que les scientifiques ont découvert sur l’embryon est qu’il partageait une position très similaire à celle des oiseaux avant l’éclosion, ce qui est considéré comme unique dans le règne animal.

Selon les experts, l’embryon d’oviraptorosaure était dans une posture de repli, avec ses pieds sur le côté de sa tête et son dos contre la coquille. Aujourd’hui, les oiseaux sont censés rester dans cette position avant l’éclosion ; s’ils ne le font pas, ils ont plus de chances de mourir avant ou pendant l’accouchement.

En raison de l’absence de vol chez le dinosaure, c’est la première fois que la position de repli a été observée chez une espèce non aviaire. Les résultats montrent que les procédures d’éclosion des oiseaux modernes pourraient être issues de dinosaures non volants, il y a des centaines de millions d’années. L’embryon serait âgé de 66 à 72 millions d’années.

« Il est intriguant d’observer que cet embryon de dinosaure et un embryon de poulet se tiennent de manière similaire dans l’œuf, ce qui montre peut-être des habitudes comparables avant l’éclosion », a déclaré Waisum Ma. « Cette posture n’a pas été identifiée auparavant chez les dinosaures non aviaires ».

L’embryon fera l’objet de recherches supplémentaires pour tenter de comprendre son anatomie et d’en apprendre davantage sur les embryons de dinosaures, ainsi que sur les liens entre les dinosaures et les oiseaux actuels.

« Cet embryon de dinosaure à l’intérieur de son œuf est l’un des plus beaux fossiles que j’ai jamais vus », a déclaré Steve Brusatte, co-auteur et paléontologue de l’université d’Édimbourg en Écosse. « Ce petit dinosaure enceinte ressemble à un oiseau nouveau-né lové dans son œuf, ce qui apporte une preuve supplémentaire que de nombreuses caractéristiques qui distinguent les oiseaux modernes se sont développées chez leurs ancêtres dinosaures. »