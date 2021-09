Extraire des bitcoins avec de l’énergie nucléaire, la nouvelle folie

L’extraction de crypto-monnaies est malheureusement devenue une activité gourmande en énergie. En raison du caractère lucratif de cette activité, les mineurs tentent de maximiser la rentabilité de leurs ASIC afin de payer le moins possible l’électricité qu’ils consomment.

Il existe des exploitations minières à proximité de sources renouvelables, comme en Islande, mais aussi en Chine où l’électricité est très bon marché en échange de la combustion du charbon. Aujourd’hui, heureusement, ils ont trouvé une alternative plus verte.

Les mineurs ont besoin d’une source d’électricité stable, bon marché et, si possible, sans émissions polluantes, car leur forte consommation est la cible des écologistes. Le bitcoin consomme actuellement deux fois moins d’électricité que l’ensemble de la France réunie.

Chaque transaction en bitcoins consomme 1 810 kWh, soit l’équivalent de 1,23 million de transactions par carte VISA. Elle est également équivalente à la moitié de l’électricité consommée par un ménage en France par an.

Le nucléaire allié aux exploitations minières

En conséquence, Talen Energy Corp. a signé un accord avec la société d’extraction de bitcoins TeraWulf Inc. pour créer une ferme minière de la taille de quatre terrains de football à côté de la centrale nucléaire de la société en Pennsylvanie.

Une autre société d’énergie nucléaire, Energy Harbor Corp., fournira de l’électricité à Standard Power, une autre société minière, qui ouvrira sa ferme dans l’Ohio en décembre.

Une autre société, Oklo Inc., travaille à la création d’une petite centrale de fission utilisant du combustible nucléaire usagé. Cette société a signé un accord de 20 ans avec une société minière et d’hébergement appelée Compass Mining.

Les centrales nucléaires ont ainsi un client à qui fournir de l’énergie de manière constante et stable, ce qui leur garantit un revenu minimum. De leur côté, les mineurs disposent d’une source d’énergie parmi les moins polluantes de la planète, n’émettant que de la vapeur d’eau.

Cependant, l’énergie nucléaire reste controversée dans certains pays en raison d’accidents comme celui de Fukushima en 2011, alors que les effets néfastes des sources d’énergie polluantes sur la société sont bien plus importants. Par exemple, il y a beaucoup plus de décès associés aux centrales électriques au charbon.

La difficulté de l’exploitation minière a augmenté au fil des ans. Quelques années après le lancement du bitcoin, il n’était plus rentable de le miner avec un ordinateur.

Les prix et la difficulté du minage du bitcoin ont entraîné une concurrence et une complexité croissantes, de sorte qu’il n’est désormais rentable de le miner qu’avec des ASIC, qui sont des circuits spécialisés effectuant les calculs nécessaires pour maintenir le réseau bitcoin et garantir les transactions.

Les voyages miniers aux États-Unis

Ainsi, disposer d’une électricité bon marché est essentiel pour obtenir un bon rendement dans ces opérations minières et garantir une rentabilité plus rapide.

Aux États-Unis, ils ont même des problèmes de production, car à de nombreuses reprises, l’énergie nucléaire n’a pas été en mesure de concurrencer les autres sources dans les ventes aux enchères. Cela a conduit à la fermeture de trois usines dans l’Illinois, et il a fallu approuver un plan de sauvetage pour maintenir les usines en activité.

Le bitcoin ne les sauvera pas tous, mais si davantage de fermes minières sont construites, il est possible que la rentabilité de nombre d’entre elles soit garantie. De leur côté, les mineurs peuvent dire qu’ils exploitent une énergie propre.

En outre, beaucoup de ces fermes minières se déplacent vers les États-Unis, donc, indirectement, le contrôle des crypto-monnaies pourrait maintenant leur revenir au lieu d’être en Chine comme c’était le cas jusqu’à présent, principalement en raison de l’interdiction de la Chine annoncée la semaine dernière.