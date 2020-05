La dernière mise à jour de Gmail facilite le changement d’apparence de votre boîte de réception

Google met en place un nouveau menu de configuration rapide pour ses deux milliards d’utilisateurs Gmail, qui permet de trouver et d’essayer plus facilement différentes mises en page, paramètres et thèmes.

Un menu de configuration rapide permet d’éliminer une partie du travail fastidieux de réglage de l’apparence et de la convivialité

Accéder à la pléthore de paramètres cachés dans Gmail peut être pénible, mais cela va bientôt devenir un peu plus facile. Google met en place un menu de configuration rapide, qui propose un échantillon d’options permettant de modifier l’apparence de votre boîte de réception sans quitter la page.

Une fois que cette nouvelle mise au point arrivera sur votre compte, elle s’activera automatiquement, et vous n’aurez pas à quitter la page pour voir les changements visuels que vous apportez à votre boîte de réception.

Le menu des paramètres rapides contient une option permettant de modifier la densité des informations affichées (entre par défaut, confortable ou compact). Il vous permet également de choisir les e-mails que vous souhaitez voir prioritaires dans votre boîte de réception.

Une autre option vous permet d’ajouter un volet de lecture afin de pouvoir voir le contenu d’un courriel sans avoir à l’ouvrir. Enfin, vous pouvez ajuster votre thème Gmail à partir du menu des paramètres rapides.

Le nouveau menu de configuration rapide apparaîtra dans la partie supérieure droite de votre fenêtre Gmail.

Vous devrez toujours consulter la liste complète des paramètres si vous souhaitez, par exemple, répondre à un message de vacances pendant un certain temps hors du bureau.

Google a placé un lien vers toutes ces options en haut du menu des paramètres rapides, et a mentionné dans un communiqué de presse sur cette fonctionnalité qu’aucune nouvelle fonction n’est ajoutée à Gmail. Il s’agit simplement d’un petit rappel des fonctionnalités précédentes pour rendre son service de messagerie un peu plus facile à utiliser.

Le déploiement a commencé pour les comptes Gmail personnels ainsi que pour les utilisateurs de la suite G qui travaillent dans des entreprises sur la voie de la diffusion rapide de Google.

Si vous ne remarquez pas le menu des paramètres rapides bientôt, votre lieu de travail pourrait être sur la voie de la sortie prévue de Google. Si c’est le cas, le menu de configuration rapide ne commencera pas à être déployé avant le 22 juin.