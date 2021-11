Gmail présente un nouveau « widget » et une fenêtre multitâche pour Google Meet sur iPhone

Gmail pour iPhone a introduit l’outil d’appel vidéo en mode natif il y a quelques mois. Un déménagement de Mountain View qui a commencé avec l’arrivée de la pandémie, lorsque le télétravail a été introduit dans pratiquement toute la planète, et qu’il était indispensable de disposer des outils de messagerie, de chat et de vidéoconférence qui sont devenus extrêmement populaires.

Google Meet pour iPhone dispose désormais d’un nouveau « widget » et d’une interface multi-fenêtre grâce à Gmail.

Maintenant, vous pouvez parler et faire d’autres choses en même temps.

En outre, avec l’arrivée d’iOS 14, Apple a lancé les widgets sur son iPhone et Google n’était pas très pressé de les ajouter à ses applications, surtout quand Android 12 avait révolutionné ces éléments qui peuvent être ajoutés à l’interface de l’OS.

Le fait est que dorénavant, Gmail nous permettra de vérifier les derniers messages reçus sans avoir à accéder à l’intérieur de l’application.

Parler et faire des choses en même temps

Ainsi, Gmail dispose désormais d’un nouveau widget qui, comme vous pouvez le voir dans l’image d’ouverture ci-dessus, offre un aperçu des trois derniers e-mails reçus dans la boîte de réception mais, surtout, un bouton pour commencer à en composer un nouveau.

Ainsi, nous ne perdons pas de temps si nous devons envoyer quelque chose à un collègue le plus rapidement possible.

Nouvelle fenêtre PiP de Google Meet sur iOS.

Quoi qu’il en soit, bien que l’arrivée du widget soit agréable (il dispose de thèmes clairs et foncés), la nouveauté la plus importante concerne Google Meet et la possibilité de transformer la fenêtre en un élément flottant qui nous permet d’aller et venir sur iOS pour faire autre chose pendant que nous parlons.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessus, lorsque vous quittez l’écran principal de la vidéoconférence, celui-ci prend automatiquement cette apparence.

Une fois que nous avons la fenêtre dans ce mode PiP (picture in picture), vous pouvez la déplacer de haut en bas, ou vice versa, et même l’ajuster à la largeur de l’écran ou la réduire un peu plus pour qu’elle ne nous gêne pas tant lorsque nous consultons une autre application.

Ainsi, lorsque nous sommes en appel vidéo Meet, il est possible de consulter des documents, de vérifier les e-mails et toute autre ressource qui nous aide dans notre travail sans avoir à passer par un deuxième écran.

Comme c’est toujours le cas avec ces mises à jour de Google Workspace, le processus de distribution de la mise à jour s’étendra sur les « prochaines semaines », où elle pourrait apparaître comme disponible sur l’iPhone.