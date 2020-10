Google fête son 22e anniversaire avec un Doodle

Google, le plus célèbre moteur de recherche du monde, fête son 22e anniversaire le 27 septembre avec un de ses traditionnels Doodles. Si vous voulez en savoir plus sur ce géant de l’internet, ne manquez pas les informations que nous vous avons fournies.

Le 27 septembre, Google fêtera son 22e anniversaire. Autant il nous semble que ce célèbre moteur de recherche a toujours été avec nous, autant il a fallu attendre 1998 pour que cette société soit fondée en Californie, aux États-Unis.

Bien que le principal produit auquel nous associons Google soit son moteur de recherche de contenu, Google est bien plus que cela et offre en fait divers services tels que Google Drive, Gmail, Google Maps, Google Earth, et fait également partie de Google le grand des vidéos, YouTube, ainsi que d’autres produits web tels que Google News ou Google Chrome.

En parlant encore de célébrations, Google a beaucoup à fêter, ni plus ni moins que de passer du statut de petite start-up créée comme un projet de recherche de deux doctorants, dans un garage californien, à celui d’entreprise mondiale aux services infinis, qui collecte plus de 60 % des recherches effectuées dans le monde entier sur Internet.

Toutefois, si l’on inclut dans ce décompte mondial d’autres services d’entreprise tels que Google Maps et YouTube, ce chiffre de part de marché s’élève à plus de 90 %.

Un Doodle spécial anniversaire

Comme il l’a fait les années précédentes, Google célébrera en 2020 ses 22 ans d’histoire en lançant un nouveau Doodle. Mais avant de vous donner d’autres indices sur cette autofélicitation, nous allons vous dire ce que sont les Doodles.

Google adapte généralement son logo en utilisant des couleurs différentes de celles de son logo, des typographies inédites et des décorations spéciales, tout cela pour célébrer des dates particulières dans le monde de la science ou de la culture, des étapes historiques ou des anniversaires de personnes célèbres ; et c’est à ces adaptations qu’on les appelle des Doodles.

Au début, lorsque les Doodles sont apparus, ils n’étaient que des illustrations, mais ils ont évolué jusqu’à ce qu’en 2010, Google publie le premier Doodle animé en l’honneur d’Isaac Newton. Peu après, le célèbre moteur de recherche a surpris tout le monde en lançant des Doodles interactifs, comme celui qui commémore le 30e anniversaire de Pac-Man.

Le Doodle du 22e anniversaire

Comme il est clair que les Doodles sont une partie très spéciale de Google, il n’est pas surprenant que le jour de leur anniversaire, ils aient décidé d’en publier un spécial en leur honneur, qui sert à décorer leur page d’accueil avec un dessin lié à leurs origines.

Par exemple, l’année dernière, lorsque le moteur de recherche a eu 21 ans, le Doodle a montré un vieil ordinateur, en souvenir de celui utilisé par Sergey Brin et Lawrence Page, les créateurs de Google, lorsqu’ils l’ont lancé le 27 septembre 1998.

Nous verrons ce que le Doodle de Google est capable de nous surprendre en cette année 2020 : sera-t-il un clin d’œil à ses créateurs, à certains de leurs produits ou bien sera-t-il même possible de se faufiler dans le Doodle du 22e anniversaire du thème à la mode de cette année 2020, le Covid-19 ?

Et vous, osez-vous deviner ce que sera le Doodle pour cet anniversaire ?