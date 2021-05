Google commémore la Journée internationale des travailleurs avec un doodle

Le premier jour du mois de mai célèbre ce que l’on appelle la “fête des Travailleurs” ou “Journée internationale des travailleurs”. Il s’agit d’une fête internationale qui commémore les avancées sociales réalisées par les travailleurs depuis la fin du XIXe siècle. Pendant longtemps, elle a rassemblé de grandes masses de travailleurs dans de longues manifestations. Connaissez-vous son origine et sa signification ?

Bien qu’il s’agisse d’une fête nationale, elle concerne également d’autres pays, puisque le 1er mai est célébré comme la Journée internationale des travailleurs. Cette journée a été imposée lors du Congrès international des travailleurs socialistes de la Deuxième Internationale, qui s’est tenu en 1889 à Paris.

Le 1er mai commémore une grande grève des travailleurs à Chicago en 1886, qui a exigé la loi qui a promulgué la journée de travail de huit heures.

Origine de la journée internationale des travailleurs

Le May Day trouve son origine à la fin du 19e siècle, lorsque les ouvriers travaillaient des journées de 12 à 18 heures dans le contexte industriel des grandes usines. Aux États-Unis, le mouvement ouvrier se développe et réclame la maxime “huit heures de travail, huit heures de repos et huit heures de loisir”.

En 1868 déjà, le président Andrew Johnson avait approuvé la journée de travail de huit heures prévue par la loi Ingersoll pour certains travailleurs, comme ceux des travaux publics ou les employés des bureaux du travail, mais pas pour les ouvriers d’usine.

Les employeurs se sont opposés à cette loi, et certains États ont établi des clauses autorisant des heures de travail plus longues. Ainsi, l’importance croissante du mouvement ouvrier se matérialise le 1er mai 1886, lorsque 307 manifestations sont convoquées et que 88 000 travailleurs se joignent à Chicago, qui est alors la deuxième ville la plus peuplée du pays.

Les manifestations se succèdent les jours suivants, mais aussi les émeutes. Le 4 mai, la police a tué 8 manifestants après qu’un explosif ait tué 7 membres des forces de sécurité.

Huit personnes ont été arrêtées comme responsables de l’incident et cinq d’entre elles ont été condamnées à mort. Ils sont connus comme les “martyrs de Chicago” : le typographe George Engel, le charpentier Louis Lingg (qui s’est suicidé dans sa cellule avant la potence) et les journalistes Adolf Fischer, Albert Parsons et August Spies.

Établi par la Deuxième Internationale

Trois ans plus tard, en 1889, la deuxième Internationale socialiste a fait du 1er mai la journée de commémoration de la journée de huit heures et des revendications du mouvement ouvrier.

En Espagne, elle a été célébrée officieusement depuis le début du XXe siècle, bien qu’elle n’ait été établie comme jour férié qu’en 1931, sous le régime de la Seconde République. Franco a supprimé le jour férié après le coup d’État. En 1955, l’Église catholique, sous le pontificat de Pie XII, a décidé de consacrer ce jour à la commémoration de saint Joseph le Travailleur.

Un fait curieux à propos de cette fête est que, bien qu’elle soit née aux États-Unis le 1er mai, l’événement y est commémoré le premier lundi de septembre sous le nom de Labor Day, et marque la fin des vacances d’été.

Google dédie son doodle à la fête du travail

Ainsi, Google lui rend un hommage particulier avec un nouveau doodle qui montre une illustration de différents travailleurs.

Google rend hommage à des dates ou des événements historiques avec ses doodles.

