Google va ajouter des comptes vérifiés dans Gmail pour prévenir le phishing

Google a annoncé l’ajout d’une nouvelle fonction de sécurité dans Gmail qui comprend l’utilisation d’un logo de marque comme avatar à côté du courrier, afin que l’utilisateur sache qu’il a reçu un courrier électronique authentique, et qu’il ne s’agit pas d’un cas de phishing.

Il s’agit d’un nouvel outil de sécurité pour l’environnement G Suite.

Après un processus d’examen, les courriels authentifiés afficheront le logo de l’entité ou de la société sur l’interface utilisateur. Une nouvelle façon de lutter contre le phishing.

Cette fonctionnalité utilise la norme BIMI (Message Identification Markup Language), à laquelle Google a adhéré l’année dernière. Cet outil commencera à être testé avec un nombre limité d’utilisateurs dans les prochaines semaines.

« Notre projet pilote BIMI permettra aux organisations qui authentifient leurs courriels à l’aide du DMARC de valider la propriété de leurs logos d’entreprise et de les transmettre de manière sécurisée à Google.

Une fois que ces e-mails authentifiés auront passé tous nos autres contrôles anti-abus, Gmail commencera à afficher le logo dans les emplacements pour avatars existants dans l’interface utilisateur de Gmail », a expliqué la société dans son blog officiel.

C’est une logique similaire à la vérification (chèque bleu) que vous voyez sur les comptes Twitter ou Instagram de certains utilisateurs, par exemple. De cette façon, il cherche à réaliser que l’utilisateur en question est celui qu’il dit être et non quelqu’un d’autre.

Dans le cas de Gmail, cette vérification ne proviendra pas d’une coche bleue, mais d’une image de logo.

« Pour les organisations qui veulent créer une présence de marque de confiance par courrier électronique, le BIMI est une excellente opportunité, qui les encourage à mettre en œuvre une authentification forte, qui à son tour conduira à un écosystème de courrier électronique plus sûr et plus fiable pour tout le monde », a déclaré le communiqué publié par Seth Blank, président du groupe de travail sur les indicateurs d’authentification et vice-président des normes et technologies, Valimail.

En plus de cette nouvelle, la société a annoncé d’autres mises à jour qui seront intégrées à ses services dans le but d’améliorer la sécurité.

Nouveaux contrôles dans Meet

1) Une fois qu’un participant est éjecté d’une vidéoconférence, il ne pourra plus participer à la même réunion, à moins d’y être invité de nouveau par l’hôte.

2) Si une demande d’appel d’un utilisateur a été refusée plusieurs fois, l’utilisateur sera automatiquement empêché d’envoyer toute autre demande de participation à la réunion.

3) Les hôtes auront accès à des serrures de sécurité avancées afin de mieux protéger les réunions en quelques clics.

Grâce aux serrures de sécurité, les hôtes peuvent décider des méthodes à utiliser pour réunir les invités.

Cela peut se faire, par exemple, sur invitation calendaire ou par téléphone. Et dans le cadre de ces options de sécurité, les utilisateurs sont également tenus d’obtenir l’autorisation explicite des hôtes pour participer à un appel vidéo.

4) L’activation des verrous de sécurité empêchera tous les utilisateurs anonymes (ceux qui ne sont pas connectés à un compte Google) de participer à une réunion et exigera que l’hôte participe d’abord à la réunion.

5) Des blocs de sécurité spécifiques permettent à l’hôte de contrôler le niveau d’interaction des participants à la réunion.

Le bloc de discussion et le bloc actuel permettront aux hôtes de contrôler quels participants peuvent discuter ou faire des présentations au cours d’une réunion.

Nouveaux dispositifs de sécurité pour le chat

1) Lorsqu’un lien est envoyé par le biais du chat, les données sont vérifiées en temps réel et il est indiqué s’il s’agit d’un lien malveillant.

2) Dans les semaines à venir, il sera possible de signaler et de bloquer les salons de discussion si une activité malveillante est suspectée dans l’un d’entre eux.

Contrôles de sécurité supplémentaires pour les administrateurs

1) La page des appareils dans la console de gestion de la G Suite a été remaniée pour inclure une navigation plus intuitive.

L’objectif est de faciliter la gestion des appareils et de montrer rapidement le nombre d’ordinateurs gérés par chaque service.

2) l’intégration avec Apple Business Manager (anciennement DEP) a été lancée pour permettre aux administrateurs de G Suite Enterprise, G Suite Enterprise Essentials, Cloud Identity Premium et G Suite Enterprise for Education de déployer et de gérer simplement et en toute sécurité les appareils iOS.

3) Les administrateurs peuvent désormais utiliser des contrôles automatisés de gestion des droits à l’information (IRM) pour prévenir les fuites de données en empêchant les utilisateurs finaux de télécharger, d’imprimer ou de copier des documents, des feuilles et des diapositives de Google Drive qui contiennent du contenu sensible.

Ces contrôles sont liés aux règles de prévention des pertes de données qui ont été établies pour l’organisation, et les administrateurs peuvent exécuter une analyse complète de tous les fichiers dans Google Drive et activer automatiquement ces contrôles pour tous les utilisateurs.

Toutes ces fonctionnalités sont désormais disponibles dans les versions Beta for G Suite Enterprise, G Suite Enterprise Essentials et G Suite Enterprise for Education.

4) En outre, les administrateurs peuvent désormais décider quelles applications tierces peuvent accéder aux données des utilisateurs de la G Suite grâce à OAuth 2.0.

Grâce au contrôle d’accès aux applications, ils peuvent désormais bloquer l’accès des applications aux services de la G Suite via l’API sans avoir à créer une liste de permissions pour chaque application qui doit accéder aux données de la G Suite.