Pour la première fois, un être humain publie un message sur Twitter uniquement avec son esprit

La technologie ne manque jamais de surprendre ; les progrès et les améliorations nous ont permis de faire quelque chose qui, il y a quelques années encore, semblait sortir d’un film de science-fiction : créer une publication sur les médias sociaux en utilisant uniquement nos pensées.

Le protagoniste de l’événement était Philip O’Keefe, un Australien de 62 ans qui souffre de sclérose latérale amyotrophique (SLA) et qui, grâce à un implant cérébral fabriqué par l’entreprise Synchron, a envoyé un tweet contenant uniquement ses pensées en utilisant le compte du PDG de l’entreprise.

L’article a été créé à l’aide d’une interface cerveau-ordinateur (BCI), qui est un dispositif de 8 mm injecté dans le cerveau par une veine et qui fournit un accès sans fil aux appareils numériques sans nécessiter de chirurgie.

Les essais sur l’homme de l’interface BCI ont commencé l’année dernière, et O’Keefe a reçu l’implant en avril 2020, après son diagnostic de SLA. Cette maladie s’attaque aux neurones moteurs du cerveau et de la moelle épinière, entraînant une paralysie progressive ; d’ailleurs, Stephen Hawking, le célèbre astronome, a souffert de cette pathologie.

hello, world! Short tweet. Monumental progress. — Thomas Oxley (@tomoxl) December 23, 2021

L’université de Melbourne, la DARPA, le ministère de la défense des États-Unis et Khosla Ventures financent la recherche, qui a obtenu l’autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis de mener des études cliniques sur l’homme aux États-Unis. Une telle acceptation placerait Synchron devant les percées techniques de l’interface Neuralink d’Elon Musk, qui a réussi à faire jouer un singe au Pong avec ses pensées en avril, mais qui attend actuellement l’autorisation de la FDA pour commencer les essais sur les humains.

Indépendamment de l’avantage revendiqué par Synchron, Neuralink prévoit d’obtenir cette autorisation et de commencer les essais sur les humains en 2022.

L’interface BCI représente un moment décisif pour Neuralink

Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, a publié en avril une vidéo montrant comment son entreprise Neuralink, qui crée une interface cerveau-ordinateur, a évolué au point que la puce pourrait permettre à un singe de jouer à des jeux vidéo par la pensée.

Si Neuralink se montre à la hauteur de l’estimation précédente de Musk, l’entreprise pourrait passer des tests sur les singes aux essais sur l’homme d’ici un an.

« Les neurones de cette zone ajustent leur activité en fonction de l’intention du mouvement. Par exemple, certains peuvent devenir plus actifs lorsque vos mains sont déplacées vers le haut, tandis que d’autres peuvent devenir plus actifs lorsqu’elles sont déplacées vers la droite. Nous pouvons prévoir l’intention du mouvement de Pager en temps réel en capturant les informations de plusieurs neurones et en incorporant leur activité dans un algorithme de décodage. » La vidéo accompagnant le test du singe jouant au ping-pong avec ses pensées y fait référence.

Le PDG a fourni le calendrier en réponse à la demande d’un autre utilisateur de participer à des essais sur l’homme pour le dispositif, qui vise à implanter une intelligence artificielle dans le cerveau humain et éventuellement à traiter des troubles neurologiques tels que les maladies d’Alzheimer et de Parkinson.

« Neuralink travaille avec diligence pour assurer la sécurité de l’implant et est en contact régulier avec la FDA. Si tout se passe bien, nous pourrions commencer les tests sur les humains plus tard cette année » Musk a déclaré en avril que sa prévision ne se réalisera pas en 2021.