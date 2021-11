En savoir plus sur les informations intimes enregistrées et collectées par Amazon

Les goûts, les informations consultées, les lectures, les habitudes et même les penchants politiques sont quelques-unes des données collectées par Amazon, et sont accessibles aux clients en remplissant un formulaire sur sa plateforme.

Alexa stocke des informations sur les clients et peut même déterminer les orientations politiques.

La société dispose d’un grand nombre de fichiers sur ses utilisateurs qui ne se limitent pas à l’historique de leurs achats.

Les données sont collectées par l’intermédiaire de son assistant vocal Alexa, qui enregistre et conserve parfois ce que l’utilisateur fournit lorsqu’il interagit avec lui, ce qui peut aller de la recherche ou de l’achat de livres aux vidéos des caméras de sécurité de la maison.

Mais en plus de ces activités, selon Reuters, il peut stocker et connaître la taille, le poids et l’état de santé d’une personne, son appartenance ethnique (grâce aux données vocales), ainsi que ses tendances politiques, ses habitudes de lecture et d’achat, l’endroit où elle se trouve un jour donné et, parfois, les personnes qu’elle a rencontrées.

Selon un journaliste de l’agence précitée, qui a demandé à Amazon les informations qu’il a collectées, a constaté que l’entreprise avait sauvegardé 90 000 enregistrements Alexa de membres de la famille entre décembre 2017 et juin 2021, soit une moyenne d’environ 70 par jour. Les enregistrements comprenaient des détails tels que les noms des jeunes enfants du journaliste et leurs chansons préférées.

Amazon collecte des enregistrements et des informations sur les personnes (Photo : REUTERS/Abhishek N. Chinnappa//File Photo)

Étonnamment, parmi les fichiers figuraient les questions des enfants à Alexa sur la manière de convaincre leurs parents de les laisser jouer, ainsi que des conseils détaillés donnés par l’assistante tirés de « WikiHow », mais non sans leur avoir dit de bien se préparer à réfuter des arguments tels que « trop violent ».

D’autres enregistrements comprenaient des conversations entre les membres de la famille alors qu’ils utilisaient des appareils Alexa dans différentes pièces pour communiquer entre eux. Ainsi que les réponses qu’il a données aux enfants sur des questions telles que « Qu’est-ce que le pansexualisme ?

Selon le journaliste, il ne s’est jamais rendu compte qu’Amazon stockait les requêtes et les données de sa famille sans que l’entreprise ne lui révèle d’abord ce qui se passait en lui demandant ses informations.

En effet, l’entreprise fondée par Jeff Bezos affirme que les produits Alexa sont conçus pour enregistrer le moins possible, en commençant par le mot déclencheur « Alexa » et en s’arrêtant lorsque la commande se termine, cependant, le journaliste a constaté que les enregistrements étaient trop nombreux et duraient trop longtemps, capturant de longues conversations.

En réponse, Amazon a déclaré qu’elle avait mis une équipe de scientifiques et d’ingénieurs au travail pour améliorer la technologie afin d’éviter que les enregistrements ne soient déclenchés par erreur, et a également averti les clients que les enregistrements sont stockés lorsqu’ils créent leur compte.

Comme d’autres entreprises disposant de plates-formes virtuelles, elle recueille des informations personnelles auprès des utilisateurs pour aider les algorithmes à améliorer les produits et services personnalisés.

Amazon stocke les informations provenant des appareils qu’Alexa fait fonctionner (Photo : Europa Press)

À l’heure actuelle, le seul moyen pour les clients de supprimer une grande partie de leurs données personnelles d’Amazon est de fermer leur compte, bien que certaines données, comme l’historique des achats, soient conservées pour satisfaire aux obligations légales.

Dans leurs paramètres, les clients peuvent faire des ajustements pour limiter la quantité de données qu’Alexa collecte, comme par exemple qu’Amazon ne sauvegarde pas ses enregistrements ou les supprime automatiquement de façon régulière.

L’agence a noté que la politique de confidentialité, qui compte plus de 20 pages et 3 500 mots, donne à la société une grande marge de manœuvre pour collecter des données. « Amazon a déclaré que cette politique décrit sa collecte, son utilisation et son partage de données ‘d’une manière facile à comprendre pour les consommateurs’. »

(Avec des informations de Reuters)