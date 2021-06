Le succès d’Ingenuity sur Mars incite la NASA à entamer le développement d’un hexacoptère pour les futures missions

Le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA est chargé de la mission la plus importante de l’agence spatiale, du moins en 2021 : la Persévérance. À l’intérieur de cet appareil, qui est descendu sur Mars il y a quelques mois, se trouve l’un des dispositifs les plus sophistiqués que l’agence spatiale ait fabriqués. Il s’agit du petit drone ou de l’hélicoptère Ingenuity. Le succès de cet appareil a incité les scientifiques à développer l’idée d’un hexacoptère.

Un hexacoptère n’est rien d’autre qu’un engin à ascension et descente verticale, comme l’Ingenuity, mais avec six rotors. C’est-à-dire plus grand et bien sûr plus puissant. C’est pourquoi les scientifiques du JPL de la NASA réfléchissent déjà au développement d’un drone de ce calibre.

Il est évident que l’intention de réaliser un appareil de ce type est de couvrir de plus grands tours aériens de Mars. Aussi, pour essayer de s’éloigner davantage de sa source d’énergie, la Persévérance, et ainsi obtenir un visuel du terrain où l’équipement terrestre ne peut accéder en raison de la surface instable.

Toutefois, des défis restent à relever. Il ne s’agit pas simplement d’assembler le plus grand appareil et de l’envoyer en mission non habitée sur Mars. Une série de recherches doit être effectuée avant de s’aventurer dans un projet d’une telle ampleur. Cependant, ils ont déjà commencé à réfléchir au projet, car ils ont confirmé certaines hypothèses technologiques couvertes par Ingenuity. Celles-ci ont donné lieu au développement d’un nouveau dispositif.

Les défis d’un hexacoptère vers Mars

Space News rapporte que les informations collectées par Ingenuity soutiennent une planification future pour commencer la conception de dispositifs plus grands, par des ingénieurs du JPL, du centre de recherche Ames de la NASA et d’AeroVironment.

En fait, selon les médias susmentionnés, ils ont déjà un nom : le Mars Science Helicopter, un hexacoptère, ou hélicoptère à six rotors, d’une masse d’environ 30 kilogrammes. En outre, cet appareil serait capable de transporter jusqu’à cinq kilogrammes de charges utiles scientifiques et de voler jusqu’à 10 kilomètres par sortie.

“Nous essayons d’examiner les applications scientifiques : quelle science est rendue possible par l’ajout de la dimension aérienne”, explique Teddy Tzanetos du JPL de la NASA, qui fait partie de l’équipe d’ingénieurs d’Ingenuity.

Comme l’ont exprimé les scientifiques qui veulent faire avancer ce projet, ils ont détaillé dans un rapport la portée et les zones spécifiques qu’un hypothétique hexacoptère aurait sur Mars.

L’étude de la géologie et de l’atmosphère martiennes serait l’un des objectifs. Des détails sur des régions spéciales d’intérêt astrobiologique sans risque de contamination en seraient un autre. “La visite d’un canal d’écoulement appelé Mawrth Vallis, qui est difficile d’accès pour les rovers”, serait l’une des plus complexes, selon le site internet précité, qui a eu accès au document présenté par les ingénieurs du JPL.

Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Pour l’instant, une mission d’atterrissage sur Mars est prévue pour 2026. Dans ce projet, pour le moment, il n’y a pas d’inclusion d’un hélicoptère. Cependant, il reste au moins quelques années pour déterminer ce que cette sonde apportera sur le territoire martien.