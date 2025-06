iPhone 17 Pro : douze nouveautés pour une montée en gamme en douceur

Un nouveau design, des améliorations techniques ciblées, un cap photo repensé : Apple prépare l’iPhone 17 Pro sans révolutionner la formule, mais en peaufinant chaque détail. Et ce choix n’est pas anodin.

L’iPhone 17 Pro se dévoile peu à peu à travers les fuites, à trois mois de son lancement. Pas de rupture annoncée, mais une série d’évolutions qui dessinent une stratégie claire : séduire les utilisateurs exigeants sans bouleverser les fondations. Exit le titane, place à l’aluminium. Adieu les petits capteurs, bonjour les 48 mégapixels. Si Apple semble miser sur une montée en gamme silencieuse, certains choix intriguent — voire divisent.

Un design repensé, plus fonctionnel que spectaculaire

Le premier changement visible concerne les matériaux. Apple abandonne le titane introduit récemment pour revenir à un châssis en aluminium, associé à un dos hybride, mi-verre, mi-métal. Ce choix pourrait surprendre, mais il répond à plusieurs logiques : allègement, coût de production et probablement amélioration thermique.

L’autre transformation frappante, c’est le bloc photo. Il adopte une forme rectangulaire aux coins arrondis, tout en conservant une disposition triangulaire des objectifs. Ce design, déjà très commenté, semble plus dicté par les contraintes techniques que par une volonté esthétique. Il pourrait mieux gérer la chaleur générée par les nouveaux capteurs et le processeur A19 Pro.

Une fiche technique musclée mais sans surprise

Les nouveautés s’accumulent, et si aucune n’est spectaculaire isolément, l’ensemble forme une montée en puissance significative :

Une nouvelle puce A19 Pro, gravée en 3 nm par TSMC, promet des gains en performances et en efficacité énergétique.

Une mémoire vive portée à 12 Go (même sur l’iPhone 17 Air), ce qui vise clairement à améliorer les capacités d’Apple Intelligence et du multitâche.

Une batterie légèrement plus grande sur le modèle Pro Max, rendue possible par une coque plus épaisse.

Un nouveau système de refroidissement, possiblement à chambre à vapeur, pour répondre à l’augmentation de puissance.

Côté connectivité, Apple passe à la vitesse supérieure avec un modem Wi-Fi 7 développé en interne. Ce basculement depuis Broadcom marque une étape dans l’intégration toujours plus complète des composants par Apple.

L’accent sur la photo et la vidéo, dans une logique Apple

Sur la partie photo, deux évolutions majeures se détachent : une caméra frontale de 24 mégapixels (contre 12 auparavant) et un téléobjectif de 48 mégapixels réservé aux modèles Pro. Ce dernier pourrait considérablement améliorer les zooms optiques et numériques, notamment en mode portrait.

Côté vidéo, Apple s’apprête à activer une fonction attendue depuis longtemps : l’enregistrement simultané avec la caméra avant et arrière. Une fonction pratique pour les créateurs de contenu, qui gagneront en spontanéité. L’enregistrement 8K est également pressenti, renforçant encore le positionnement professionnel de la gamme.

Une montée en gamme calculée, mais sans enthousiasme unanime

Dans le détail, cette douzième génération de l’iPhone Pro semble guidée par la cohérence. Chaque amélioration répond à un besoin précis, mais aucune ne bouleverse l’expérience globale. C’est un choix stratégique assumé, probablement dicté par le besoin de consolider la plateforme avant une transition plus ambitieuse autour d’Apple Intelligence.

La réception de ces choix n’est pas unanime. Sur les forums spécialisés, certains regrettent un design jugé peu inspiré, voire disgracieux. D’autres y voient une itération logique, maîtrisée, dans la continuité d’Apple.

Reste à voir si cette stratégie d’optimisation séduira un public de plus en plus exigeant, habitué à comparer les moindres détails entre générations. L’iPhone 17 Pro pourrait bien réussir là où d’autres se perdent : être à la fois prévisible et rassurant.