Jeff Bezos et Blue Origin déposent une plainte contre la NASA

Blue Origin, la société de Jeff Bezos, a porté plainte contre la NASA lundi 16 août, ajoutant un nouveau chapitre à la controverse qui concerne également SpaceX d’Elon Musk.

La controverse est née après que l’agence a attribué un contrat d’un million de dollars pour le développement d’un atterrisseur lunaire à la société de Musk, ce qui a suscité une série de réclamations de la part de Blue Origin, qui a estimé que l’ensemble du processus était irrégulier.

L’action en justice de la société a été déposée devant le tribunal américain des réclamations fédérales et vise à contester de manière générale la décision de la NASA de sélectionner SpaceX pour l’attribution de l’atterrisseur lunaire.

Plus précisément, elle « conteste l’évaluation illégale et inadéquate des propositions soumises par la NASA », indique le document.

Blue Origin était l’une des trois entreprises en lice pour le contrat d’un million de dollars conclu avec la NASA pour transporter les premiers astronautes de l’agence sur la lune depuis 1972.

En avril, la NASA a mis de côté la proposition initiale de 5,9 milliards de dollars de la société pour son système d’atterrissage naturel des satellites et a opté pour la proposition de 2,9 milliards de dollars de SpaceX.

Il a choisi une seule entreprise après avoir expliqué qu’il pouvait y en avoir deux. L’agence a expliqué que le financement limité du Congrès ne permettait qu’un seul contrat.

Ainsi, la position de l’entreprise de Bezos pourrait retarder davantage le retour de la NASA sur la lune dans le cadre d’une mission habitée.

« Le procès de Blue Origin, qui intervient quelques semaines après que sa première protestation concernant le programme lunaire ait été écrasée par une agence fédérale de surveillance, pourrait déclencher une autre pause procédurale dans le contrat de SpaceX et ajouter un autre long délai à la course de la NASA pour faire atterrir des astronautes sur la Lune en 2024 », indique un article publié par The Verge.