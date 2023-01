Jour de l’An 2023 : Google célèbre avec un doodle animé spécial

Google a célébré le Nouvel An 2023 avec un doodle animé spécial sur sa page d’accueil. Le doodle montre que 2022 se transforme en 2023 alors que des pétards éclatent autour du logo de Google. Les alphabets du logo sont représentés comme des décorations du Nouvel An et les chiffres de 2022 et 2023 ont des yeux et une bouche pour les personnifier en tant qu’humains.

En cliquant sur le doodle « Jour de l’An 2023 », une nouvelle page Web s’ouvre et affiche les résultats de la recherche pour « Jour de l’An 2023 » sous forme de pluie de confettis sur l’écran. Il y a également un cône de fête juste en dessous de la barre de recherche. En cliquant dessus, vous verrez une autre pluie de confettis.

La célébration du Nouvel An dans le monde

Le Nouvel An est célébré dans le monde entier le 1er janvier selon le calendrier grégorien. Les gens passent du temps avec leur famille, leurs amis et leurs proches et prennent des résolutions pour l’année à venir. Ils espèrent atteindre de nouveaux objectifs et tirer le meilleur parti de la nouvelle année.

Google a déclaré pour le doodle du Nouvel An : « Que vous allumiez des feux d’artifice ou que vous fixiez des objectifs pour l’année prochaine, voici les grandes choses à venir en 2023 ! ».

Les doodles de Google pour le Nouvel An

Le Nouvel An est une occasion importante pour Google, qui crée chaque année un doodle spécial pour célébrer l’événement. Le doodle du Nouvel An de Google de cette année a montré 2022 se transformant en 2023 alors que des pétards explosaient autour du logo de Google. Les doodles de Google pour le Nouvel An précédents ont également été animés et ont présenté des thèmes similaires, tels que la transition d’une année à l’autre et la célébration de la nouvelle année.

Comment les gens célèbrent le Nouvel An dans le monde

Il y a de nombreuses façons de célébrer le Nouvel An dans le monde. En Occident, les feux d’artifice et les réveillons sont populaires. En France, il est courant de s’embrasser sous le gui à minuit, de manger du foie gras et de boire du champagne, et d’organiser des réveillons avec de la musique et des repas de fête.

En Asie, de nombreux pays célèbrent le Nouvel An lunaire, qui tombe généralement entre janvier et février selon le calendrier lunaire. En Chine, le Nouvel An lunaire est célébré avec des dragons et des lions en danse, des feux d’artifice et des cadeaux. En Corée, le Nouvel An est célébré avec des cérémonies traditionnelles, des jeux et des repas en famille. Dans de nombreux pays, les gens se souhaitent également mutuellement une bonne année et prennent des résolutions pour l’année à venir.

En Afrique, de nombreux pays célèbrent le Nouvel An avec des danses et des feux d’artifice, tandis que dans les Caraïbes, il est courant de célébrer avec de la musique et des fêtes en plein air. En Amérique du Sud, le Nouvel An est célébré avec des parades colorées et des feux d’artifice, tandis qu’en Australie, les gens célèbrent souvent avec des barbecues en plein air et des feux d’artifice sur la plage.

Dans l’ensemble, il y a de nombreuses façons de célébrer le Nouvel An dans le monde, avec des traditions différentes selon les cultures et les pays. Quelle que soit la façon dont vous choisissez de célébrer, l’important est de passer du temps avec les personnes que vous aimez et de célébrer le début d’une nouvelle année pleine de possibilités.

Les traditions du Nouvel An dans le monde

Il y a de nombreuses traditions du Nouvel An dans le monde. En Occident, il est traditionnel de porter de la rouge et de l’or pour le Nouvel An, de manger du raisin et de regarder la chute de la boule de Times Square à New York.

En France, il est traditionnel de s’embrasser sous le gui à minuit pour célébrer le Nouvel An. Il est également courant de manger du foie gras et de boire du champagne pour célébrer l’événement. Certaines personnes organisent également des réveillons avec des repas de fête et de la musique.

En Espagne, il est traditionnel de manger douze grains de raisin à minuit pour chaque coup de minuit. En Italie, il est traditionnel de manger des pâtes et des lentilles pour le Nouvel An, car on croit qu’elles apportent la chance et la prospérité. En Écosse, il est traditionnel de jouer du tambour et de danser le « Hogmanay » pour célébrer le Nouvel An.

L’histoire du Nouvel An

Le Nouvel An est célébré depuis des millénaires dans de nombreuses cultures à travers le monde. La célébration du Nouvel An remonte à l’Antiquité, lorsque les anciens Romains célébraient le Nouvel An le 1er mars. Le Nouvel An a été déplacé au 1er janvier en 46 av. J.-C. par Jules César, qui a introduit le calendrier grégorien. Depuis lors, le Nouvel An est célébré le 1er janvier dans de nombreux pays à travers le monde.

Les résolutions du Nouvel An

Les résolutions du Nouvel An sont des objectifs ou des changements que les gens s’engagent à réaliser au cours de l’année à venir. Elles peuvent être personnelles, professionnelles ou financières et peuvent inclure des choses comme perdre du poids, apprendre une nouvelle langue ou économiser de l’argent.

Les gens prennent souvent des résolutions de Nouvel An pour améliorer leur vie ou atteindre de nouveaux objectifs. Toutefois, il est important de se fixer des objectifs réalisables et de s’engager à travailler pour atteindre ces objectifs tout au long de l’année.

Le rôle des doodles de Google

Les doodles de Google sont des dessins ou animations spéciaux qui apparaissent sur la page d’accueil de Google pour célébrer ou commémorer des événements, personnalités ou fêtes. Ils ont été créés en 1998 lorsque les co-fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, ont modifié le logo de Google pour signaler qu’ils étaient en train de participer à la conférence Burning Man. Depuis, les doodles de Google ont été utilisés pour célébrer de nombreux événements et personnalités importantes.

En conclusion, le Nouvel An est célébré dans le monde entier le 1er janvier et est l’occasion de passer du temps avec sa famille et ses amis, de prendre de nouvelles résolutions et de célébrer la nouvelle année. Google a célébré le Nouvel An 2023 avec un doodle animé spécial sur sa page d’accueil, montrant 2022 se transformant en 2023 alors que des pétards explosaient autour du logo de Google.

Les doodles de Google sont une façon amusante de célébrer des événements importants et de mettre en avant leur signification pour les utilisateurs de Google.

Il y a de nombreuses façons de célébrer le Nouvel An dans le monde, avec des traditions différentes selon les cultures et les pays. Que vous allumiez des feux d’artifice ou que vous fixiez des objectifs pour l’année prochaine, le Nouvel An est l’occasion de célébrer les grandes choses à venir en 2023 !

L’équipe de linformatique.org vous souhaite une très bonne année 2023 !