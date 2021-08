Théorie insolite : l’étrange étude soviétique qui prétend que la lune est un vaisseau spatial

Deux scientifiques soviétiques ont publié une hypothèse inhabituelle sur le satellite de la Terre dans laquelle ils tentent de démêler la question de sa création.

Les chercheurs soviétiques ont affirmé que le satellite est une structure artificielle créée par une race extraterrestre.

Il y a des milliers d’années, la lune fascinait les peuples anciens, qui l’idolâtraient et lui consacraient des rituels de toutes sortes. Aujourd’hui, le satellite naturel de la Terre continue d’inspirer la même admiration aux humains, qui ont commencé à l’étudier plus en profondeur dès que l’astronaute américain Neil Armstrong a posé le pied sur sa surface en 1969.

Dès lors, les scientifiques se sont attelés à élucider l’une des questions qui les empêchaient de dormir la nuit : l’origine de sa création.

De nombreuses théories ont tenté d’expliquer l’origine de la Lune. Depuis les recherches scientifiques qui prétendent qu’elle est née de la collision d’une protoplanète appelée Théia avec la Terre, jusqu’aux propositions un peu plus extravagantes comme celle qui prétend que la Lune est creuse.

La théorie de la lune creuse est née lorsque l’équipage d’Apollo 12 a intentionnellement laissé tomber le module lunaire sur la surface de la lune.

Cette théorie particulière a vu le jour au milieu du siècle dernier lorsque l’équipage d’Apollo 12 a intentionnellement laissé tomber le module lunaire sur la surface de la lune le 14 novembre 1969. Des sismographes placés sur le satellite ont enregistré un son que de nombreux experts ont décrit comme celui d’un gong ou d’une cloche car il a résonné pendant huit minutes.

Un an plus tard, Apollo 13 a dû annuler sa mission en raison de problèmes techniques et a largué la fusée Saturn non récupérable sur la Lune. Cet impact ressemble à celui du module lunaire abandonné en 1969. Cette fois, cependant, les sismographes ont détecté que la lune a grondé pendant plus de trois heures.

Ces faits inhabituels ont conduit certains scientifiques à supposer que le satellite pouvait être creux, car ils ne pouvaient pas expliquer autrement la vibration du son pendant si longtemps après un petit impact.

Ken Johnson, superviseur des missions Apollo de la NASA, a déclaré : « Non seulement la Lune sonnait comme une cloche, mais elle oscillait avec une telle précision qu’on avait l’impression qu’elle était dotée d’amortisseurs hydrauliques géants.

Selon les scientifiques, la Lune possède un blindage dense situé à environ 3,5 kilomètres sous la surface, et à l’extérieur, une couche plus fine de poussière qui protège ce bouclier.

Au début des années 1970, les scientifiques Alexander Shcherbakov et Mikhail Vasin de l’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) sont devenus les deux principaux défenseurs de la théorie de la Lune creuse inhabituelle lorsqu’ils ont publié un article intitulé : « La Lune est-elle une création d’êtres intelligents ?

Dans cet essai, les chercheurs avancent une hypothèse étonnante reposant sur une base scientifique, et affirment également que le satellite est une structure artificielle créée par une race extraterrestre.

« Si la science s’est longtemps demandé si les canaux de Mars étaient la création d’ingénieurs cosmiques, pour une raison étrange, elle n’a pas regardé les particularités du paysage lunaire avec les mêmes yeux. Et les arguments concernant les possibilités de vie intelligente sur d’autres corps célestes se sont limités à l’idée que d’autres civilisations doivent nécessairement vivre à la surface d’une planète, et que l’intérieur comme habitat est exclu », ont écrit Shcherbakov et Vasin dans la revue Sputnik, publiée de 1967 à 1997, du nom du satellite lancé en orbite par l’URSS en 1957.

Les scientifiques ont exposé les détails de la théorie de la lune creuse dans la publication soviétique, qui a également été publiée en anglais, français, allemand, espagnol et portugais. « Abandonnant les voies traditionnelles du bon sens, nous avons plongé dans ce qui, à première vue, peut apparaître comme une fantaisie débridée et irresponsable. Mais plus nous examinons toutes les informations recueillies par l’homme sur la Lune, plus nous sommes convaincus qu’il n’y a pas une seule information qui écarte notre hypothèse », ont déclaré Shcherbakov et Vasin.

Aristarchus est un cratère de 40 kilomètres de diamètre et de seulement 3,7 kilomètres de profondeur.

Selon les chercheurs russes, la lune est « un satellite artificiel mis en orbite autour de la Terre par des êtres intelligents appartenant à une civilisation hautement développée ».

Shcherbakov et Vasin ont déclaré qu’il s’agissait d’une sorte de vaisseau spatial géant, très ancien, dont l’intérieur était rempli de carburant pour les moteurs, de matériaux et d’outils pour les réparations, d’instruments de navigation, d’équipements d’observation et de toutes sortes de machines inimaginables. « Tout est nécessaire pour que cette « caravelle de l’univers » serve en quelque sorte d' »arche de Noé » aux extraterrestres, et peut-être même de foyer à toute une civilisation qui envisageait une existence prolongée de milliards d’années et de longs voyages dans l’espace de milliards de kilomètres », ont-ils déclaré.

Les chercheurs soviétiques ont prévenu que le vaisseau spatial extraterrestre devait être protégé contre les collisions avec des objets interstellaires. Et c’est pour cette raison qu’ils ont développé une interprétation particulière pour expliquer les formes et les tailles des cratères lunaires.

Selon Shcherbakov et Vasin, la surface de la Lune, tout comme la structure externe d’un vaisseau spatial, doit être solide pour résister aux impacts de météorites et aux fortes fluctuations entre chaleur et froid extrêmes. « La coque possède probablement une double couche pour remplir différentes fonctions : à la base, un blindage dense situé à une profondeur d’environ 3,5 kilomètres, et à l’extérieur, une couche plus fine de poussière qui protège ce bouclier. Dans certaines zones, où l’on trouve les mers et les cratères lunaires, le manteau supérieur est considérablement plus mince, et dans certains cas, inexistant », ont-ils écrit.

Selon Shcherbakov et Vasin, la collision des météorites avec la Lune n’entame que légèrement la couche de blindage située sous la poussière de surface et laisse donc des fosses d’une profondeur maximale de quatre kilomètres.

Pour prouver cette dernière conjecture, les scientifiques soviétiques ont cité l’étude d’un autre physicien soviétique, Kirill Stanyukovich, qui a théorisé que les cratères lunaires sont le résultat du bombardement du satellite naturel pendant des millions d’années. Il a appelé cela un « bombardement » car même le plus petit corps céleste, lorsqu’il entre en collision frontale avec un autre objet du cosmos, se comporte comme s’il s’agissait d’une ogive nucléaire, laissant un énorme cratère après l’impact et l’explosion de la collision.

Selon le professeur Stanyukovich, une météorite devrait pénétrer dans la Lune à une profondeur égale à quatre ou cinq fois son propre diamètre. Cela signifie que, si un bolide de 10 kilomètres de diamètre entrait en collision avec le satellite de la Terre, il devrait pénétrer dans la surface lunaire à une profondeur de 40 à 50 kilomètres.

En tenant compte de cette formule, Shcherbakov et Vasin ont établi qu’il était impossible que les grosses météorites qui ont frappé la Lune n’aient pas laissé de traces à plus de quatre kilomètres de profondeur. « Par exemple, Aristarchus est un cratère de 40 kilomètres de diamètre et de 3,7 kilomètres de profondeur. À première vue, on s’attendrait à trouver un cratère beaucoup plus profond, mais on ne voit rien de tel. Ce qui se passe en fait, c’est que lorsque la météorite heurte l’enveloppe extérieure de la Lune, celle-ci joue le rôle d’un amortisseur et le corps étranger rencontre une barrière sphérique impénétrable. L’explosion n’entame que légèrement la couche de blindage située sous la poussière de la surface lunaire, mais elle projette les morceaux de ce revêtement défensif que possède la Lune et qui, selon nos calculs, a une épaisseur de 3,5 kilomètres, ce qui correspond à la profondeur maximale approximative de tous les cratères de la Lune », ont expliqué Shcherbakov et Vasin.

Quant aux particularités chimiques des roches lunaires. Les scientifiques russes ont noté que leurs homologues américains ont trouvé du chrome, du titane et du zirconium. « Tous sont des métaux aux propriétés réfractaires, mécaniques et anticorrosives. Une combinaison qui présente une résistance enviable à la chaleur, ainsi que la capacité de résister à un environnement agressif. S’il fallait concevoir un matériau pour protéger un gigantesque satellite artificiel des effets défavorables de la température, du rayonnement cosmique et du bombardement de météorites, les experts auraient probablement recommandé ces métaux. N’est-ce pas la même combinaison que les concepteurs extraterrestres ont recherchée pour protéger la Lune ? », s’interrogent les scientifiques russes.

Selon le professeur Stanyukovich, une météorite devrait pénétrer dans la Lune à une profondeur égale à quatre ou cinq fois son propre diamètre. Ce n’est pas le cas à la surface du satellite, où la profondeur maximale des cratères ne dépasse pas quatre kilomètres.

Selon Shcherbakov et Vasin, d’un point de vue technique, cet ancien vaisseau spatial que nous appelons Luna est magnifiquement construit. Les chercheurs ont détaillé les raisons de son extrême longévité, tout en excluant qu’elle abrite encore une vie extraterrestre. « Nous n’imaginons pas que la Lune soit encore habitée, et probablement que beaucoup de ses dispositifs automatiques ont aussi cessé de fonctionner, comme les stabilisateurs. Bien que le satellite garde la même face tournée vers nous, il oscille depuis quelque temps sur son propre axe, nous montrant parfois une partie de son revers qui était auparavant invisible pour les observateurs depuis la Terre », ont-ils fait valoir.

Pour les scientifiques soviétiques, le temps écoulé a endommagé la technologie du vaisseau spatial. « Le fuselage et les instruments se sont en partie désintégrés. Certaines coutures de l’enveloppe intérieure se sont manifestement séparées. Par conséquent, nous supposons que les longues chaînes de petits cratères précédemment attribuées à l’activité volcanique ont été causées par des éruptions de gaz à travers des fissures dans le blindage et à la suite d’accidents », ont-ils expliqué.

Ils ont ajouté : « L’une des caractéristiques les plus splendides du paysage lunaire, un mur droit de près de 500 mètres de haut et de près de 100 kilomètres de long, a été formé à la suite de la déformation d’une des plaques de blindage par l’impact de la météorite et du soulèvement d’un de ses bords droits et réguliers.

Shcherbakov et Vasin en ont déduit que les habitants de la Lune ont pris des mesures pour faire face aux effets du bombardement par les météorites en colmatant les trous dans le bouclier extérieur couvrant l’armure intérieure. « Pour ce faire, ils ont probablement utilisé une substance à l’intérieur du noyau lunaire, qui a été utilisée pour fabriquer une sorte de ‘ciment’. Une fois traité, ce composant était acheminé par pipeline là où il était nécessaire à la surface », ont-ils précisé.

Ils ont ensuite émis l’hypothèse que le satellite terrestre était défectueux et devait être réparé. « Les astronomes ont découvert des variations dans les champs gravitationnels près des grandes mers. Nous pensons que la raison en est que les mers de la Lune sont en fait des zones où la couche protectrice du blindage a été arrachée. Pour réparer les dégâts dans ces vastes étendues, il faudrait amener immédiatement sur place l’installation qui produit la substance de réparation afin d’inonder la zone avec son ‘ciment' », ont-ils déclaré.

Et enfin, Shcherbakov et Vasin ont présenté leur position extravagante mais ont invité à la réflexion. « Qu’est-ce que la Lune aujourd’hui – une nécropole colossale, une ville des morts où une forme de vie s’est éteinte, ou un vaisseau spatial abandonné par son équipage et contrôlé automatiquement ? Dans l’attente de preuves définitives, notre hypothèse peut sembler farfelue, mais nous pensons que les questions que nous avons soulevées sont suffisantes pour que l’on examine sérieusement la question. Le résultat pourrait permettre de clarifier de nombreuses énigmes lunaires », ont-ils conclu.