Les lunettes intelligentes avec IA aident les personnes aveugles et malvoyantes

La collaboration entre Envision et Solos franchit un cap pour la basse vision, l’assistant Ally s’invite sur une monture légère afin de lire, décrire et reconnaître l’environnement sans passer par l’écran. L’enjeu, ramener l’aide au niveau du regard, avec des réponses utiles en mobilité.

L’essentiel

Assistant vocal pour lecture, description et requêtes, activation naturelle.

Caméras et haut-parleurs ouverts, indice IP67, recharge USB-C.

Autonomie annoncée seize heures, deux tailles, trois coloris.

Précommandes par paliers, expédition annoncée en octobre 2025.

Que proposent Ally Solos pour la basse vision

Pensées pour l’assistance de proximité, les lunettes captent la scène et restituent une réponse parlée, lecture d’imprimés, description d’objets, repérage de panneaux, reconnaissance de personnes, ainsi que requêtes web. Comme le montre le compte rendu de The Verge sur l’annonce et les usages, l’IA s’active à la voix via l’app compagnon.

Côté architecture, l’analyse d’Infobae du 14 août 2025 détaille l’orchestrateur multi-modèles d’Ally, qui puise selon le besoin dans des LLM et VLM de Meta, OpenAI, Google ou Perplexity.

Matériel et confort d’usage

La plateforme reprend le châssis AirGo de Solos avec haut-parleurs ouverts pour rester à l’écoute de l’environnement. La fiche de précommande d’Envision précise la charge USB-C intégrée aux branches, deux tailles de monture et une année d’abonnement Ally Pro incluse.

Indice IP67 et autonomie pouvant atteindre seize heures figurent au programme, des repères confirmés dans la présentation de l’appareil.

Les lunettes Ally Solos sont dotées de caméras discrètes placées de chaque côté du cadre, un élément clé pour lire, décrire et reconnaître l’environnement en temps réel.

Solos vend déjà AirGo Vision, un modèle orienté grand public. La mise en perspective de 9to5Google rappelle un positionnement modulable et un ticket d’entrée plus bas, quand Ally Solos vise la spécialisation accessibilité d’Envision.

Sur le terrain, la comparaison se fera aussi avec les Ray-Ban Meta intégrant Be My Eyes, déjà adoptées par une partie de la communauté basse vision pour l’assistance à distance mains libres.

Prix et disponibilité

Les paliers de précommande communiqués par Ally situent l’offre entre 399 $ et 599 $, avec un prix public annoncé à 699 $ et une expédition prévue à partir d’octobre 2025.

La page boutique d’Envision confirme l’expédition visée en octobre 2025 et l’année d’Ally Pro incluse.

Confidentialité et cadre d’usage

Porter une caméra au visage impose des règles claires, en particulier dans les transports ou les établissements recevant du public. Les haut-parleurs ouverts limitent l’isolement sonore, l’activation vocale évite l’écran et le témoin lumineux explicite l’action. L’expérience réelle dépendra aussi des réglages initiaux et de l’éducation aux usages respectueux de la vie privée.

Ce qu’il faut surveiller maintenant

Les retours d’utilisateurs non-voyants diront si la description d’image, la latence et la robustesse réseau tiennent en mobilité. Il faudra aussi juger la stabilité des modèles utilisés par Ally, la qualité des voix et des traductions, ainsi que l’ergonomie de l’app. Les comparatifs pratiques avec AirGo Vision et les Ray-Ban Meta feront la part entre promesse et autonomie retrouvée.