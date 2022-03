Mac Studio : Tout ce que vous devez savoir sur les caractéristiques, les spécifications, le prix, etc.

Le tout nouvel ordinateur de bureau Mac Studio d’Apple est officiellement arrivé. Le Mac Studio a été annoncé lors de l’événement spécial « Peek Performance » d’Apple le 8 mars dernier. Il est doté des puces M1 Max et M1 Ultra, d’un nouveau design, d’une connectivité étendue, etc.

Mac Studio et Apple Studio Display

Nous vous présentons ci-dessous toutes les caractéristiques et tous les détails du premier Mac de bureau entièrement nouveau d’Apple depuis des années.

Le Mac Studio est la toute nouvelle gamme de produits Mac d’Apple, conçue pour être un mélange entre un Mac mini et un Mac Pro, ainsi qu’un successeur possible pour l’iMac 27 pouces, qui a été abandonné. Le Mac Studio, qui ressemble à un Mac mini plus grand, est destiné aux professionnels du « studio », comme son nom l’indique, et il est équipé des processeurs M-series les plus puissants d’Apple.

Le Mac Studio, selon Apple, est conçu pour offrir « des performances outrageuses, une vaste connexion et de nouvelles fonctionnalités » dans une très petite forme, ce qui lui permet de transformer n’importe quel espace en « studio ».

Le Mac Studio d’entrée de gamme, qui est proposé à partir de 1 999 dollars, est équipé d’un processeur Apple M1 Max, qui dispose d’un processeur à 10 cœurs, d’un GPU à 24 cœurs (pouvant être mis à niveau vers 32 cœurs), d’un moteur neuronal à 16 cœurs, d’un moteur multimédia, d’une bande passante mémoire de 400 Go/s et d’une mémoire unifiée pouvant atteindre 64 Go. Le modèle le plus coûteux (3 999 $) est équipé d’un tout nouveau processeur M1 Ultra.

La puce M1 Ultra est constituée de deux puces M1 Max reliées sur une seule puce et capables de fonctionner comme un seul processeur, ce qu’Apple appelle l’architecture UltraFusion.

Elle est dotée d’un CPU de 20 cœurs et d’un GPU de 48 cœurs (pouvant être mis à niveau vers 64 cœurs), ainsi que d’un moteur neuronal de 32 cœurs, d’une bande passante mémoire de 800 Go/s, d’une mémoire unifiée de 128 Go et d’un moteur multimédia deux fois plus rapide.

Mac Studio

D’après Apple, le processeur du M1 Ultra est jusqu’à 3,8 fois plus rapide que l’iMac Intel Core i9 le plus haut de gamme (qui a depuis été abandonné) et jusqu’à 60 % plus rapide que le Mac Pro à 28 cœurs équipé du processeur Intel Xeon W.

En termes de graphisme, le M1 Ultra est 4,5 fois plus rapide que l’iMac 27 pouces et 80 % plus rapide que le Mac Pro haut de gamme équipé de la carte graphique AMD Radeon Pro W6900X.

Le M1 Ultra peut lire jusqu’à 18 flux de vidéos ProRes 422 8K, ce qu’aucun autre ordinateur personnel ne peut faire, selon Apple, et ses performances sont comparables à celles des processeurs et cartes graphiques PC haut de gamme, tout en utilisant une fraction de la puissance.

Le Mac Studio a un boîtier carré de 7,7 pouces tout en aluminium et mesure 3,7 pouces de haut, ce qui lui donne l’apparence d’un Mac mini plus grand. Ses dimensions sont conçues pour s’adapter « exactement » sous la majorité des écrans du marché.

Grâce à une architecture thermique unique qui aspire l’air par les canaux de flux d’air situés sur le fond à l’aide de ventilateurs double face et le rejette par des trous supplémentaires à l’arrière du châssis, le Mac Studio est conçu pour un fonctionnement silencieux.

M1 Ultra

Le Mac Studio dispose de quatre connexions Thunderbolt 4 à l’arrière, ainsi que d’un port Ethernet 10Gb, de deux ports USB-A, d’un port HDMI et d’une prise casque 3,5 mm compatible avec les casques à haute impédance.

Le M1 Max Mac Studio dispose de deux ports USB-C supplémentaires à l’avant, ainsi que d’un emplacement pour carte SDXC, tandis que le M1 Ultra possède deux ports Thunderbolt 4 et le même emplacement pour carte.

Par HDMI, le Mac Studio peut gérer jusqu’à quatre moniteurs Pro Monitor XDR 6K et un écran 4K. Le M1 Max est équipé d’un SSD de 512 Go, tandis que le M1 Ultra dispose d’un SSD de 1 To. Les deux modèles peuvent être personnalisés avec jusqu’à 8 To de capacité de stockage SSD avec des taux de lecture de 7,4 Go/s.

Le Mac Studio offre le Wi-Fi 6 pour les meilleures connexions Wi-Fi et la compatibilité Bluetooth 5.0 pour les réseaux sans fil.

Le Mac Studio est destiné à être utilisé en conjonction avec le Studio Display d’Apple (1 599 $), un écran 5K de 27 pouces doté d’un appareil photo intégré de 12 mégapixels, de la fonction Center Stage et de réseaux de microphones et de haut-parleurs de haute qualité.

Le Mac Studio est actuellement disponible à la vente, les livraisons débutant le 18 mars.

Qu’est-ce qu’il y a dans la boîte ?

En termes de périphériques, le Mac Studio, comme le Mac mini, est relativement dépouillé. La boîte contient uniquement le Mac Studio et un câble d’alimentation, quelle que soit la combinaison choisie.

Cela signifie que vous devrez apporter votre propre clavier, souris/trackpad, écran et tout autre périphérique nécessaire ou souhaité. Heureusement, Apple a sorti un nouveau Studio Display pour compléter le Mac Studio, mais la configuration de base est un peu chère, à 1599 $.

Comment acheter

Le Mac Studio est disponible à la vente sur le site Web d’Apple. La version M1 Max coûte 1 999 dollars, tandis que la version M1 Ultra coûte 3 999 dollars, avec des options de mise à niveau supplémentaires disponibles. Les commandes commenceront à être livrées le 18 mars, date officielle du lancement du Mac Studio.

En bref

Le Mac Studio est un Mac de bureau pour les professionnels qui est un croisement entre un Mac mini et un Mac Pro. Avec un processeur M1 Max ou M1 Ultra, de nombreux connecteurs et une conception thermique révolutionnaire, cet ordinateur portable est prêt à conquérir le monde. Les commandes sont prises dès maintenant, et la livraison arrivera le 18 mars.

Caractéristiques

Puces M1 Max/M1 Ultra

CPU 20 cœurs, GPU jusqu’à 64 cœurs.

Prix de départ : 1 999 $.

Jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée

Jusqu’à 8 To de SSD

Jusqu’à 6 ports Thunderbolt 4

Les modèles de base

Apple propose deux configurations de base pour Mac Studio, l’une avec une puce M1 Max et l’autre avec une puce M1 Ultra.

1 999 $ – Puce M1 Max avec processeur à 10 cœurs, GPU à 24 cœurs et moteur neuronal à 16 cœurs. Mémoire unifiée de 32 Go, SSD de 512 Go et deux ports USB-C en façade.

3 999 $ – M1 Ultra avec un processeur à 20 cœurs, un processeur graphique à 48 cœurs et un moteur neuronal à 32 cœurs. Mémoire unifiée de 64 Go, SSD de 1 To et deux ports Thunderbolt 4 en façade.

Design

En d’autres termes, le nouveau Mac Studio ressemble à un trio de Mac mini empilés les uns sur les autres en termes de style. Il a le même encombrement physique que le Mac mini d’Apple, mais il est nettement plus haut pour accueillir le système de refroidissement nécessaire aux processeurs internes M1 Max et M1 Ultra.

Bien qu’il soit plus grand que le Mac mini, le Mac Studio a un encombrement incroyablement petit pour la quantité de puissance qu’il contient. Selon Apple, les machines ont un encombrement de 7,7 pouces et une hauteur de 3,7 pouces. Elles arborent un logo Apple noir sur le dessus et un châssis entièrement en aluminium aux coins arrondis.

Il est doté d’une « architecture thermique innovante » avec un système de ventilateurs à double face, selon Apple. Le boîtier du Mac Studio comporte plus de 4 000 ouvertures à l’arrière et au fond, ce qui, selon Apple, permet de diriger l’air vers les composants internes pour les refroidir.

Seul l’argent est proposé pour le Mac Studio. Apple a également annoncé des variantes argentées et noires actualisées de son Magic Keyboard avec Touch ID, de sa Magic Mouse et de son Magic Trackpad pour coïncider avec le dévoilement du Mac Studio. Ces produits sont destinés à être utilisés en conjonction avec le Mac Studio et le Studio Display, mais ils sont proposés séparément.

Mises à niveau de la construction à la commande

Modèle de base Mac Studio Options de mise à niveau

Processeur

M1 Max avec CPU 10 cœurs, GPU 32 cœurs et moteur neuronal 16 cœurs – +200

M1 Ultra avec processeur à 20 cœurs, processeur graphique à 48 cœurs et moteur neuronal à 32 cœurs – +1 400 $.

M1 Ultra avec processeur à 20 cœurs, processeur graphique à 64 cœurs et moteur neuronal à 32 cœurs – + 2 400 $.

Mémoire

64GB de mémoire unifiée – +$400

SSD

DISQUE DUR DE 1 TO – +200 $.

DISQUE DUR DE 2 TO – +600 $.

DISQUE DUR DE 4 TO – 1 200 $ DE PLUS

DISQUE DUR DE 8 TO – 2 400 $ DE PLUS

Options de mise à niveau du Mac Studio haut de gamme

Processeur

M1 Ultra avec processeur à 20 cœurs, GPU à 64 cœurs et moteur neuronal à 32 cœurs – 1 000 $ de plus

Mémoire

Mémoire unifiée de 128 Go – +800 $.

SSD

2 TO DE DISQUES DURS – +400

DISQUE DUR DE 4 TO – 1 000 $ DE PLUS

8TB SSD – +$2,200

Ports Mac Studio

Au milieu de la transition continue d’Apple d’Intel à Apple Silicon, le Mac Studio est un ajout extrêmement intriguant au portefeuille de Mac. En effet, il s’agit d’un système qu’Apple n’aurait pas été en mesure de livrer avec des processeurs Intel en raison de problèmes de chaleur.

L’ordinateur occupe également une position inhabituelle au sein de la gamme Mac actuelle d’Apple, puisqu’il constitue une alternative haut de gamme au Mac mini, ainsi qu’un Mac Pro plus petit, équipé d’un processeur Apple Silicon.

Un autre détail notable est que la gamme d’Apple ne comporte pas (actuellement ?) d’option 27 pouces. Cela implique que si vous voulez un ordinateur de bureau Apple Silicon plus puissant qu’un M1, le nouveau Mac Studio combiné au nouveau Studio Display est votre meilleure option.

Que pensez-vous du Mac Studio et de sa place dans la gamme d’Apple ? Avez-vous l’intention de le rejoindre en tant qu’utilisateur ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires !