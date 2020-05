Microsoft confirme la nouvelle mise à jour de Windows 10

Alors que Microsoft a promis d’apporter de grands changements à Windows 10, les problèmes liés au système d’exploitation continuent de s’accumuler. Et maintenant, Microsoft a confirmé une nouvelle mise à jour, déjà très perturbée.

Le problème, une fois de plus, est le KB4556799, une récente mise à jour de Windows 10 diffusée sur des millions de PC, qui a déjà causé de nombreux problèmes, notamment des plantages de l’écran bleu de la mort (BSOD), la suppression de données utilisateur, des problèmes de performances, des casses audio et plus encore. Microsoft enquête sur ces problèmes, mais la société a maintenant confirmé sur la page officielle de mise à jour du KB4556799 qu’elle peut également interrompre les connexions Internet.

Microsoft avertit que la mise à jour affecte les ordinateurs Windows 10 équipés de modems 4G LTE et qu’après l’avoir installée, « il se peut que l’accès à Internet ne soit pas possible ». Pour aggraver ce problème, Microsoft indique que les utilisateurs concernés ne seront probablement pas en mesure d’en identifier la cause car « l’indicateur d’état de connexion au réseau (NCSI) dans la zone de notification pourrait encore indiquer que vous êtes connecté à l’internet ».

La 5G intégrée n’ayant pas encore décollé, les modems LTE 4G sont la forme dominante de modem dans les PC depuis des années et sont très populaires. Ils peuvent être achetés soit intégrés à un ordinateur, soit sous forme d’extension PCI ou USB et sont vendus par tous les grands opérateurs. Microsoft déclare qu’elle « travaille sur une résolution et fournira une mise à jour dans une prochaine version », mais aucun délai n’a été fixé pour une correction.

Si vous n’utilisez pas un modem 4G LTE, vous devez quand même éviter le KB4556799. La mise à jour a déjà été décrite comme un « démantèlement de PC » et, en plus de tous les problèmes énumérés ci-dessus, vous pouvez également ajouter des rapports sur les performances de jeu affectées (déjà vu) et la navigation sur le web interrompue (idem).

Par conséquent, si votre PC se comporte bizarrement, je vous conseille vivement de rechercher le KB4556799 et d’essayer de le supprimer en suivant ces étapes :

Dans Windows Desktop Search, tapez « update history » puis cliquez sur « View your Update history ».

Sélectionnez « Désinstaller les mises à jour ».

Dans la fenêtre de dialogue Mises à jour installées, trouvez et sélectionnez KB4556799, cliquez sur le bouton Désinstaller

Redémarrer

Malheureusement, cela n’a pas fonctionné pour tous les utilisateurs car la mise à jour peut également casser les menus de paramètres. Mais, si cela fonctionne, je vous suggère aussi fortement d’installer le dépanneur Windows Update et de bloquer de manière proactive le KB4556799 pour l’empêcher de revenir.

Il faut reconnaître que Microsoft a récemment éteint de nombreux incendies et a promis de recentrer son système d’exploitation Windows 10X de nouvelle génération pour les ordinateurs portables et les PC, mais pour de nombreux utilisateurs qui en ont (et c’est compréhensible) assez des problèmes actuels de Windows 10, je pense que c’est suffisant.