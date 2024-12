Mission solaire : la sonde Parker s’approche à 6,2 millions de km du Soleil

La sonde Parker de la Nasa s’approche à 6,2 millions de km du Soleil. Une avancée scientifique inédite pour comprendre les tempêtes solaires.

Lancée en août 2018, la sonde Parker de la Nasa s’apprête à réaliser une prouesse inédite dans l’exploration spatiale. Mardi 24 décembre, l’engin passera à seulement 6,2 millions de kilomètres de la surface du Soleil, un record absolu. Cette mission ambitieuse a pour objectif de percer les mystères de notre étoile, notamment en élucidant les mécanismes des tempêtes solaires, qui menacent les systèmes de communication terrestre.

« C’est un exemple des missions audacieuses de la Nasa, réalisant ce qu’aucun autre projet n’avait accompli pour répondre à des questions de longue date sur notre univers », a déclaré Arik Posner, scientifique du programme Parker Solar Probe. Alors que la sonde s’apprête à accomplir cet exploit, les scientifiques attendent avec impatience les premières données qui seront transmises dans les semaines à venir.

Dévoiler les secrets de l’atmosphère solaire

Une étude de la couronne solaire

La sonde Parker est la première mission à explorer directement l’atmosphère du Soleil, appelée couronne. Cette couche externe, énigmatiquement 200 fois plus chaude que la surface de l’astre, constitue l’un des principaux objets d’étude de la mission. Lors de cette approche historique, l’appareil atteindra une vitesse fulgurante d’environ 690 000 km/h, un record permettant de mettre en perspective l’ampleur des prouesses technologiques accomplies. Protégée par un bouclier thermique révolutionnaire, la sonde résistera à des températures extrêmes allant de 870 à 930 °C, tout en maintenant ses instruments internes à une température stable d’environ 29 °C.

Une transmission sous haute tension

« Nous sommes impatients de découvrir les informations que Parker nous apportera », a souligné également Thomas Zurbuchen, ancien responsable des missions scientifiques de la Nasa, qui estime que « ces données pourraient transformer notre compréhension des dynamiques solaires »., a ajouté Posner. Cependant, au cours de cette traversée, le contact direct avec l’engin sera temporairement perdu. Les ingénieurs prévoient de rétablir la connexion dès vendredi, avec la réception d’un signal confirmant le bon état de la sonde et ses premières analyses.

Une mission de sept ans au service de la science

Repousser les limites de l’exploration spatiale

Conçue pour une durée de sept ans, la mission Parker Solar Probe redéfinit les limites de la recherche spatiale, notamment grâce à sa capacité à survivre et fonctionner dans des conditions de chaleur et de rayonnement extrêmes, offrant ainsi des perspectives inédites sur les phénomènes solaires. Son design novateur et son itinéraire audacieux illustrent la détermination humaine à explorer les régions les plus hostiles de l’espace. En s’approchant plus près du Soleil que n’importe quel autre engin, Parker vise à répondre à des questions cruciales sur les dynamiques solaires, notamment l’origine et le comportement des tempêtes solaires, qui constituent un risque pour les infrastructures terrestres.

Une avancée majeure pour la science solaire

En poussant les frontières de la science, cette mission incarne l’ingéniosité de l’exploration spatiale et ouvre la voie à de futures découvertes sur les mystères de notre étoile.

Faits marquants de la mission Parker Solar Probe