Qui est Mostafa El-Abbadi ? Google Doodle célèbre l’historien égyptien

Google rend hommage à Mostafa El-Abbadi en créant un Google Doodle à l’occasion du 94e anniversaire de l’historien égyptien.

Le professeur et historien est à l’origine de l’ouverture de l’incarnation contemporaine du bâtiment et faisait autorité en matière de bibliothèque historique d’Alexandrie en Égypte.

Dans le Doodle d’aujourd’hui, un dessin de l’ancien professeur lisant un livre est affiché à côté de l’image d’une ancienne bibliothèque.

Mais qui était cet historien égyptien et pourquoi se souvient-on de lui aujourd’hui ?

Mostafa El-Abbadi, qui est-il ?

M. El-Abbadi est né au Caire, en Égypte, le 10 octobre 1928. Il s’intéresse très tôt au monde universitaire grâce à l’influence de son père, qui a fondé le Collège des lettres et des arts de l’Université d’Alexandrie.

Il a reçu une bourse du gouvernement égyptien pour étudier l’histoire à l’université de Cambridge après avoir obtenu son diplôme de l’université d’Alexandrie à l’âge de 22 ans.

Avant de revenir à l’université d’Alexandrie en tant que professeur d’études gréco-romaines, El-Abbadi a obtenu un doctorat en histoire ancienne.

Il s’est fait connaître en tant qu’expert de la bibliothèque d’Alexandrie, la première bibliothèque mondiale établie dans l’Égypte ancienne, qui abrite environ 500 000 livres provenant de nombreuses nations.

Ses travaux scientifiques sur la bibliothèque comprennent l’étude Life and Fate of the Ancient Library of Alexandria (1990) et une entrée dans l’Encyclopedia Britannica.

Après 15 ans de construction, la Bibliotheca Alexandrina a ouvert ses portes en 2002. L’historien a ensuite persuadé le gouvernement égyptien et l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) de créer une reconstitution moderne de l’ancienne bibliothèque.

La bibliothèque compte sept niveaux avec plus de huit millions de livres, quatre musées et un planétarium.

Le professeur a déclaré en 2004 que « l’expérience antique a bouclé la boucle avec la fondation de la Bibliotheca Alexandrina moderne. »

El-Abbadi a également été à la tête de la Société archéologique d’Alexandrie et a reçu l’Ordre du Nil, la plus haute distinction égyptienne.

Azza Kararah, professeur de littérature anglaise à l’Université d’Alexandrie qui a obtenu son doctorat à Cambridge en 1955, était l’épouse de l’historien.

Après le décès de sa femme en 2015, il est décédé à l’âge de 88 ans en 2017.

Ils laissent derrière eux deux enfants : un fils, Amr El-Abaddi, professeur à l’université de Californie, et une fille, le Dr Mohga El-Abbadi.