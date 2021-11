La NASA recherche des candidats pour deux mois au lit pour 11 000 euros

Un emploi est proposé à un salaire de 11 000 euros pour 59 jours au lit afin de mener des recherches sur l’apesanteur dans l’espace.

La NASA cherche quelqu’un pour travailler pour eux pendant deux mois en échange de 11 000 euros.

La NASA et le Centre aérospatial allemand ont lancé un appel à volontaires pour passer deux mois au lit. Le poste sera rémunéré 11 000 euros ou 12 500 dollars.

Exigences pour les volontaires

Il s’agit d’un projet de recherche scientifique de la NASA en collaboration avec l’Agence spatiale européenne. L’appel s’adresse aux femmes et aux hommes âgés de 14 à 55 ans et en bonne santé.

Entre autres exigences, les volontaires doivent mesurer entre 1,53 et 1,90 mètre et avoir un indice de masse corporelle compris entre 19 et 30 kilogrammes par mètre carré. En outre, les volontaires doivent être non-fumeurs.

Tester l’effet de l’apesanteur

L’étude consiste à tester un lit à gravité artificielle pendant 59 jours afin de déterminer les effets secondaires qu’une expédition spatiale peut avoir sur le corps après avoir été exposé à l’apesanteur pendant un certain temps.

« Pour générer des conditions similaires à celles de l’espace, les sujets de test seront allongés sur un lit incliné de six degrés vers leur tête », a déclaré l’agence dans un communiqué.

Modifications du corps humain

Les experts mettent également en garde contre le fait qu’un long séjour dans l’espace peut altérer le corps humain et que le stress physique peut provoquer des ruptures musculaires et osseuses. De plus, un autre risque de l’apesanteur est que les fluides corporels sont déplacés vers la tête, ce qui peut affecter les yeux.

C’est pourquoi les résultats de l’étude « aideront les scientifiques à élaborer des contre-mesures ou des mesures préventives plus efficaces pour assurer le bien-être des astronautes ».

En quoi consiste l’étude ?

Sur les 59 jours totaux de la recherche, 15 jours sont consacrés à l’acclimatation, 30 jours à l’alitement et 14 jours à la récupération et à la réhabilitation. Pendant les 30 jours que les volontaires passent au lit, les tâches quotidiennes seront effectuées depuis le lit en position horizontale.

Pendant les 59 jours, les personnes ne pourront pas avoir de contact physique avec leurs amis, leurs partenaires ou les membres de leur famille. En outre, ils subiront des examens de suivi trois mois après la fin de l’étude et également après un an et demi.

Les personnes intéressées à participer à l’étude doivent s’inscrire en ligne en remplissant un questionnaire général via le Centre aérospatial allemand. La prochaine sélection de candidats aura lieu entre janvier et mars 2022.