La NASA sait maintenant ce qu’il est advenu des roches martiennes que Persévérance était censé avoir recueillies

Le rover Persévérance semble avoir rencontré son premier échec majeur sur Mars. La semaine dernière, la tentative de prélèvement d’échantillons de roche martienne s’est soldée par une quantité… rien.

Il y a un peu plus d’un jour, les membres de l’équipe de la mission de la NASA ont indiqué que les systèmes du rover fonctionnaient parfaitement, mais que le problème résidait dans la composition de la surface martienne.

A gauche : le trou photographié par les caméras de navigation de Persévérance. A droite : le trou de la caméra spéciale WATSON du rover.

L’agence spatiale pensait que la mission avait été un succès, mais elle a découvert que le tube d’échantillonnage était vide.

Louise Jandura, ingénieur en chef de l’échantillonnage et du stockage au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, a expliqué le problème dans un post. » L’image de mesure du volume a indiqué que le tube d’échantillon était vide. Il a fallu plusieurs minutes pour que cette réalité se concrétise, mais l’équipe s’est rapidement mise à enquêter », a-t-il écrit.

L’équipe a passé deux jours à analyser les informations provenant du rover, notamment les données de télémétrie de la foreuse du rover, qui est spécialement conçue pour extraire des échantillons de roche martienne qui seront ensuite renvoyés sur Terre dans les années 2030.

Ils ont également examiné des images du site d’extraction des échantillons, du tube dans lequel ils se trouvaient, et même de la trajectoire suivie par le rover depuis l’extraction, dans un cas classique de « où ai-je vu cela pour la dernière fois ». Le plus important est peut-être que l’équipe a calculé la profondeur du trou à l’aide des images prises par la caméra WATSON du rover, ce qui indique qu’il y avait plus de roche dans le trou que ce à quoi on aurait pu s’attendre si l’extraction avait réussi.

Le tube d’échantillon qui devait contenir les roches était complètement vide.

Leur principale découverte est que ce qui était censé être un échantillon de roche martienne était en fait un tas de poussière pulvérisée qui s’était effondrée sur le trou et la zone environnante. Il n’y a pas assez d’échantillons de roche dans le tube à échantillons, alors qu’il y en a trop dispersés sur le sol martien.

Jandura a écrit que l’équipe pense que les propriétés matérielles de la roche ont rendu son extraction difficile (voire impossible), et l’équipe pense que toute la bande de roche sera similaire. « Le matériel a fonctionné comme prévu, mais la roche n’a pas voulu coopérer cette fois-ci », a déclaré M. Jandura.

Cet échec ressemble légèrement à celui que la NASA a connu avec la sonde Mars InSight, qui a rencontré une couche dure de sédiments compacts qu’il était presque impossible de pénétrer. L’agence spatiale a décidé d’abandonner le projet en janvier après près de deux ans de tentatives.

Cependant, tout espoir n’est pas perdu avec Persévérance. Le rover se dirige maintenant vers le prochain lieu d’échantillonnage prévu, qui sera également le point le plus éloigné jusqu’à présent dans sa campagne scientifique, l’extrémité sud de la Setah.

Le Séítah est une série de dunes accidentées récemment survolées par l’hélicoptère Ingenuity. M. Jandura a déclaré que, d’après les images de la région, l’équipe s’attend à trouver des roches sédimentaires martiennes similaires aux roches avec lesquelles les ingénieurs ont testé l’équipement Persévérance. La prochaine tentative d’échantillonnage aura probablement lieu au début du mois de septembre.