Nouvel An 2022 : le Google Doodle célèbre le Jour de l’An

Google vous souhaite une bonne année lorsque vous cliquez sur le doodle du Nouvel An. Le Google Doodle d’aujourd’hui célèbre le jour de l’an. La lettre « G » est habillée d’un chapeau de fête et un gros sucre d’orge a été ouvert pour révéler l’année 2022 et le logo Google.

Google Doodle célèbre le Nouvel An avec des bonbons et des confettis géants

L’année 2022 a officiellement commencé et, le premier jour de la nouvelle année, le Google Doodle a souhaité la bienvenue à tous les habitants du monde. Google Doodle a produit un graphique animé hilarant pour honorer le début de la nouvelle année dans le monde entier, et il est devenu viral. Lorsque vous passez le curseur de votre souris sur l’image, le message « Google vous souhaite une bonne année 2022 ! » apparaît.

Le Google Doodle d’aujourd’hui représente le logo avec un joli chapeau de fête sur la lettre « G », avec au milieu un bonbon géant qui a été éclaté pour révéler l’année 2022 qui brille brillamment en arrière-plan.

Toute l’équipe de linformatique.org vous souhaite un merveilleux Noël et un réveillon inoubliable en famille et entre amis. Tous nos vœux pour l’année 2022, un joyeux Noël et une nouvelle année prospère !