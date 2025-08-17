Classement 2025 fiable des pays qui utilisent le plus ChatGPT

L’usage de ChatGPT se concentre sur quelques marchés moteurs, tandis que de nouvelles régions accélèrent nettement. Les classements diffèrent selon les méthodes, mais des tendances robustes émergent quand on recoupe trafic, enquêtes et signaux de marché.

L’essentiel

Le classement dépend fortement de la période et de la méthode.

États-Unis et Inde dominent, suivis par Brésil, Japon, Allemagne.

La région Amérique latine progresse rapidement, portée par le Brésil.

Le volume mondial dépasse 2,5 milliards par jour, selon The Verge.

Les mesures de trafic ne captent pas l’usage via API et intégrations.

L’adoption mondiale s’explique par un faisceau de facteurs qui se renforcent, population connectée, écosystèmes technologiques matures et usages professionnels désormais quotidiens. Les marchés anglophones gardent une longueur d’avance, mais la dynamique s’étend à des pays où la formation numérique et l’accès mobile se diffusent vite. Cette photographie 2025 vise à éclairer la hiérarchie réelle, tout en précisant les limites des données.

Pourquoi ces pays dominent

Les leaders combinent démographie, haut débit et maturité numérique, ce qui produit un effet cumulatif sur l’usage quotidien. Pour situer l’ampleur, on observe un volume supérieur à 2,5 milliards de requêtes par jour, un repère d’échelle confirmé par un article de The Verge qui s’appuie sur des données partagées à Axios, un ordre de grandeur utile pour comprendre l’avance des marchés majeurs dans la durée.

Comparer les pays suppose de comprendre ce que mesurent les outils, en pratique des visites vers chatgpt.com et l’app, avec des biais possibles liés aux VPN, aux usages en entreprise et aux intégrations tierces. Pour limiter ces effets, plusieurs travaux agrègent des sources et pondèrent leur crédibilité, une approche décrite dans une synthèse de First Page Sage qui combine quatorze jeux de données, ce qui offre une tendance lissée plutôt qu’un instantané fragile.

Méthodologie et limites

Le trafic web ne reflète ni l’usage via API ni les applications qui encapsulent l’agent. Les classements doivent donc être lus comme des ordres de grandeur, à rapprocher d’indicateurs complémentaires comme la rétention hebdomadaire, l’intensité horaire et la part des usages métiers. Les écarts entre sources tiennent autant aux périodes observées qu’aux périmètres considérés.

Focus Amérique latine

La région affiche une montée en puissance continue, emmenée par le Brésil et le Mexique. Les médias locaux relaient des hausses soutenues de fréquentation et d’adoption au travail comme au quotidien, une tendance visible dans un panorama d’Infobae qui place clairement la région dans le peloton de tête en progression.

Top 5 mondial en 2025

Les estimations de parts de visiteurs par pays montrent un peloton stable, États-Unis et Inde en tête, suivis par le Brésil, le Japon et l’Allemagne. Sur la fenêtre de juillet 2025, les données de Similarweb pour chatgpt.com indiquent environ 17 % pour les États-Unis, un peu plus de 8 % pour l’Inde, puis 3 à 6 % pour le Brésil, le Japon et l’Allemagne, des niveaux cohérents avec l’historique des derniers mois.

Ce que cela change pour les acteurs

Pour les éditeurs et créateurs, ces cartes d’usage guident la priorisation linguistique et l’implantation de communautés locales. Côté produit et data, l’arbitrage entre web, mobile et API gagne à tenir compte des réalités pays, pouvoir d’achat, bande passante et cadre réglementaire. Pour les décideurs publics, l’enjeu porte sur la formation continue et l’équipement des organisations afin que les gains de productivité liés aux assistants ne se concentrent pas uniquement dans quelques pôles.