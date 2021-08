Une image de ce à quoi ressemblera le prochain modèle d’iPhone, l’iPhone 13 a été divulguée. Quel est le changement le plus important.

La première vraie photo de l’iPhone 13 a été divulguée : quelles sont les nouveautés et pourquoi il va avoir un prix record.

Les nouvelles et les détails concernant la nouvelle itération de l’iPhone, le smartphone d’Apple, arrivent à grands pas.

Les premières photos réelles du produit commencent à être connues et l’une des plus frappantes est celle du nouvel appareil photo, qui sera doté d’une nouvelle version du processeur Ax d’Apple, qui sera dans ce cas le A15 et offrira une vitesse encore plus rapide. Et la grande surprise du nouvel iPhone 13 sera la vidéo. Apple inclura la possibilité d’enregistrer des scènes en mode portrait.

Apple présentera un système de filtres nettement amélioré pour les images fixes. Au lieu d’appliquer le filtre à l’ensemble de l’image, les nouveaux filtres de l’iPhone 13 pourront cibler des objets et des sujets spécifiques dans la photo.

Si Apple s’en tient à son calendrier annuel, elle annoncera la nouvelle version de l’iPhone en septembre prochain.

La société devrait dévoiler quatre modèles d’iPhone différents. Ils seront des évolutions directes des quatre modèles d’iPhone 12 qu’Apple a mis en vente en 2020 : l’iPhone 12 mini, avec un écran de 5,4 pouces, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro, avec un écran de 6 pouces, et l’iPhone 12 Pro Max, avec un écran de 6,7 pouces.

Comme les modèles de 2020, les iPhone de 2021 disposeront d’une zone de recharge magnétique à l’arrière, appelée MagSafe, qui pourrait gagner de nouveaux accessoires cette année. Plusieurs analystes notent également qu’Apple a ajusté la force des aimants afin qu’ils adhèrent plus fermement aux supports et accessoires.

Il y a également des spéculations selon lesquelles Apple introduira le WiFi de nouvelle génération, un modem 5G mis à jour, des batteries nettement plus grandes et une recharge légèrement plus rapide. D’autre part, il a été confirmé qu’Apple a abandonné le projet de ramener Touch ID pour les iPhones de cette année.