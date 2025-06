Photoshop arrive sur Android : ce que permet vraiment la version mobile gratuite

L’arrivée de Photoshop sur Android, en version bêta gratuite, réveille l’enthousiasme des créateurs mobiles. Mais que vaut réellement cette nouvelle mouture sur smartphone, et qu’impose-t-elle aux utilisateurs ?

Quand on parle de création visuelle, le nom de Photoshop reste une référence quasi universelle. Depuis des décennies, son logiciel de bureau façonne l’univers de la retouche photo professionnelle. Pourtant, son absence sur Android en version complète restait un angle mort que beaucoup jugeaient incompréhensible. Cette anomalie semble désormais en voie de résolution. Adobe vient d’annoncer, discrètement mais fermement, une version mobile de Photoshop pour Android, accessible gratuitement en version bêta. Et ce n’est pas une version au rabais. Du moins, en apparence.

Dès l’installation, l’application donne le ton. Les outils classiques sont là : gestion des calques, masque de fusion, tampon de duplication, recadrage, transformations, ainsi qu’une palette d’outils basés sur l’intelligence artificielle. Sélection d’objets ou de sujets, suppression d’éléments indésirables, insertion d’objets via instructions textuelles… autant de fonctions qui rapprochent étonnamment cette version mobile de l’expérience desktop. Du moins sur le papier.

Car la réalité des usages est plus nuancée. Certaines fonctionnalités phares, comme les filtres ou le recadrage libre en pixels, brillent par leur absence. Les utilisateurs doivent se contenter de rapports d’image prédéfinis, sans liberté exacte sur la résolution ou le format. De même, le fameux “remplissage génératif” n’a pas encore fait le saut vers la version Android. Autre frein, plus sournois : l’obligation de se connecter avec un compte Adobe, même pour accéder à la version gratuite. Une stratégie assumée, qui prépare sans ambages le terrain à la future monétisation du service.

C’est ici que le bât blesse. Car si l’application est bien gratuite en phase bêta, Adobe n’a pas encore dévoilé la tarification définitive. L’exemple de Lightroom mobile laisse présager un modèle hybride : fonctions basiques en libre accès, mais outils avancés (notamment ceux dopés à l’IA) réservés aux abonnés Creative Cloud. À 20 dollars par mois, l’accès à Photoshop mobile pourrait donc très vite redevenir un luxe. Surtout si la promesse de l’“outil professionnel accessible à tous” ne s’incarne que dans une coquille séduisante mais bridée.

D’un point de vue technique, Adobe ne prend pas non plus tous les risques. La version Android requiert au minimum 6 Go de RAM (8 Go recommandés) et Android 11. L’application pèse environ 600 Mo, ce qui réserve son usage aux appareils récents et bien dotés. Autant dire que l’accès grand public reste relatif. On est loin d’un outil léger et universel pour retouche rapide sur mobile.

Cela étant dit, il serait injuste de réduire ce lancement à une simple opération marketing. Après deux tentatives manquées (Photoshop Touch et Photoshop Express), Adobe semble avoir retenu la leçon. L’ergonomie est bien pensée, la logique de travail familière, et l’intégration d’un module de tutoriels rend l’application accessible même aux néophytes. On sent une vraie volonté d’installer Photoshop dans l’écosystème mobile avec cohérence. Reste à voir si cette ambition se confirmera sur la durée.

Le timing n’est pas anodin. L’essor des outils créatifs en ligne, de Canva à Fotor en passant par Pixlr, a banalisé la création graphique mobile. Adobe revient sur le ring avec des armes solides, mais affronte des concurrents plus agiles, souvent moins gourmands en ressources… et surtout réellement gratuits. Sa capacité à convaincre dépendra moins de la marque que de l’usage réel. Les créateurs mobiles n’attendent plus un logo, mais une liberté.