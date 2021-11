Terrible : les pires mots de passe de 2021 !

Le service de gestion des mots de passe NordPass vient de publier une compilation des 200 mots de passe les plus utilisés, fruit d’une étude récemment menée.

Horrible : les pires mots de passe de 2021 !

La compilation de 200 mots de passe comprend également le nombre de fois où le mot de passe est apparu au cours de l’étude et le temps qu’il faudrait pour le craquer.

La liste des mots de passe a été compilée conjointement par des chercheurs de NordPass et des chercheurs indépendants spécialisés dans la recherche d’incidents de cybersécurité. Au total, ils ont évalué une base de données de 4 To avec du contenu provenant de 50 pays.

L’étude a porté sur le traitement de centaines de millions de mots de passe, et si vous pensez actuellement que le mot de passe le plus répété est « 123456 », vous ne vous trompez pas. Ce mot de passe, qui apparaît toujours en tête des études similaires, a été détecté plus de 103 millions de fois.

Après « 123456 », suivi de « 123456789 », « 12345 », « qwerty » et « password ». Sur les 53 premiers mots de passe les plus courants de la liste, un seul prend plus d’une seconde pour être craqué, et c’est « aa12345678 ». Les 52 restants peuvent être craqués en moins d’une seconde.

Quant aux 200 mots de passe les plus longs, il s’agit, selon l’étude, de « 1g2w3e4r », « gwerty123 », « myspace1 » et « michelle », qui ont tous nécessité 3 heures de travail.

En regardant les premiers mots de passe de la compilation, il ne doit plus y en avoir beaucoup qui se demandent comment tant d’incidents de sécurité se produisent. Malgré la publication d’un grand nombre de ces études, il y a encore des millions de personnes qui s’en moquent ou qui ignorent à quel point il est dangereux de ne pas avoir un mot de passe modérément sécurisé, et le pire, c’est que cela se produit également dans les grandes entreprises.

La compilation complète, au niveau mondial et pays par pays, se trouve sur la même page de l’étude, sous la rubrique « Les 200 mots de passe les plus courants« .