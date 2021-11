Les utilisateurs d’Apple signalent des problèmes dans la nouvelle mise à jour de Mac

Certains de ceux qui ont effectué la mise à niveau disent que le nouveau matériel de macOS Monterey a rendu leurs ordinateurs inutilisables dès le début du processus.

À la suite de la dernière mise à jour macOS Monterey d’Apple, des utilisateurs ont signalé des dysfonctionnements et des incohérences qui, dans certains cas, ont rendu les ordinateurs inutilisables, les écrans devenant noirs.

Selon Forbes, les problèmes sont apparus autour de l’interface utilisateur (IU), notamment un comportement irrégulier avec l’encoche, et des défaillances dans la prise en charge des écrans Pro Motion 120 Hz d’Apple.

Tous les problèmes seraient liés à macOS Monterey, qui fait partie du nouveau matériel de l’entreprise. Cependant, certains des anciens modèles de Mac et MacBook qui peuvent effectuer la mise à niveau ont eu du mal.

L’expert en médias, Ewan Spence, recommande donc la prudence car la mise à niveau du système a déjà laissé d’innombrables MacBook, Mac Mini et iMac morts dès le début du processus.

De tels problèmes ont été signalés par des utilisateurs sur plusieurs forums de maintenance d’Apple, qui affirment qu’avant la mise à jour, leur appareil fonctionnait correctement. Ils décrivent les erreurs comme suit :

« J’ai un MacBook pro 2019 et après la mise à jour de Monterey, l’ordinateur ne voulait plus se rallumer. J’ai vérifié les soupçons habituels (pram -Parameter Random Access Memory, utilisé pour réinitialiser l’appareil-, appuyer sur command-option-r, etc.) mais rien ne s’est produit.

L’ordinateur est bien chargé, mais rien, il ne carillonne pas, le disque dur ne fait aucun bruit, c’est juste un ordinateur mort après la mise à jour de Monterey », a déclaré un utilisateur.

« Je mettais à niveau mon MacBook Pro 2018, tout allait bien jusqu’à ce que l’écran devienne soudainement noir et ne se rallume plus. J’ai vérifié le câble, la brique, tout. J’ai appuyé sur le bouton d’alimentation pendant 10 secondes et rien ne s’est produit. Mon MacBook ne montre plus aucun signe de vie », a déclaré un autre utilisateur.

« Après avoir téléchargé la mise à jour, j’ai commencé à l’installer, mais lorsque j’ai redémarré, il ne s’est pas rallumé, il est resté éteint. Juste un écran noir. L’ordinateur chauffe lorsque je le mets en charge et c’est tout, plus aucun signe de vie. J’ai essayé d’appuyer sur le bouton d’alimentation, sur shift, sur control, sur la touche option pendant 15 secondes et rien », a révélé une autre victime.

Les défauts semblent être répandus dans les anciens modèles de portables MacBook Pro, Mac Mini et iMac, disent-ils.

Un des nombreux utilisateurs se plaignant de la mise à jour de maCOS Monterey (Photo : Capture d’écran)

L’un des signes communs est que toutes ces machines fonctionnent avec l’architecture d’Intel, plutôt qu’avec le propre chipset d’Apple, qui a été introduit à la fin de l’année dernière dans une partie du portefeuille de produits.

Certaines des recommandations sur certains forums non officiels d’Apple, ainsi que sur Reddit, consistent à relancer les ordinateurs à l’aide de la procédure Apple Configurator 2 qui semble avoir un certain succès parmi les personnes concernées, mais il n’est pas garanti que cela fonctionne.

Cependant, il faut noter que pour effectuer cette procédure, il est nécessaire d’avoir un Mac secondaire pour faire le travail et de pouvoir effacer les informations sur le disque primaire et restaurer le firmware.

Des sites tels que DigitalTrends soulignent qu’en raison de la fréquence du problème causé par macOS Monterey, il est logique qu’Apple publie une solution concrète, peut-être plus simple que l’utilisation d’un deuxième Mac pour restaurer le premier, par exemple en amenant l’équipement au support technique et en remplaçant gratuitement les pièces qui auraient été définitivement endommagées après la mise à jour.