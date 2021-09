Razer dévoile le Huntsman V2, le clavier pour gamers le plus rapide au monde

Sans crainte d’être contredit, Razer le qualifie de clavier le plus rapide du monde. Le Huntsman V2, la toute dernière création de Razer, sera bientôt disponible en Amérique latine.

Razer Huntsman V2 Les améliorations apportées au Razer Huntsman V2 en font le clavier de jeu le plus rapide au monde. (Razer)

Le nouveau clavier de Razer serait le numéro un en termes de vitesse, de performance, de sensation et d’acoustique.

La société leader dans le domaine du jeu a annoncé le jeudi 16 septembre le Razer Huntsman V2, avec un ensemble de mises à jour et d’améliorations apportées aux claviers optiques de jeu les plus rapides et les plus avancés.

Les nouvelles caractéristiques comprennent les commutateurs optiques de deuxième génération de Razer, la technologie Razer 8K HyperPolling et les touches PBT à double injection, ainsi qu’une acoustique améliorée, créée en réponse aux commentaires des joueurs et de la communauté, a déclaré Razer dans un communiqué de presse, garantissant que les acheteurs profiteront des éléments fondamentaux d’un excellent clavier de jeu : performance, sensation et acoustique.

Depuis son lancement en 2018, la famille de claviers Huntsman a gagné en popularité pour devenir le clavier gaming le plus vendu aux États-Unis.

« Les améliorations et les raffinements apportés à la nouvelle gamme Huntsman V2 offrent désormais aux joueurs un clavier hautes performances axé sur le jeu, encore plus fluide, plus rapide et plus silencieux « , a déclaré Chris Mitchell, directeur des ventes et du marketing de la division Périphériques de Razer.

Des touches moins bruyantes

Le Huntsman V2 est doté d’un amortisseur de bruit en silicone pour réduire le » clic » de la touche qui frappe le fond pendant l’utilisation, ce qui améliore considérablement l’expérience de frappe.

Les interrupteurs bénéficient également d’une lubrification plus généreuse pour un fonctionnement encore plus souple et une réduction supplémentaire du bruit.

Les commutateurs optiques linéaires de deuxième génération de Razer utilisent un faisceau lumineux infrarouge pour déclencher le signal du commutateur, ce qui élimine complètement le délai anti-rebond. En outre, les commutateurs optiques linéaires de deuxième génération peuvent tirer parti de la technologie HyperPolling de Razer, dépassant le taux d’interrogation de 1000 Hz des claviers standard et passant à un taux d’interrogation de 8000 Hz.

Ces deux technologies à haute vitesse et hautes performances combinées donnent au Huntsman V2 une latence quasi nulle pour le clavier de jeu le plus rapide et le plus réactif du monde.

Razer Huntsman V2 Avec ses améliorations, le Razer Huntsman V2 est désormais le clavier de jeu le plus rapide au monde. (Razer)

La satisfaction des joueurs et une meilleure expérience multimédia

Razer a déclaré que, en réponse aux commentaires de la communauté des joueurs et des athlètes de sports électroniques, le Huntsman V2 sera doté de touches PBT à double injection pour une meilleure durabilité et résistance à l’usure, avec une finition texturée pour une prise en main sûre du bout des doigts et une action de frappe positive.

En outre, le clavier est équipé d’un cadran numérique multifonction et de quatre touches multimédia personnalisables dédiées, pour une meilleure utilisation en dehors des jeux.

Le Huntsman V2 est doté de sept effets lumineux prédéfinis Razer Chroma, avec un choix de 16,8 millions de couleurs, pour une personnalisation complète.

Razer Huntsman V2 Le clavier comporte quatre touches multimédia. (Razer)

Deux versions : The Huntsman V2 et The Huntsman V2 Tenkeyless

Razer a également annoncé le clavier Huntsman V2 Tenkeyless, surnommé le petit frère plus fin et plus léger.

En ce qui concerne les différences physiques, le Huntsman V2 Tenkeyless se débarrasse du pavé numérique, de la molette et des touches multimédia au profit de la portabilité, mais conserve les nouvelles fonctionnalités et améliorations, notamment le nouveau Razer Linear Optical. Il est également doté d’un câble USB-C détachable pour faciliter le transport des joueurs en déplacement.

Tous deux disposent d’une durée de vie de 100 millions de frappes, d’une option de mode gaming, de commutateurs optiques, de la technologie Razer HyperPolling avec un véritable taux de sondage allant jusqu’à 8000 Hz, de touches PBT à double injection, d’un stockage hybride, d’un repose-poignet, entre autres caractéristiques.