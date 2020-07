La refonte de Gmail en fait une suite de productivité à guichet unique

Il semble que de grands changements s’annoncent pour Gmail. Tahin Rahman, un utilisateur de Twitter, a publié des diapositives (repérées pour la première fois par 9to5Google) détaillant une fusion entre Gmail, Google Docs, Google Chat et Google Meet qui devrait bientôt se concrétiser sur le web et le mobile.

La conférence « Cloud Next 2020 » de Google a débuté hier et se poursuivra pendant les trois prochaines semaines. Nous avons entendu des rumeurs dans le passé qui détaillent exactement ce sujet, donc les diapositives semblent avoir été divulguées tôt.

L’objectif de tout cela semble être de transformer Gmail en un site de productivité à guichet unique, où vous pouvez faire du chat de salon ou du chat individuel à la Slack, passer des appels vidéo, modifier des documents et envoyer des e-mails.

Le site de bureau obtient des contrôles supplémentaires dans l’en-tête supérieur et la barre latérale, tandis que le panneau principal – qui affiche normalement la boîte de réception ou un message – semble pouvoir être échangé contre d’autres contenus, comme un Google Doc.

Les appels vidéo de rencontre peuvent être affichés en plein écran ou flotter dans une fenêtre de type « image dans l’image ». N’oubliez pas que tout cela vient s’ajouter au panneau de droite introduit lors de la refonte de 2018, qui vous permet également d’ouvrir Google Agenda, Keep et Tasks dans Gmail.

Avec ce design, c’est comme si chaque application de productivité Google – Gmail, Chat, Meet, Calendar, Keep et Tasks – était regroupée sur une seule page, ce qui vous fait vous demander pourquoi elle s’appelle encore « Gmail ».

Depuis quelque temps, Gmail dispose d’une vue à deux panneaux côte à côte, montrant une boîte de réception de type Outlook à gauche et un message à droite.

Avec ce nouveau design, il semble que l’accent soit davantage mis sur la vue à deux panneaux. La page « Chats » utilise cette vue par défaut et vous pouvez afficher « Chat », « Fichiers » ou « Tâches » dans le panneau de gauche, avec un document ou autre chose dans le panneau de droite.

Google semble reprendre la présentation de Gmail et l’utiliser pour toutes sortes d’autres fonctionnalités.

L’application mobile Gmail est également en cours de remaniement, avec des onglets en bas de page pour « Courrier », « Chat », « Chambres » et « Rencontres », tous dans l’application Gmail unique.

Un avenir difficile

Comme Gmail est l’un des produits les plus populaires et les plus « collants » de Google (ce qui signifie que les gens y passent beaucoup de temps), il est souvent utilisé comme cheval de Troie pour les produits Google moins populaires.

Dans ce cas, en plus de tous les trucs de productivité, Gmail est utilisé pour booster Google Meet (le concurrent de la société Zoom) et Google Chat (le clone de Slack de la société, anciennement Hangouts Chat).

Ces deux applications sont victimes de la nécessité pour Google de démolir et de reconstruire constamment ses applications de messagerie, ce qui rend difficile la constitution d’une base d’utilisateurs.

Chat et Meet sont deux applications assez récentes et immatures, et elles n’étaient pas prêtes à temps pour répondre à l’engouement pour le chat vidéo au travail provoqué par COVID-19.

Auparavant, nous avons vu Gmail être infecté par Google+ et Google Buzz, à l’époque où Google utilisait Gmail pour chasser le dernier engouement d’Internet, les médias sociaux.

Les ajouts de productivité donnent à Gmail un aspect beaucoup plus compliqué, mais au moins ils s’adaptent à une sorte de flux de travail raisonnable.

Nous en apprendrons probablement plus à ce sujet lors du prochain Google Cloud Next, qui se déroulera pendant les trois prochaines semaines.

Le 21 juillet marque le début de la semaine « Productivité et collaboration« , ce qui semble être un bon moment pour annoncer officiellement ces changements. Une conférence intitulée « Communication in G Suite : l’avenir de Gmail, Chat, Meet, et plus » est à suivre.

Mise à jour : Google l’officialise

La fuite étant déjà connue, Google est allé de l’avant et l’a rendue officielle avec un article de blog intitulé « Introducing your new home for work in G Suite« .

L’article se lit comme suit : « G Suite rassemble désormais intelligemment les personnes, le contenu et les tâches dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de votre temps.

Nous intégrons des outils de base tels que la vidéo, le chat, le courrier électronique, les fichiers et les tâches, et nous les améliorons ensemble, afin que vous puissiez plus facilement garder le contrôle, où que vous soyez ».

Il y a aussi une vidéo :

Une partie du discours de vente semble être que, en combinant tous ces éléments en une seule application, il sera facile de faire savoir à tous les autres quand vous êtes occupé.

Par exemple, si vous avez un appel prévu dans Google Meet, votre profil de Chat peut montrer que vous êtes occupé dans un appel. Si vous voulez vous concentrer et désactiver les notifications pendant quelques heures, un seul contrôle peut couper les messages entrants de tous ces services.

Le plus important est que, pour l’instant, cette fonction n’est disponible que pour G Suite et non pour les versions grand public de Gmail.

Google a déclaré à The Verge que Gmail-integration-with-everything sera lancé cette semaine en tant qu' »avant-première d’accès » pour les clients de G Suite, avec un déploiement sur tous les comptes G Suite dans le courant de l’année.

En ce qui concerne les comptes consommateurs, Google a déclaré à The Verge qu’il « réfléchit activement à la manière et au moment d’apporter cette expérience aux consommateurs qui pourraient le souhaiter ».