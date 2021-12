Réveillon du Nouvel An 2021 : Google prépare la fin de l’année avec un doodle festif

À la veille du réveillon du Nouvel An 2021, Google a publié un doodle de célébration rempli de bonbons, de confettis et de lampes de poche, en prévision de l’année suivante, 2022. Le doodle est apparu sur la page d’accueil de Google dans de nombreux domaines jeudi, lorsque l’horloge a sonné 12 pour indiquer la fin de l’année.

Google prépare la fin de l’année avec un doodle festif le soir du réveillon du Nouvel An 2021

Le doodle des fêtes de fin d’année de Google met en scène un énorme bonbon étiqueté « 2021 » qui semble prêt à exploser le 31 décembre à minuit pour inaugurer la nouvelle année 2022. Les autres lettres du mot « Google » ont également été observées comme étant embellies de manière colorée par des lampes de poche dans le doodle. De plus, des confettis du Nouvel An viennent s’ajouter à l’esprit joyeux du doodle.

Cette fois, cependant, le Google Doodle a été peu décrit. Le moteur de recherche compte plutôt sur ses utilisateurs pour profiter du design simple et basique du doodle pour fêter la nouvelle année. « C’est tout pour 2021 – Joyeux réveillon ! » a déclaré Google dans sa collection de doodles annonçant le nouveau look.

La base de données montre que Google investissait auparavant dans des graphismes beaucoup plus créatifs et sophistiqués pour les doodles de la Saint-Sylvestre. Cependant, le design est assez simple cette fois-ci.

L’année 2021 a été marquée par la pandémie de coronavirus, qui a provoqué de nombreuses vagues d’infections, d’hospitalisations et des millions de décès dans le monde. Le coronavirus, découvert il y a deux ans et proclamé pandémie mondiale en mars 2020, a tué plus de 5,4 millions de personnes, déclenché des crises économiques et fait rebondir les civilisations.

L’année s’achève également sous l’ombre de la version Omicron du coronavirus, nouvellement découverte et hautement transmissible, qui a placé les scientifiques spécialisés dans les maladies infectieuses, les professionnels de la santé et les gouvernements internationaux en état d’alerte.

De la Grèce au Mexique, de Barcelone à Bali et dans une grande partie de l’Europe, les autorités ont annulé ou restreint les rassemblements publics, fermant ou imposant un couvre-feu aux boîtes de nuit.