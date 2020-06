Le rover Curiosity capture la première photographie de la Terre et de Vénus depuis Mars

Le rover Curiosity de la NASA sur Mars s’arrête occasionnellement pour regarder les étoiles. Récemment, il a pris une photo de la Terre et de Vénus dans le ciel nocturne de la planète rouge.

Le rover Curiosity de la NASA, qui est en mission scientifique vers Mars, a également le temps de se « reposer » et de prendre quelques photos de sa maison, la Terre. Aujourd’hui, la NASA a révélé un cliché pris par le robot autonome dans lequel nous pouvons voir notre planète et Vénus du point de vue de la planète rouge.

La curiosité a pointé son Mast Camera, ou Mastcam, vers le ciel environ 75 minutes après le coucher du soleil le 5 juin 2020, le 2784e jour martien, ou le soleil de la mission.

Un panorama crépusculaire de deux images révèle la Terre dans un cadre et Vénus dans l’autre. Les deux planètes apparaissent comme de simples points de lumière, en raison de la combinaison de la distance et de la poussière dans l’air ; normalement, elles seraient considérées comme des étoiles très brillantes.

L’observation des deux planètes n’était pas le seul objectif de cette séance d’observation du ciel : les membres de l’équipe de recherche voulaient également voir la luminosité du crépuscule martien. « À cette époque de l’année, sur Mars, il y a plus de poussière dans l’air qui reflète la lumière du soleil, ce qui la rend particulièrement lumineuse », a déclaré à Space.com Mark Lemmon, chercheur principal à l’Institut des sciences de l’espace du Colorado (États-Unis).

« Même les étoiles modérément brillantes n’étaient pas visibles lorsque cette image de Vénus a été prise », ajoute Lemmon. « La Terre a aussi des crépuscules lumineux après quelques grandes éruptions volcaniques. »

Voici comment Curiosity a photographié la Terre en 2014

Lorsque la Mastcam de Curiosity a pris des images de la Terre et de la Lune en 2014, la couleur et la luminosité du ciel étaient sensiblement différentes des images plus récentes en raison de toute la poussière de haute altitude présente dans l’air martien à cette époque.

Au bas des nouvelles images se trouve le sommet d’un rocher appelé Tower Butte dans l' »unité de support en argile », que Curiosity explore à la surface depuis plus d’un an. Depuis son atterrissage en 2012, le rover a capturé des couchers de soleil martiens bleus et des astéroïdes de passage, ainsi que les deux lunes de Mercure et de Mars, Phobos et Deimos, en transit à travers le Soleil.

La persévérance arrivera en 2021

Le prochain rover martien de la NASA, Persévérance, devrait se poser dans le cratère de Jezero, large de 45 kilomètres, le 18 février 2021. Sa mission consistera à collecter des échantillons martiens et à les envoyer sur Terre. Elle jettera les bases d’une future mission humaine vers Mars en testant différents instruments et systèmes.