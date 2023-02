La Russie lance une capsule de sauvetage non dévissée vers l’ISS suite à des fuites

La Russie a lancé une capsule de sauvetage vide vers la Station spatiale internationale (ISS) pour ramener trois astronautes dont la capsule de retour originale a été percée. Le vaisseau Soyouz MS-23 ne transporte que des fournitures et devrait s’amarrer à l’ISS dimanche.

Nouvelle capsule de sauvetage

La Russie a lancé le vaisseau Soyouz MS-23 depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan pour ramener les trois astronautes – l’astronaute américain Frank Rubio et les cosmonautes russes Dmitry Petelin et Sergei Prokopyev. La nouvelle capsule de sauvetage ne transporte que des fournitures et devrait s’amarrer à l’ISS dimanche.

Capsule de retour perforée

Les trois astronautes ont atteint l’ISS en septembre dernier, et leur mission était censée durer six mois. Toutefois, elle a été prolongée en raison de la perforation de la capsule de retour qui a commencé à laisser échapper du liquide de refroidissement en décembre. La cause de la fuite serait une micrométéorite qui a endommagé un radiateur externe.

Lancement retardé

L’Agence spatiale russe a retardé le lancement de la nouvelle capsule de sauvetage par crainte de défauts de fabrication. La capsule devait être lancée en mars avec à son bord deux cosmonautes et un astronaute pour remplacer Rubio, Petelin et Prokopyev.

Mission spatiale prolongée

Sans remplaçants, les trois astronautes passeront désormais près d’un an sur l’ISS. Ils ne reviendront sur Terre que lorsqu’une nouvelle capsule, avec les remplaçants de l’équipage, sera prête à être lancée en septembre.

Les missions spatiales ne sont pas sans risques, et la capsule de retour percée en est la preuve. Toutefois, avec le lancement de la nouvelle capsule de sauvetage, les astronautes bloqués peuvent se consoler en sachant qu’ils seront bientôt ramenés sur Terre.

Selon vous, quelles autres mesures les agences spatiales peuvent-elles mettre en place pour minimiser les risques associés aux missions spatiales ?