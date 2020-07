Samsung lancera cinq appareils le 5 août, confirme la direction

Samsung présentera cinq nouveaux appareils lors de son événement « Unpacked » le 5 août, a déclaré le directeur de la division mobile de Samsung dans un article de blog.

Tae-moon Roh, qui a pris en charge les opérations quotidiennes de la division mobile de Samsung en janvier, a qualifié les nouveaux produits d' »appareils puissants » et a laissé entendre que cette nouvelle gamme de produits comprendra des articles portables ainsi que des téléphones.

Les utilisateurs « vivront pleinement leur vie avec ces appareils entre leurs mains (et dans leurs oreilles et sur leurs poignets) », a écrit Tae-moon Roh sur le site de Samsung.

« Ces appareils remplissent notre mission d’être des innovateurs dans l’expérience mobile qui circule de façon transparente partout où nous allons », a-t-il écrit sur le blog. « Ils allient puissance et fonctionnalité, que vous soyez au travail ou en train de jouer, à la maison ou en déplacement ».

Au lieu d’organiser un événement en face à face, Samsung organisera un événement virtuel « Unpacked » le 5 août à 10h ET, 7h PT pour présenter ses nouveaux appareils.

Ce plan fait suite à des actions similaires menées par des entreprises telles qu’Apple, qui ont tenu leurs manifestations déballées pratiquement en raison de la pandémie de coronavirus. Samsung, pour la première fois de son histoire, « diffusera en direct depuis la Corée du Sud ».

Samsung devrait présenter le Galaxy Note 20 et le Galaxy Fold 2 pendant l’événement. La société travaillerait également sur une nouvelle montre intelligente, des écouteurs et une tablette. Et les observateurs de Samsung attendent également une version 5G du téléphone Galaxy Z Flip, qui a été mis sur le marché en février. L’entreprise peut présenter certains de ces produits sur Unpacked.

Samsung a « une énorme quantité de produits en route, et certains sont juste au coin de la rue pour être montrés », a déclaré M. Roh.

Les nouveaux produits de Samsung arrivent à un moment difficile. 2020 devait être une année forte pour l’industrie du téléphone, car des innovations telles que la technologie 5G et les écrans pliants allaient augmenter les chances que les consommateurs dépensent de l’argent pour de nouveaux produits.

Toutefois, les défis et les préoccupations financières soulevés par la pandémie de COVID-19 limiteront le nombre de dispositifs que les entreprises pourront fabriquer et vendre. Même si le pire de la pandémie passe aux États-Unis et sur d’autres marchés, l’économie mondiale continuera de lutter.

Le marché local de Samsung en Corée du Sud a été l’un des premiers à être touché par le coronavirus. La société a temporairement fermé ses usines, et elle a également fermé ses quatre magasins aux États-Unis. La pandémie a éclaté au moment même où Samsung lançait son plus gros appareil de l’année, le Galaxy S20.

À partir de 999 dollars, le téléphone peut être très cher pour les personnes sans emploi. En avril, Samsung a lancé sa nouvelle gamme de téléphones de série A aux États-Unis, avec des prix à partir de 100 dollars US. La société espère que ces téléphones intéresseront les personnes qui surveillent leur budget, comme les millions de chômeurs aux États-Unis.

Roh, qui a qualifié ce moment de « nouvelle normalité », a déclaré lundi que la pandémie avait obligé Samsung à investir massivement dans la recherche et le développement.

« Nous avons lancé de nouvelles solutions en un temps record, allant de l’amélioration de notre technologie d’appel vidéo à l’aide apportée aux secouristes pour qu’ils restent protégés au travail », a-t-il écrit. L’exécutif espère que l’entreprise fera preuve d’une « innovation encore plus audacieuse » à l’avenir.

« Nous allons rendre la technologie mobile plus personnelle, plus intelligente, plus utile et plus sûre », a écrit M. Roh. « Nous allons développer des produits plus innovants, tels que nos téléphones flexibles, qui sont à la pointe de l’industrie ». Et comme nous lançons une large gamme d’appareils Galaxy 5G sur un plus grand nombre de marchés, cette technologie permettra de vivre bien plus d’expériences que nous ne l’avions jamais imaginé.

Qu’est-ce que le Unpacked a en réserve ?

Lors de l’événement Unpacked, Samsung devrait présenter la deuxième génération de son Galaxy Fold, qui se transforme de téléphone portable en tablette.

La société a retardé le lancement du premier Fold, qui a coûté 1 980 dollars, de cinq mois, d’avril à septembre 2019, après que les journalistes aient découvert des défauts dans les écrans des unités de test. Cette année, la société devrait lancer ce qui serait appelé la Galaxie Fold 2 ou Galaxie Z Fold 2.

Le nouvel appareil refléterait ce que Samsung a appris de la catastrophe de l’année dernière et du lancement en février de cette année du Galaxy Z Flip, un téléphone sans fil plus conventionnel qui se plie en un ensemble plus compact.

Au lieu de présenter deux modèles, comme le Galaxy Note 10 et le Note 10 Plus de l’année dernière, Samsung pourrait présenter cette année trois modèles de Note, qui pourraient s’appeler Note 20, Note 20 Plus et Note 20 Ultra.

Ce dernier pourrait avoir deux écrans courbés, des cadres ultra-minces pour libérer un maximum d’espace sur l’écran, et un corps légèrement plus fin que celui de la Galaxy Note 10 Plus. Tous les modèles sont susceptibles de disposer d’une connectivité 5G.

La société devrait également introduire une mise à niveau de son casque sans fil et une nouvelle montre intelligente, qui serait appelée la Galaxy Watch 3.

Les aides auditives seraient en forme de haricot et comporteraient des améliorations telles que l’annulation active du bruit, tandis que la montre pourrait revenir à la lunette tournante qu’avait l’un de ses prédécesseurs.

Samsung pourrait également lancer la Galaxy Tab S7 Plus, qui devrait disposer d’une connexion 5G, ce qui en ferait l’une des premières tablettes du marché à disposer d’une connexion sans fil ultra rapide. Le Galaxy Tab S6, qui a été introduit au début de l’année, avait une option 5G, mais uniquement pour le marché sud-coréen.