TikTok travaille sur une fonctionnalité d’historique vidéo

Selon TechCrunch, TikTok semble tester une nouvelle fonction « Watch History » qui devrait atténuer la douleur mentale associée à la tentative de retrouver une vidéo que vous jurez avoir sauvegardée. Il semble que TikTok va enfin proposer une méthode simple pour naviguer dans la liste des vidéos que nous avons regardées sur l’application.

Matt Navarra, un expert en marketing social, a partagé les informations de l’utilisateur de Twitter Hammod Oh, qui est généralement le premier à découvrir les futures fonctionnalités de nombreux réseaux sociaux. D’après la capture d’écran de Oh, l’option « Watch History » apparaîtra dans vos préférences sous l’en-tête « Contenu et activité ».

Il y a actuellement peu de détails concernant l’apparence de la page « Watch History » et la manière dont elle collectera vos films précédemment vus. The Verge a contacté TikTok au sujet de la fonctionnalité prévue, mais n’a pas reçu de réponse immédiate.

L’absence d’un bouton « Watch History » a incité la majorité d’entre nous à chercher des alternatives – et bien qu’il en existe quelques-unes, elles sont loin d’être aussi simples que de simplement appuyer sur un bouton « Watch History ». Une méthode consiste à filtrer les résultats de recherche en fonction des vidéos que vous avez visionnées, tandis qu’une autre nécessite de télécharger toutes vos données TikTok afin de localiser un seul film. Si TikTok parvient à mettre en place cette fonctionnalité, cela devrait nous faire gagner beaucoup de temps.